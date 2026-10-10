Người trẻ Mỹ chọn người yêu qua gu đọc sách

Người trẻ ngày càng coi trọng sở thích đọc sách khi hẹn hò, xem đây là cách tìm người đồng điệu về tư duy và cảm xúc. Ảnh: Matt Weinberger.

Chia sẻ với Washington Post, Jordan Lindsey (31 tuổi), nhân viên tại một tổ chức phi lợi nhuận về phát triển thanh thiếu niên, thường đọc sách vào buổi sáng trước khi đi làm hoặc trên tàu điện ngầm ở Washington, D.C.

Anh thích đọc chậm rãi, dành thơ ca cho những lúc có thể tập trung nhất. Lindsey thường mua sách thay vì mượn, bởi anh không muốn vội vàng đọc hết các tác phẩm của Toni Morrison hay cuốn tiểu thuyết Martyr! của Kaveh Akbar, tác phẩm mà hầu hết bạn bè anh đã đọc xong.

Với Lindsey, đọc sách còn gợi nhớ tuổi thơ, khi anh có thể đắm chìm trong những trang giấy đến mức không để ý thế giới xung quanh. Một trong những nhà thơ yêu thích của anh, Charles Simic, từng viết về những khả năng vô tận mà sách mở ra: “Các thiên thần và những vị thần nép mình/ Trong những cuốn sách tối tăm chưa từng được mở ra”.

Gu đọc sách ảnh hưởng chuyện tình cảm

Giống nhiều người trẻ khác, Lindsey xem tình yêu văn chương là một điểm cộng khi tìm kiếm bạn đời. Theo anh, thói quen đọc sách phần nào cho thấy cách một người tư duy, đón nhận những điều mới mẻ và nhìn nhận thế giới.

Việc tìm hiểu giá sách của người mình thích hay mơ về chuyện tình lãng mạn bắt đầu từ hiệu sách vốn không mới. Tuy nhiên, một người thường xuyên đọc sách đang trở nên hấp dẫn hơn trong bối cảnh khả năng tập trung bị cạnh tranh bởi các nội dung trực tuyến. Theo khảo sát của YouGov, chỉ 32% người Mỹ đọc từ 5 cuốn sách trở lên trong năm 2025.

Các hiệu sách bắt đầu tổ chức sự kiện hẹn hò tốc độ dành cho người độc thân, trong khi những ứng dụng mới tìm cách kết nối người dùng dựa trên sở thích văn chương. Sức hút của sách cũng được duy trì nhờ các câu lạc bộ đọc sách của người nổi tiếng và cộng đồng BookTok.

Trong các cuộc phỏng vấn với Washington Post, nhiều người ở độ tuổi 20-30 cho biết họ chủ động tìm kiếm đối phương có chung sở thích đọc sách. Với họ, người yêu sách thường tò mò, biết diễn đạt suy nghĩ và sẵn sàng tiếp nhận những góc nhìn khác biệt.

“Có điều gì đó rất đặc biệt, thậm chí đầy thử thách, trong việc thực sự chủ động đọc sách. Bởi điều đó đòi hỏi một mức độ kiên nhẫn và cởi mở nhất định”, Lindsey nói.

Những bạn trẻ độc thân tham gia tiệc do Readme tổ chức. Ảnh: Michelle Paradis.

Ra mắt vào đầu tháng 9, Readme là ứng dụng hẹn hò dành cho người mê sách. Thay vì chỉ hỏi về những cuốn sách yêu thích, ứng dụng sử dụng bài trắc nghiệm 25 câu để đánh giá gu đọc, phong cách giao tiếp và xếp người dùng vào 12 nhóm tính cách nguyên mẫu. Chẳng hạn như “Người tình của muôn người” (Universal Valentine) hay “Đứa trẻ từng được đánh giá là có năng khiếu vượt trội” (Former Gifted Kid).

Readme do Banu Guler, nhà sáng lập ứng dụng chiêm tinh Co-Star, và cố vấn sáng tạo Emily Segal lên ý tưởng. Segal cho biết nhóm phát triển muốn tránh việc người dùng cố tình chọn những cuốn sách để xây dựng hình ảnh bản thân. Vì vậy, họ không cần đăng ảnh tạo dáng cùng những tác phẩm nổi tiếng để gây ấn tượng với đối phương. Ứng dụng đã giúp hình thành nhiều buổi hẹn hò, dù Segal không tiết lộ số lượng người dùng đang hoạt động.

