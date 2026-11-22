Câu lạc bộ Đi bộ cùng Sách Preoccupied tạo cơ hội để độc giả và tác giả giao lưu trong một không gian linh hoạt, thoải mái. Ảnh: Los Angeles Times.

Một buổi sáng năm 2026, trên những con phố ở Santa Monica, California (Mỹ), một nhóm đông người trẻ mang giày thể thao, đội mũ lưỡi trai cùng nhau đi bộ. Thoạt nhìn, họ giống những thành viên của một câu lạc bộ chạy bộ. Điểm khác biệt nằm ở những cuốn sách mang theo bên mình.

Đó là hoạt động của Walking Book Club, câu lạc bộ đọc sách kết hợp đi bộ do cộng đồng văn học Preoccupied tổ chức hàng tháng. Người tham gia dành khoảng 40 phút đi dạo cùng một nhà văn, trò chuyện về sách rồi ghé hiệu sách địa phương để mua sắm.

Theo Los Angeles Times, đây là một trong những hình thức sinh hoạt văn học đang thu hút thế hệ Gen Z và Millennials tại Mỹ. Thay vì những buổi thảo luận theo lịch cố định, người yêu sách có thể gặp gỡ tại quán cà phê, công viên, đi bộ cùng tác giả hoặc đơn giản là ngồi cạnh nhau đọc những cuốn sách riêng.

Gặp nhau nhưng không cần trò chuyện

Một trong những hình thức được chú ý là silent reading party, hay buổi đọc sách trong im lặng. Người tham gia mang theo cuốn sách yêu thích, tìm một chỗ ngồi thoải mái và dành thời gian đọc giữa những người có cùng sở thích.

Khác với câu lạc bộ sách truyền thống, những buổi gặp gỡ này không yêu cầu thành viên phải hoàn thành một tác phẩm trước khi tham dự. Mỗi người có thể đọc một thể loại khác nhau, lựa chọn thời điểm trò chuyện hoặc chỉ tận hưởng không gian yên tĩnh.

Martha Esquivias, người sáng lập LB Bookworms, thường xuyên phối hợp với Cool Cat Collective tổ chức các buổi đọc sách trong im lặng tại Long Beach, Mỹ. Ảnh: Los Angeles Times.

Tại Long Beach, California, Martha Esquivias bắt đầu câu lạc bộ LB Bookworms bằng một buổi đọc sách cùng người bạn tại quán cà phê. Hoạt động nhỏ ấy dần phát triển thành những buổi đọc sách ngoài trời, rồi các sự kiện kết hợp với cộng đồng yêu sách địa phương.

Esquivias cho biết cô yêu thích hình thức này vì không đòi hỏi nhiều cam kết như các câu lạc bộ truyền thống. Người tham gia có thể đến, đọc sách và ra về theo lịch trình riêng, không phải lo lắng về việc chưa đọc xong tác phẩm được chọn.

“Với hình thức này, mọi người cảm thấy ít áp lực hơn, có thể đến rồi đi tùy thích”, cô chia sẻ với Los Angeles Times.

Tại hiệu sách Sunny's Bookshop ở Tarzana, chủ cửa hàng Sanaz Tamjidi từng phối hợp với cộng đồng Reading Rhythms tổ chức một buổi đọc sách trong im lặng. Hoạt động thu hút những khách hàng trẻ muốn gặp gỡ bạn bè mà không cần tham gia các cuộc vui đông đúc.

Tamjidi kể rằng một số khách hàng lớn tuổi tỏ ra ngạc nhiên trước ý tưởng nhiều người tụ tập chỉ để ngồi đọc sách mà không trò chuyện. Với cô, sự khác biệt ấy cho thấy cách các thế hệ đang tìm kiếm những hình thức kết nối mới.

Hàng trăm người xếp hàng để đọc sách

Sức hút của những buổi đọc sách tập thể không giới hạn trong các hiệu sách nhỏ.

Theo Fortune, trong một đêm mùa đông giá rét tại New York, hàng trăm người đã xếp hàng bên ngoài Thư viện Công cộng New York để tham dự một sự kiện của Reading Rhythms. Chương trình có cách tổ chức đơn giản: mọi người đọc sách trong im lặng khoảng 20 phút, sau đó quay sang trò chuyện với người ngồi cạnh về cuốn sách của mình.

Số người đến đông đến mức thư viện phải từ chối một số khách vì không còn chỗ.

“Đây là lý do tôi mở hiệu sách này. Tôi yêu thích sự gắn kết cộng đồng và muốn tạo ra một không gian để mọi người kết nối với nhau”, Sanaz Tamjidi, chủ hiệu sách Sunny’s Bookshop, chia sẻ. Ảnh: Los Angeles Times.

