Ban Tổ chức tặng hoa cho các diễn giả tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu và đoàn viên đã nghe giới thiệu chuyên đề “Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa và xây dựng văn hóa công sở” do ông Vy Tư Liệu - Trưởng Ban Đoàn thể Nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trình bày.

Cùng với đó là các chuyên đề: “Vai trò của nhà tổ chức âm nhạc trong xây dựng môi trường văn hóa giải trí; lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam” do Thạc sĩ, Nhạc sĩ Lưu Quang Minh - Giám đốc nghệ thuật Vietnam Artist Network trình bày; “Nghệ sĩ trẻ với công nghiệp văn hóa, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trên không gian số” do ông Lưu Việt Thắng - nhà sáng tạo nội dung trình bày.

Ông Vy Tư Liệu - Trưởng Ban Đoàn thể Nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Với hình thức trình bày ngắn gọn, tập trung vào thông điệp cốt lõi, Hội nghị đã kết nối các góc nhìn từ công tác lãnh đạo, quản lý, hoạt động nghệ thuật, sáng tạo nội dung số đến thực tiễn công tác Đoàn, giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận nội dung phát triển văn hóa từ những vấn đề gần gũi với học tập, công tác và đời sống.

Qua các chuyên đề, Hội nghị góp phần kết nối các định hướng về phát triển văn hóa với những ví dụ cụ thể trong môi trường công sở, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo trên không gian số. Các nội dung chia sẻ cho thấy phát huy sức mạnh văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới cần bắt đầu từ nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, trong đó thanh niên giữ vai trò xung kích, sáng tạo.

Bà Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Theo bà Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, chương trình là hoạt động thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; tạo thêm cơ sở để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiếp tục cụ thể hóa các giá trị văn hóa thành việc làm phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ thanh niên có bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong giai đoạn mới.