Russ Marshalek (44 tuổi), người mới tham gia Readme, đã có những cuộc trò chuyện về tiểu thuyết Exit Party của Emily St. John Mandel. Anh cho rằng việc có sẵn sở thích chung giúp hai người dễ bắt đầu trò chuyện hơn so với các ứng dụng hẹn hò thông thường.

“Ứng dụng cho bạn một điểm khởi đầu. Khi sử dụng ứng dụng này, bạn mặc nhiên biết rằng nếu ghép đôi thành công với ai đó, hai người có thể bắt đầu trò chuyện”, Marshalek nói.

Nidhi Mandadi (27 tuổi), nhà phân tích chuỗi cung ứng tại Washington, cũng nhận thấy việc thể hiện mình là người đọc sách trên Hinge hay Bumble có thể tạo ấn tượng tốt. Là người yêu thích bộ Neapolitan Novels của Elena Ferrante và đọc hơn 20 cuốn sách mỗi năm, cô từng ưu tiên hẹn hò với những người có cùng đam mê.

“Điều đó có nghĩa là đối phương không dành toàn bộ thời gian trên mạng. Điều này rất quan trọng, bởi tôi không muốn ở bên một người lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại”, Mandadi chia sẻ.

Không khí náo nhiệt tại sự kiện giao lưu kết bạn dành cho người độc thân mang tên "Bookshop meet-cute" của Book Club Bar hồi tháng 9. Ảnh: @bookclubbar/IG.

Tìm kiếm kết nối ngoài đời thực

Với nhiều người yêu sách, điểm hấp dẫn không chỉ nằm ở những cuộc trò chuyện về văn chương mà còn ở khả năng tạm rời xa điện thoại để có những kết nối ngoài đời thực.

Nat Esten (40 tuổi), đồng sở hữu Book Club Bar, chuỗi cửa hàng nhỏ tại New York thường tổ chức sự kiện dành cho người độc thân, cho rằng nhiều người đang muốn thoát khỏi thói quen lướt mạng và liên tục tiêu thụ nội dung giải trí.

Bản thân Esten gặp người vợ hiện tại, Erin, tại một câu lạc bộ sách năm 2011. Cả hai từng tranh luận gay gắt về cuốn A Heartbreaking Work of Staggering Genius của Dave Eggers. Đến năm 2019, họ cùng mở Book Club Bar.

Zach Yang (38 tuổi), cựu kỹ sư phần mềm tại Microsoft, cũng muốn tạo không gian giúp những người ít nói dễ dàng làm quen. Anh sáng lập Asaya, ứng dụng tổ chức các buổi giao lưu tại hiệu sách và sử dụng hồ sơ được tạo trước để ghép đôi người tham dự.

Yang cho biết những sự kiện này giúp người tham gia bớt cảm giác lạc lõng khi tiếp cận người lạ, bởi họ đã có sẵn một điểm chung.

Tại Turn the Page Bookshop ở Williamsburg, bang Virginia, chủ hiệu sách Ralph Tedeschi từng được một cặp đôi thông báo rằng họ gặp nhau tại buổi hẹn hò tốc độ do cửa hàng tổ chức. Hiện cả hai đang lên kế hoạch kết hôn.

Ngay cả những hiệu sách không tổ chức sự kiện hẹn hò cũng trở thành địa điểm gặp gỡ của các cặp đôi. Jonny Teklit (28 tuổi), giám đốc sự kiện tại Lost City Books ở Washington, thường chứng kiến khách hàng đến đây trong những buổi hẹn đầu tiên, mua sách tặng nhau hoặc tìm thấy sự đồng điệu qua các tác giả yêu thích.

Nhân viên cửa hàng thậm chí từng đề xuất lập bảng thông báo dành cho những người bỏ lỡ cơ hội làm quen với ai đó, tương tự mục tìm kiếm những kết nối đã vuột mất trên các trang rao vặt.

Theo Teklit, việc đọc nhiều thể loại giúp con người tiếp xúc với những cảm xúc và trải nghiệm đa dạng, từ đó hiểu người khác và chính mình tốt hơn. Đây cũng là những yếu tố có ích khi xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Có thể thấy, với những người yêu văn chương, sách không nhất thiết phải là tiêu chí chọn bạn đời, nhưng có thể nuôi dưỡng hình dung về một tình yêu lý tưởng. Từ đó, những câu chuyện với cái kết có hậu cũng khiến họ thêm tin vào sự lãng mạn và mong chờ một chuyện tình đẹp cho riêng mình.