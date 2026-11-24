Tận dụng ngày nghỉ, Trọng Nghĩa (25 tuổi) cùng nhóm đồng nghiệp đến Bảo tàng TP.HCM (phường Sài Gòn, TP.HCM) tham quan triển lãm Việt phục. Họ diện áo tấc, áo ngũ thân tay chẽn cùng kim bài, kim khánh và hài truyền thống.

“Tôi tranh thủ dịp này đến ngắm các bộ Việt phục và những họa tiết xưa được cách tân trên những đôi giày hiện đại”, anh chia sẻ.

Hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Bảo tàng TP.HCM tổ chức tuần lễ Khai hội Văn hóa - Khởi sắc tinh hoa, kéo dài từ ngày 20/11 đến ngày 6/12. Chương trình gồm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm trang phục truyền thống, nghề thủ công và ẩm thực.

Trong đó, không gian triển lãm Dấu xưa - Nét nay và các workshop thủ công thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là người trẻ, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews ngày 22-23/11. Giá vé là 60.000 đồng/người, còn học sinh, sinh viên được miễn phí vé.

Người trẻ tìm hiểu trang phục truyền thống

Tại tầng trệt bảo tàng, triển lãm Dấu xưa - Nét nay giới thiệu trang phục truyền thống Việt Nam cùng những cách tiếp cận mới với chất liệu văn hóa dân gian.

Không gian lấy cảm hứng từ truyện Cóc kiện trời, kết hợp lọng bướm nhiều màu sắc, thu hút khách tham quan check-in.

Không gian được trang trí bằng cụm lồng đèn lớn lấy cảm hứng từ truyện Cóc kiện trời, lọng bướm nhiều màu sắc, búp bê mặc trang phục cung đình và các mẫu hoa văn cổ được cách tân. Khách tham quan có thể mặc thử Việt phục miễn phí để tìm hiểu kiểu dáng, họa tiết trang phục qua các thời kỳ.

Đối với Trọng Nghĩa, buổi tham quan bảo tàng chiều 22/11 không chỉ là dịp tìm hiểu trang phục Việt xưa, mà còn là cơ hội quan sát cách các chất liệu văn hóa truyền thống được sáng tạo và ứng dụng trong đời sống hiện đại. Anh hiện điều hành một bảo tàng tại TP.HCM, thường xuyên tiếp xúc các chất liệu văn hóa dân gian trong công việc.

Theo anh, việc tham dự sự kiện văn hóa là dịp để học hỏi cách các thế hệ đi trước tiếp biến, sáng tạo và đưa di sản đến gần hơn với công chúng trẻ.

“Qua những sự kiện như thế này, tôi có thể tìm hiểu thêm cách ứng dụng văn hóa vào đời sống hiện đại, từ đó cùng các đồng nghiệp xây dựng và phát triển di sản Việt”, chàng trai sinh năm 2001 nói với Tri Thức - Znews.

Trọng Nghĩa (ở hàng sau, thứ 5 từ trái sang) cùng đồng nghiệp diện Việt phục đến tham quan triển lãm tại Bảo tàng TP.HCM.

Cũng dành thời gian đến triển lãm, Đức Hợp (29 tuổi, phường Nhà Bè, TP.HCM), hiện làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu trà, biết đến chương trình qua kênh truyền thông của bảo tàng. Anh cùng vợ sắp cưới chủ động sắp xếp lịch từ đầu tuần để tham quan.

Hợp đánh giá cao cách trưng bày đa dạng chất liệu và phần chú thích song ngữ Việt - Anh. Thông tin về nguồn cảm hứng, chất liệu và quy trình thực hiện được giới thiệu bên cạnh từng sản phẩm. Anh đặc biệt bất ngờ khi biết Việt Nam có những con búp bê được tạo hình trong trang phục cung đình như long bào, áo Nhật Bình.

“Sau một tuần làm việc bận rộn, tôi thấy đây là dịp để thư giãn, đồng thời tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống”, anh chia sẻ.

Hoạt động mặc thử Việt phục tại triển lãm có sự đồng hành của thương hiệu Hoa Niên, do Quốc Luân (30 tuổi) đồng sáng lập. Sau 6 năm hoạt động, thương hiệu đã hợp tác với nhiều đơn vị tổ chức lễ hội, sự kiện quảng bá văn hóa, trong đó có Bảo tàng TP.HCM.

Quốc Luân cho biết khách hàng của thương hiệu chủ yếu là người trẻ yêu thích trang phục truyền thống, muốn thử nghiệm cách phối đồ mới, cùng các cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Các thiết kế sử dụng vải tafta in hoa văn, đồng thời phát triển thêm dòng vải dệt cài hoa nhằm tái hiện chất liệu trang phục xưa. Giá mỗi bộ Việt phục may đo từ 2,6 triệu đồng, tùy thiết kế và chất liệu.

