Người trẻ rời trung tâm, chọn vùng ven để đổi lấy chất lượng sống

Theo đó, thay vì cố gắng sở hữu nhà giữa trung tâm bằng mọi cách, giờ đây họ lựa chọn dịch chuyển ra vùng ven, chấp nhận khoảng cách xa hơn để đổi lấy diện tích rộng, môi trường sống thoáng và mức chi phí phù hợp.

Rời trung tâm để đổi lấy không gian sống

Trong nhiều năm qua, sở hữu nhà tại khu vực trung tâm được xem là mục tiêu của nhiều gia đình trẻ. Vị trí thuận tiện, gần nơi làm việc, trường học, bệnh viện và các dịch vụ thiết yếu khiến bất động sản khu vực lõi đô thị luôn có sức hút.

Tuy nhiên, quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế trong khi nhu cầu nhà ở tăng khiến giá bất động sản trở thành rào cản với nhiều người trẻ có thu nhập vẫn còn hạn chế. Bài toán mua nhà vì thế không còn đơn thuần là “ở đâu gần trung tâm nhất”, mà dần chuyển sang “đâu là nơi phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu sống”.

Trên thực tế, một căn hộ diện tích vừa phải ở khu vực trung tâm có thể có mức giá tương đương hoặc cao hơn đáng kể so với một căn nhà rộng hơn ở vùng ven. Khoản chênh lệch này khiến nhiều gia đình cân nhắc lại ưu tiên.

Giới trẻ rời trung tâm đô thị về sống ở các vùng ven, tìm hành trình về miền sống xanh. (Ảnh minh họa AI).

Anh Minh (34 tuổi), làm việc trong lĩnh vực công nghệ tại Hà Nội, cho biết trước đây vợ chồng anh đặt mục tiêu mua căn hộ trong khu vực nội đô. Nhưng sau nhiều năm tích lũy, gia đình nhận thấy việc sở hữu một căn hộ đủ rộng trong trung tâm đồng nghĩa với khoản vay lớn và áp lực trả nợ kéo dài.

“Chúng tôi bắt đầu tính đến phương án ra vùng ven. Tuy xa trung tâm hơn nhưng đổi lại có thể mua được căn nhà rộng, có chỗ cho con vui chơi và không phải dành phần lớn thu nhập để trả nợ”, anh Minh nói.

Theo anh, khoảng cách địa lý không còn là yếu tố duy nhất quyết định nơi ở. Sự phát triển của đường vành đai, các tuyến đường hướng tâm, phương tiện công cộng và hạ tầng dịch vụ giúp việc di chuyển từ vùng ven vào trung tâm thuận tiện hơn trước.

Một thay đổi đáng chú ý trong lựa chọn nhà ở của thế hệ trẻ là xu hướng quan tâm nhiều hơn đến tổng thể không gian sống. Nếu trước đây vị trí gần trung tâm thường được đặt lên hàng đầu thì hiện nay nhiều người chú ý đến diện tích, mật độ xây dựng, cây xanh, tiện ích, trường học, khu vui chơi và môi trường xung quanh.

Ngoài ra, sự phát triển của mô hình làm việc linh hoạt cũng tạo thêm dư địa để một số lao động trẻ lựa chọn nơi ở cách xa trung tâm. Một gia đình có thể chấp nhận thời gian di chuyển dài hơn để đổi lấy căn nhà rộng, có không gian cho trẻ nhỏ và môi trường sống yên tĩnh.

Lợi thế của vùng ven chỉ thực sự phát huy khi khu vực đó có hạ tầng giao thông và hệ thống tiện ích đủ đáp ứng nhu cầu cư dân.

Chị Thu Hà, một nhân viên truyền thông tại Hà Nội, cho biết, đã chuyển từ căn hộ nhỏ trong nội đô sang khu đô thị ở phía Tây thành phố cách đây gần 1 năm. Theo chị, quyết định này xuất phát chủ yếu từ nhu cầu có thêm không gian cho gia đình.

“Căn hộ cũ thuận tiện đi làm nhưng diện tích hạn chế. Khi chuyển ra ngoài, gia đình có không gian sinh hoạt thoải mái hơn, dưới nhà có sân chơi, đường đi bộ và nhiều dịch vụ”, chị Hà chia sẻ.

Khoảng cách đến trung tâm vẫn là điều chị cân nhắc, nhưng gia đình chấp nhận đánh đổi để có không gian sống phù hợp hơn. Ngoài ra, khả năng tài chính là nguyên nhân chính thúc đẩy chị tìm đến vùng ven. “Trong bối cảnh giá nhà tại vùng trung tâm tăng nhanh, lựa chọn này giúp tôi giảm số tiền phải vay hoặc có thể tăng diện tích nhà trong cùng một ngân sách”, chị Hà nói.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, người mua không nên chỉ nhìn vào giá bán. Chi phí di chuyển, thời gian đi lại, phí dịch vụ và các khoản phát sinh cũng cần được tính vào tổng chi phí sở hữu. Vì vậy, lợi thế của vùng ven chỉ thực sự phát huy khi khu vực đó có hạ tầng giao thông và hệ thống tiện ích đủ đáp ứng nhu cầu cư dân.

Hạ tầng quyết định sức hút của vùng ven

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho rằng, có 3 lý do khiến giới trẻ có xu hướng rời xa trung tâm, lựa chọn vùng ven, tiến gần chất lượng sống.

Thứ nhất, thu nhập của giới trẻ thường không cao, trong khi giá cả trung tâm đắt đỏ. Nếu sống ở vùng ven sẽ tiết kiệm được nguồn tiền mua nhà cũng như chi tiêu hàng tháng.