Brian Bannon, người phụ trách hệ thống thư viện, kể rằng ông ngạc nhiên khi nhìn thấy hàng dài người trẻ ở độ tuổi 20 đứng chờ giữa thời tiết lạnh giá. Ban đầu, ông thậm chí tưởng họ đang xếp hàng mua một sản phẩm thời trang.

Theo Bannon, điểm hấp dẫn của những buổi đọc sách nằm ở việc mọi người có sẵn một chủ đề để bắt đầu cuộc trò chuyện. Thay vì phải tìm cách gây ấn tượng với người lạ, họ có thể hỏi nhau đang đọc cuốn gì, thích nhân vật nào hoặc muốn giới thiệu tác phẩm nào.

“Ở một buổi đọc sách, bất cứ cuốn gì bạn đang đọc cũng có thể trở thành chủ đề trò chuyện”, ông nói với Fortune.

Sự quan tâm đối với các hoạt động văn hóa tại thư viện cũng có dấu hiệu gia tăng. Số lượt tham gia chương trình tại các thư viện chi nhánh thuộc hệ thống Thư viện Công cộng New York tăng 10% trong năm tài chính 2026 so với năm trước. Riêng lượng tham gia các chương trình dành cho thanh thiếu niên tăng 27% so với năm tài chính 2023.

Tại Berlin (Đức), hình thức đọc sách tập thể cũng phát triển. Theo Publishers Weekly, một câu lạc bộ đọc sách trong im lặng lâu năm tại thành phố này có hơn 7.000 thành viên, trong đó một số người tham gia các buổi gặp gỡ hàng tháng tại Bảo tàng Bode.

Những sự kiện thường kết hợp thời gian đọc độc lập với hoạt động trao đổi sách, trò chuyện và làm quen, giúp người tham gia duy trì sở thích cá nhân mà vẫn có cơ hội mở rộng quan hệ xã hội.

Đọc sách trở thành cách kết bạn

Sự phát triển của các câu lạc bộ sách kiểu mới diễn ra trong bối cảnh nhiều người trẻ tìm kiếm hoạt động giải trí ngoài màn hình.

Theo nghiên cứu của hai học giả Kathi Inman Berens và Rachel Noorda thuộc Đại học Portland State, được The Conversation công bố năm 2026, Gen Z đang có xu hướng trải nghiệm việc đọc như một hoạt động xã hội rõ nét hơn các thế hệ trước.

Morgan Messing (trái) và Samantha Dockser (phải) phỏng vấn nhà văn Ali Rosen trước buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Đi bộ cùng Sách hồi tháng 1. Ảnh: Los Angeles Times.

Khảo sát năm 2025 của nhóm nghiên cứu cho thấy 85% người thuộc Gen Z được hỏi muốn tìm một địa điểm thư giãn bên ngoài nhà riêng. Khoảng 36% cho biết từng tìm được sách thông qua thủ thư, tăng so với mức 15% năm 2022.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận người trẻ ngày càng quan tâm đến hiệu sách, thư viện và những hoạt động cho phép họ chia sẻ sở thích đọc với người khác. Bên cạnh câu lạc bộ sách, một số người còn hóa trang thành nhân vật văn học hoặc chia sẻ những đoạn trích yêu thích trên mạng xã hội.

Lukas Hoffmann, nhà sáng lập ứng dụng đọc sách Bookie tại Berlin, cho rằng nhu cầu kết nối là một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các cộng đồng đọc sách.

“Mọi người cảm thấy cô đơn, thiếu kết nối và đang tìm những cách mới để tiếp xúc với nhau”, ông chia sẻ trong một cuộc thảo luận do Hội sách Frankfurt tổ chức.

Điều đáng chú ý là nhiều hoạt động không yêu cầu người tham gia phải am hiểu văn học hay có kỹ năng phân tích tác phẩm. Một cuốn tiểu thuyết tình cảm, truyện tranh hoặc sách kỹ năng đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho cuộc trò chuyện.

Với những người ngại giao tiếp, hình thức này còn tạo ra khoảng không gian dễ chịu. Họ có thể dành phần lớn thời gian cho cuốn sách, chỉ trò chuyện khi cảm thấy thoải mái.

Tại New York, Maura Cheeks, người sáng lập Liz's Book Bar ở Brooklyn, cho biết cô đã chứng kiến những khách hàng quen trở thành bạn bè, thậm chí nảy sinh quan hệ tình cảm sau những lần gặp gỡ tại cửa hàng.

Trong một thời đại mà việc kết bạn thường bắt đầu bằng thao tác trên điện thoại, những buổi đọc sách tập thể mang đến lựa chọn giản dị hơn: bước ra khỏi nhà, mang theo một cuốn sách và ngồi xuống cạnh những người có cùng sở thích.