Khách tham quan trong nước và quốc tế trải nghiệm mặc thử Việt phục tại triển lãm.

Mỗi năm, thương hiệu tham gia khoảng 5-6 sự kiện lớn nhỏ để quảng bá văn hóa. Nhà đồng sáng lập cho rằng việc đồng hành với các chương trình cộng đồng giúp trang phục truyền thống tiếp cận thêm công chúng, đồng thời tạo cơ hội để thương hiệu được người trẻ biết đến.

“Chúng tôi được các bạn trẻ biết đến nhiều hơn khi tham gia và chăm chút từng sự kiện. Tôi nghĩ đây là khoản 'hời' lớn nhất”, anh nói với Tri Thức - Znews.

Đông khách trải nghiệm nghề thủ công

Tại sảnh tầng 1, khu vực trải nghiệm nghề thủ công thu hút đông đảo khách tham gia. Các bàn workshop được bố trí cho hoạt động vẽ trên quạt giấy, heo đất, viết thư pháp, đan lá dừa và đóng guốc gỗ. Người tham gia được cung cấp vật liệu, dụng cụ để tự thực hiện sản phẩm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Do lượng khách đông, một số hoạt động yêu cầu khách tham quan phải chờ đến lượt.

Quốc Tuấn (25 tuổi, Đà Nẵng) tranh thủ ghé Bảo tàng TP.HCM trong chuyến du lịch ngày 20-24/11, sau khi được bạn bè giới thiệu về chương trình. Không thể tham gia ngay hoạt động viết thư pháp và đan lá dừa, Tuấn cùng bạn chuyển sang vẽ quạt giấy.

“Tôi vừa đến đây được khoảng 30 phút nhưng phải chờ khá lâu để xin chữ thư pháp nên chúng tôi quyết định vẽ quạt trước”, anh nói.

Quốc Tuấn (ảnh trái) tham gia trải nghiệm vẽ quạt giấy tại khu vực workshop của Bảo tàng TP.HCM.

Nhiều người trẻ khác cũng lựa chọn ngồi trên những tấm bạt trải tại sảnh để cùng vẽ tranh. Hoạt động thu hút nhiều lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người lớn.

Trong khi đó, Otar (29 tuổi), du khách đến từ bang Georgia (Mỹ), chọn xếp hàng khoảng 20 phút để trải nghiệm viết thư pháp. Đây là lần đầu anh đến Việt Nam và biết đến sự kiện qua lời giới thiệu của một người bạn. Trước đó, anh đã thử mặc Việt phục tại khu vực triển lãm.

“Bộ trang phục khá đẹp và vừa vặn. Đây mới là ngày thứ hai trong chuyến đi nhưng những trải nghiệm tại đây đều khiến tôi khá ấn tượng”, Otar chia sẻ.

Với Khánh An (20 tuổi, phường An Nhơn, TP.HCM), chuyến tham quan lần này đã được lên kế hoạch từ đầu tuần. Lần đầu tiên được nghỉ lễ 24/11, cô chọn ở lại TP.HCM để khám phá thành phố và dành thời gian tại Bảo tàng TP.HCM.

Khách tham quan lựa chọn kiểu quai và trải nghiệm đóng guốc gỗ tại workshop ở bảo tàng.

Trong số các hoạt động, An yêu thích nhất trải nghiệm đóng guốc gỗ. Khách được nghệ nhân đo chân, chọn kích cỡ đế và kiểu quai phù hợp, sau đó lựa chọn quai bằng da hoặc vải để hoàn thiện sản phẩm. Giá mỗi đôi guốc dao động khoảng 150.000-200.000 đồng.

An chọn một đôi guốc có quai vải jean màu xanh navy với kiểu dáng trẻ trung, thuận tiện sử dụng hàng ngày. Từng sử dụng guốc gỗ trước đó, cô đánh giá sản phẩm có độ bền cao. Tuy nhiên, phần gót có thể bị mòn sau thời gian dài, khiến đế trơn hơn. Người dùng có thể nhờ nghệ nhân mài lại để tăng độ bám.

Dù hào hứng với các hoạt động, An cho rằng không gian trải nghiệm tại tầng 1 còn hạn chế so với lượng khách. Nhiều workshop diễn ra cùng lúc trong khu vực sảnh không quá rộng, khiến khu vực chờ trở nên đông đúc và nóng bức. Cô cũng gặp khó khăn khi tìm nhân viên hỗ trợ do đội ngũ workshop chưa có trang phục nhận diện riêng.

Theo An, việc bố trí thêm nhân sự hướng dẫn, phân luồng khách và có dấu hiệu nhận diện rõ ràng cho đội ngũ hỗ trợ sẽ giúp trải nghiệm thuận tiện hơn, đặc biệt trong những ngày cao điểm.

Lượng khách đông khiến một số hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng phải xếp hàng chờ đến lượt.

Tâm Đan