Thứ hai là trong trung tâm thường có mật độ cư dân dày đặc. Thực tế là hiện nay, khi mà kinh tế số, không gian số ngày càng phát triển thì người ta cũng không nhất thiết phải ở nơi chật chội mới làm được việc. Thay vào đó có thể làm từ xa với không gian sống rộng rãi, thoải mái, đảm bảo năng suất cao hơn.

Điều kiện sống tốt đã giúp giới trẻ quyết định rời trung tâm về vùng ven. (Ảnh minh họa).

Và cuối cùng - cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó là hiện nay chính sách đầu tư không còn chỉ tập trung vào vùng trung tâm, vùng lõi nữa mà đã đầu tư dàn đều ra những vùng ven lân cận, tại tất cả địa phương. Các dự án hạ tầng đang được thúc đẩy mạnh mẽ, đồng loạt đã ngày càng kéo vùng lõi trung tâm vào gần vùng ven, khiến những người sống ở khu vực ngoại thành không còn đi lại xa xôi, vất vả như trước như trước nữa.

“Có thể nói yếu tố hạ tầng đang quyết định sức hút của vùng ven. Hiện người mua bất động sản không chỉ quan tâm đến giá rẻ mà còn chú trọng đến hạ tầng. Với tốc độ đi lại được đẩy nhanh thì tôi tin không chỉ giới trẻ mà với bất cứ ai cũng sẽ không quá tập trung vào vùng đô thị mà tập trung vào nơi nào trong lành, có điều kiện tốt hơn để lựa chọn”, chuyên gia Nguyễn Thường Lạng nói.

Cùng với đó, chuyên gia Nguyễn Thường Lạng cũng tin rằng, góc nhìn rất khác của giới trẻ sẽ góp phần thay đổi hành vi giao dịch bất động sản.

“Bây giờ giới trẻ là công dân toàn cầu nên họ có cái nhìn khác hơn, văn minh, hiện đại hơn. Họ không còn kiên quyết đầu cơ, đầu tư vào nhà đất trung tâm nữa mà có thể sống ở xa vùng lõi thủ đô, lõi trung tâm để có cuộc sống chất lượng hơn, thậm chí họ sẵn sàng tập trung vào chất lượng để thay đổi môi trường đã quen thuộc từ lâu”, chuyên gia Nguyễn Thường Lạng nhận định.

Hiện người mua bất động sản không chỉ quan tâm đến giá rẻ mà còn chú trọng đến hạ tầng. Với tốc độ đi lại được đẩy nhanh thì tôi tin không chỉ giới trẻ mà với bất cứ ai cũng sẽ không quá tập trung vào vùng đô thị mà tập trung vào nơi nào trong lành, có điều kiện tốt hơn để lựa chọn.

Ông Nguyễn Thường Lạng

Đồng quan điểm, TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, cho rằng, sự phát triển mạnh của hạ tầng đang làm thay đổi diện mạo nhiều khu vực ngoại thành, đồng thời mở rộng lựa chọn nơi an cư của người dân. Các tuyến vành đai, đường hướng tâm, cầu mới cùng hệ thống giao thông công cộng đang cải thiện đáng kể khả năng kết nối giữa trung tâm và các khu vực lân cận.

Không chỉ giao thông, hệ thống trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi và các dịch vụ dân sinh cũng dần hình thành tại nhiều khu đô thị mới.

“Khi cư dân có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu hàng ngày ngay tại nơi ở, sự phụ thuộc vào khu vực trung tâm giảm xuống. Đây là điều kiện để các đô thị vệ tinh, khu vực vùng ven trở thành lựa chọn an cư của người trẻ”, TS. Lê Duy Bình nói.

Theo chuyên gia này, một khu vực muốn thu hút cư dân ở thực không thể chỉ dựa vào các dự án nhà ở mà cần một hệ sinh thái đồng bộ, từ giao thông, trường học, y tế đến thương mại và dịch vụ thiết yếu.

“Một khu đô thị có nhà nhưng thiếu tiện ích và kết nối sẽ khó tạo sức hút lâu dài. Ngược lại, nơi có hạ tầng đồng bộ, dịch vụ đầy đủ và cộng đồng cư dân ổn định có thể hình thành một cực phát triển mới”, ông Bình nhận định.

Sự dịch chuyển của người trẻ ra vùng ven cũng cho thấy quan niệm về nơi ở đang thay đổi. Nếu trước đây khoảng cách tới trung tâm được xem là tiêu chí quan trọng, hiện khả năng kết nối và chất lượng môi trường sống ngày càng được đặt lên hàng đầu. Một nơi ở cách trung tâm vài chục km nhưng có giao thông thuận tiện, đầy đủ tiện ích và môi trường sống phù hợp có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình. Trong khi đó, căn hộ nằm ngay nội đô nhưng diện tích hạn chế, chi phí sở hữu cao chưa chắc là lựa chọn phù hợp với mọi người mua.

Ông Bình nhấn mạnh, rời trung tâm không đồng nghĩa với việc chấp nhận chất lượng sống thấp hơn. Với nhiều gia đình, đây có thể là sự đánh đổi có tính toán: ở xa hơn để đổi lấy không gian rộng hơn, giảm áp lực tài chính và có thêm diện tích cho sinh hoạt.

“Khi hạ tầng tiếp tục được đầu tư và các đô thị vệ tinh phát triển, ranh giới giữa ‘trung tâm’ và ‘vùng ven’ cũng dần thay đổi. Điều người mua quan tâm có thể không còn là địa chỉ nằm ở đâu trên bản đồ mà là từ nơi đó họ có thể tiếp cận công việc, trường học và các dịch vụ thiết yếu thuận tiện đến mức nào”, TS. Lê Duy Bình nhận định.