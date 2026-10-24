Người trẻ lan tỏa sắc màu di sản qua ống kính

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 10.11.2026. Ảnh: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố cả nước.

Thông qua góc nhìn sáng tạo của người trẻ, cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu, trân trọng và gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh cảnh quan, kiến trúc, không gian trưng bày của bảo tàng; những khoảnh khắc khách tham quan tìm hiểu hiện vật, trải nghiệm nghề thủ công, trò chơi dân gian, ẩm thực truyền thống; hình ảnh trang phục và các hoạt động giao lưu, khám phá văn hóa dân tộc.

Qua mỗi khuôn hình, thí sinh có thể kể câu chuyện về di sản bằng cảm nhận và cách thể hiện riêng.

Thí sinh được sử dụng máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại thông minh để sáng tác. Tác phẩm phải bảo đảm tính chân thực, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và có chú thích gồm tên tác phẩm, thời gian chụp cùng thông điệp muốn truyền tải.

Ban tổ chức không chấp nhận những hình ảnh chỉnh sửa làm sai lệch bối cảnh thực tế hoặc được tạo hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tác phẩm trong bộ ảnh "Tiếp nối mạch nguồn di sản" dự thi của tác giả Bùi Văn Chung. Ảnh: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 5.10 đến hết ngày 10.11.2026. Công tác chấm chọn dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 15.11; các tác phẩm được lựa chọn sẽ trưng bày tại bảo tàng từ ngày 16 đến 30.11. Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 24.11.2026.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 2 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 1 triệu đồng; 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng.

Ngoài ra, cuộc thi có 2 giải chuyên đề, mỗi giải trị giá 500.000 đồng, gồm “Góc nhìn Gen Z” và “Khoảnh khắc được yêu thích nhất”.

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: truyenthongmcve@gmail.com. Thông tin chi tiết được đăng tải trên website mcve.org.vn và trang Facebook của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Cuộc thi hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), đồng thời quảng bá kiến trúc, không gian trưng bày và các hoạt động giáo dục, trải nghiệm tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam kỳ vọng tạo thêm cơ hội để sinh viên phát huy khả năng sáng tạo, kết nối với di sản bằng ngôn ngữ hình ảnh, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ.