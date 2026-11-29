Đưa câu chuyện lịch sử đến gần bạn trẻ

Sau khi xem chương trình “Sao dẫn đường” trên truyền hình, Phan Lê Khánh Giang, học sinh lớp 11A6, Trường THPT Vĩnh Linh, rất xúc động trước những câu chuyện về lịch sử và hành trình tri ân. Em và người bạn cùng lớp của mình là Phạm Thục Uyên chia sẻ ý tưởng đưa những câu chuyện của lịch sử đến gần hơn với mọi người bằng các công cụ số mà học sinh sử dụng hằng ngày.

Thông qua mạng xã hội và các công cụ số, hai em Phan Lê Khánh Giang (bìa phải) và Phạm Thục Uyên, lớp 11A6, Trường THPT Vĩnh Linh đã lan toả nhiều giá trị tích cực từ Chiến dịch “500 ngày đêm” - Ảnh: Lê Trường

Giang và Uyên đã xây dựng mô hình 3Q với 3 thành phần, gồm: Nội dung chất lượng (Quality Content), kết nối bằng mã QR (QR Connection) và tương tác qua nền tảng Quizizz (Quizizz Interaction). Mô hình còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và truyền thông song ngữ Việt-Anh để đa dạng hóa cách giới thiệu tư liệu. Người xem có thể quét mã QR để tìm hiểu các câu chuyện lịch sử, sau đó tham gia trả lời câu hỏi trên nền tảng Quizizz. Theo Khánh Giang, để nội dung tuyên truyền trên mạng xã hội vừa hấp dẫn, vừa có giá trị giáo dục, thông tin cần phải được chọn lọc, kiểm chứng trước khi đăng tải.

Đến thăm khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Cồn Tiên là dịp để các em tìm hiểu thực tế công việc của những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tri ân - Ảnh: Lê Trường

Để có kinh phí thực hiện ý tưởng, dịp 20/10 vừa qua, Giang và Uyên đã mạnh dạn gây quỹ bằng việc kinh doanh hoa tươi, bánh, vòng tay trên các nền tảng mạng xã hội. Với mục đích gây quỹ đầy ý nghĩa, việc làm này được phụ huynh, giáo viên và các bạn học sinh hưởng ứng, ủng hộ. Sau gần hai tuần, các em thu về được gần 5 triệu đồng.

Em Phạm Thục Uyên (áo xanh) xúc động khi được đến tận nơi tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ và thắp nén hương tri ân - Ảnh: Lê Trường

Từ nguồn kinh phí này cùng với sự hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh, 40 học sinh lớp 11A6 đã tham gia 5 đợt ngoại khóa trong hơn 2 tháng. Sau mỗi chuyến đi, các em đã cùng nhau lựa chọn những bức ảnh đẹp, biên tập video và ghi lại những câu chuyện được nghe để đăng trên fanpage 3Q “Kết nối ký ức, lan tỏa lòng biết ơn”. Em Phạm Thục Uyên, cho biết, những chia sẻ của nhân chứng và của những người trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là phần tư liệu khiến các em xúc động nhất. Qua fanpage, nhóm mong muốn nhiều bạn trẻ có thể tiếp cận những câu chuyện ấy, hiểu thêm về sự hy sinh của các thế hệ đi trước và trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

Bồi đắp lòng biết ơn

Trong các đợt ngoại khóa vừa qua, học sinh lớp 11A6 đã đến tham quan, tìm hiểu tại Di tích đặc biệt quốc gia Thành Cổ Quảng Trị, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lựu, dâng hương và dọn dẹp Nghĩa trang liệt sĩ tại xã Vĩnh Linh và Cam Lộ. Các em cũng trực tiếp đến khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Cồn Tiên và xã Triệu Phong để hiểu hơn về quá trình tìm kiếm, quy tập và sự vất vả của các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, đồng thời dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ vừa được tìm thấy hài cốt.

Từ những việc làm gây quỹ, tập thể lớp 11A6, Trường THPT Vĩnh Linh đã hỗ trợ vật phẩm thiết yếu cho lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Cồn Tiên - Ảnh: Lê Trường

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thúy, chủ nhiệm lớp 11A6 cho biết, giữa tháng 11 vừa qua, chuyến đi đến khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Cồn Tiên đã để lại nhiều ấn tượng với học sinh. Tại đây, các em được nghe kể về những trở ngại do địa hình, sự kiên trì của lực lượng tìm kiếm và niềm xúc động khi tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Qua từng chuyến đi, học sinh hiểu thêm về giá trị của hòa bình, biết thể hiện lòng biết ơn thông qua những hành động thiết thực, từ dọn dẹp nghĩa trang, thắp hương tưởng niệm đến thăm hỏi, lắng nghe những câu chuyện lịch sử từ những người từng trải qua chiến tranh.

Trung tá Nguyễn Trung Thành, Tổ trưởng Tổ hướng trong nước, Đội Quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ số 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, việc các em học sinh trực tiếp đến khu vực đơn vị đang triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để tìm hiểu về công tác "Đền ơn, đáp nghĩa", cũng như lịch sử của dân tộc là hoạt động rất ý nghĩa và đáng ghi nhận. Đây không chỉ là dịp để các em hiểu hơn về những khó khăn, vất vả của những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tri ân, mà còn giúp thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc hơn những mất mát, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Kiến thức và hình ảnh có được từ chuyến thăm Thành Cổ Quảng Trị sẽ là tư liệu quý để em Phan Lê Khánh Giang (ngoài cùng bìa trái) lan toả thông qua mạng xã hội - Ảnh: Lê Trường

“Chiến dịch 500 ngày đêm cần được lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ. Việc các em trực tiếp đến địa điểm tìm kiếm, lắng nghe những câu chuyện thực tế sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về ý nghĩa của chiến dịch, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ truyền thống, phát huy đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp tục lan tỏa thông điệp tri ân đến gia đình, nhà trường và cộng đồng”, Trung tá Nguyễn Trung Thành chia sẻ.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Linh Lê Hoàng Bắc cho biết, đây là ý tưởng rất tích cực để có thể nhân rộng trong nhà trường. Khi học sinh trực tiếp tham gia từng phần việc, từ đề xuất ý tưởng, huy động sự hỗ trợ của thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, đến việc tự mình trải nghiệm, ghi chép, biên tập và chia sẻ những tư liệu đã thu nhận được, các em sẽ hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của hòa bình, của sự hy sinh, mất mát và ý chí kiên cường của thế hệ cha anh thông qua chính những câu chuyện các em được nghe, những địa chỉ các em từng đến và những việc các em đã làm. Từ hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm này, nhà trường sẽ cố gắng duy trì và phát triển thêm những hoạt động tương tự để nhiều học sinh có cơ hội tham gia, trải nghiệm, qua đó góp phần đổi mới công tác giáo dục, đồng thời bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho các thế hệ học sinh của nhà trường.