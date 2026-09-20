Người trẻ sáng đi làm, tối tranh thủ chữa bệnh

Ngày đi làm, tối tranh thủ chữa bệnh

Mỗi ngày, chị V.T.H (31 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) đều thức dậy từ 5h để tập yoga với hy vọng giảm đau cổ vai gáy. Những cơn đau xuất hiện từ khi chị chưa 30 tuổi, kèm tê tay, ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt. Có thời điểm chị không thể quay cổ hay giơ cao tay.

Kết quả chụp MRI cho thấy chị bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ từ C3 đến C6. Công việc văn phòng khiến chị phải ngồi trước máy tính từ 8h đến 17h30 mỗi ngày, chỉ nghỉ khoảng một giờ buổi trưa.

“Những hôm đau nhiều, tôi lại cố dậy sớm tập yoga. Không đỡ thì phải đi vật lý trị liệu. Sáng đi làm, tối lại đến phòng khám”, chị H. chia sẻ.

Không chỉ chị H., nhiều người trẻ cũng phải điều trị vì những cơn đau tưởng như chỉ gặp ở tuổi trung niên, cao tuổi.

N.H.A (24 tuổi, ở Hà Nội) cũng thường xuyên phải đến Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai điều trị đau cổ vai gáy. Công việc khiến cậu có ngày ngồi trước laptop 12-15 giờ. Hơn một năm qua, những cơn đau tái diễn khiến H.A nhiều lần điều trị bằng các phương pháp phục hồi.

BSCK II Nguyễn Minh Trang, Quyền Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết số người đến khám, điều trị đau cổ vai gáy có xu hướng gia tăng, trong đó độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hơn.

Người trẻ trị cổ vai gáy ở Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Nguyên Hà.

Nhóm bệnh nhân thường gặp là nhân viên văn phòng, giáo viên và những người phải làm việc với máy tính, ngồi lâu hoặc lái xe trong thời gian dài. Phần lớn người bệnh trong độ tuổi 25-35.

Theo bác sĩ Trang, ở người trẻ, đau cổ vai gáy thường liên quan đến thói quen sinh hoạt và đặc thù công việc. Việc ngồi sai tư thế, nằm sai tư thế hoặc giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến các cơ vùng cổ, vai phải chịu tình trạng căng kéo kéo dài.

Đáng chú ý, nhiều người có xu hướng chịu đựng hoặc tự điều trị khi mới xuất hiện triệu chứng. Một số người tìm thuốc giảm đau để nhanh chóng quay lại công việc.

“Thuốc giảm đau có thể giúp cắt cơn đau nhanh nhưng không giải quyết được nguyên nhân. Triệu chứng có thể tái phát sau khi họ ngừng thuốc”, bác sĩ Trang nói.

Việc sử dụng thuốc kéo dài, đặc biệt khi không có chỉ định và theo dõi của bác sĩ, cũng có thể gây ra các tác dụng không mong muốn.

Đừng coi đau cổ vai gáy là chuyện nhỏ

Theo bác sĩ Trang, đau cổ vai gáy có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Ở người trẻ, các vấn đề liên quan đến tư thế và lối sống khá phổ biến, nhưng cũng có trường hợp liên quan đến thoát vị đĩa đệm hoặc bệnh lý cột sống cổ như trường hợp chị Hòa.

Triệu chứng thường gặp là đau vùng cổ gáy, có thể lan lên đầu, xuống vai hoặc cánh tay. Người bệnh có thể bị co cứng cơ, hạn chế vận động cổ, thậm chí vẹo cổ cấp, không thể quay hoặc ngửa cổ bình thường.

Một số trường hợp xuất hiện tê tay, đau vùng chẩm gáy hoặc đau đầu. Khi những triệu chứng này kéo dài, tái diễn hoặc ngày càng tăng, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân thay vì chỉ tìm cách giảm đau tạm thời.

“Điều quan trọng nhất là phải xác định đúng nguyên nhân để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp”, bác sĩ Trang nhấn mạnh.

Với những trường hợp đau liên quan đến tư thế hoặc đặc thù nghề nghiệp, thay đổi cách làm việc có thể giúp cải thiện triệu chứng. Người làm việc với máy tính nên tránh duy trì một tư thế quá lâu, điều chỉnh bàn ghế và màn hình phù hợp, đồng thời dành thời gian nghỉ, vận động và thay đổi tư thế trong ngày.

Bác sĩ khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan với những cơn đau cổ vai gáy kéo dài. Đặc biệt, khi đau kèm tê tay, yếu tay, hạn chế vận động hoặc tái phát nhiều lần, bệnh nhân cần đi khám để tìm nguyên nhân và điều trị đúng cách.