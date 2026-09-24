Người trẻ làm “đại sứ số” cho sản phẩm quê hương

Đưa sản phẩm lên “chợ số”

Ngày 12-9, Đoàn xã Đak Pơ tổ chức cuộc thi “Thanh niên với gian hàng số” năm 2026, thu hút 4 đội tham gia. Mỗi đội xây dựng một gian hàng số và thực hiện phiên livestream bán hàng trong 45 phút trên Fanpage “Chợ số Đak Pơ”. Các mặt hàng được ưu tiên là nông sản, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên như: Rượu cần, đậu cô ve, ổi, bơ, mật ong rừng, măng le... đã thu hút nhiều khách hàng mua ủng hộ.

Chị Bùi Thanh Hoa - Bí thư Đoàn xã Đak Pơ - cho biết: “Từ xây dựng nội dung, giới thiệu sản phẩm, livestream, tương tác với khách hàng đến tiếp nhận và chốt đơn, mỗi khâu đều đòi hỏi ĐVTN chủ động tìm hiểu, xử lý thông tin và giao tiếp linh hoạt”.

Lần đầu tham gia bán hàng qua livestream, chị Đinh Thị Thanh Hiền (đoàn viên làng Gliêk) sau những phút đầu làm quen đã dần tự tin khi trực tiếp giới thiệu sản phẩm và tương tác với người xem. “Trước đó, tôi đã tìm hiểu kỹ về các sản phẩm để có thể cung cấp thông tin chi tiết cho khách hàng. Qua đó, góp phần đưa sản phẩm của địa phương đến với nhiều người hơn” - chị Hiền chia sẻ.

Đoàn viên, thanh niên xã Đak Pơ tham gia cuộc thi “Thanh niên với gian hàng số” năm 2026. Ảnh: Chu Hằng

Sự tham gia của ĐVTN cũng giúp các hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh có thêm kênh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Chị Trần Thị Thu Hương (thôn 5, xã Đak Pơ), chủ cơ sở Yến sào An Khôi, cho biết: Trước đây, tôi chủ yếu bán hàng qua Facebook, Zalo với khách hàng quen thuộc. Việc Đoàn Thanh niên hỗ trợ livestream giúp sản phẩm của cơ sở có thêm cơ hội tiếp cận những khách hàng mới.

Không chỉ ở Đak Pơ, việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm qua livestream cũng đang được ĐVTN các địa phương khác triển khai. Ngày 16.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao tổ chức phiên livestream giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng trên Fanpage “Ia Hiao ngày mới”.

Chị Bùi Thị Liễu - Bí thư Đoàn xã Ia Hiao - cho biết: “Để góp phần cho phiên livestream thành công, ĐVTN tham gia chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật đến tiếp nhận đơn hàng. Sau khi khách đặt mua, ĐVTN và các đoàn thể của xã tiếp tục hỗ trợ cơ sở đóng gói, vận chuyển sản phẩm đến tận tay khách hàng”.

Tại phường Ayun Pa, hoạt động livestream cũng cho thấy hiệu quả bước đầu trong kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đầu tháng 9, Đoàn phường phối hợp với Hội Nông dân, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tổ chức “Phiên chợ số giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP phường Ayun Pa năm 2026”.

Trên Fanpage “Tuổi trẻ phường Ayun Pa”, 12 sản phẩm như bột ngũ cốc dinh dưỡng OGN, rượu ghè, lá mì... được giới thiệu trực tiếp đến khách hàng. Sau 1 giờ 30 phút livestream, doanh thu từ các đơn hàng chốt ngay tại phiên chợ đạt gần 30 triệu đồng.

Hình thức quảng bá sản phẩm trên môi trường số cũng được ĐVTN các địa phương khác triển khai như: Đoàn phường Tam Quan đã hỗ trợ ra mắt không gian livestream quảng bá sản phẩm địa phương; Đoàn xã Ia Pa tham gia phiên livestream giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng, góp phần đưa sản phẩm của người dân đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ phối hợp với các cơ quan, DN tập huấn, trang bị cho ĐVTN những kỹ năng thiết thực về chuyển đổi số, thương mại điện tử, livestream bán hàng. Cùng với đó, các mô hình thanh niên tham gia chuyển đổi số cộng đồng sẽ được duy trì, nhân rộng, hướng đến hỗ trợ người dân không chỉ đưa sản phẩm lên môi trường số mà còn từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng và kết nối tiêu thụ hiệu quả hơn”.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh đoàn

Thêm nhịp cầu kết nối khách hàng

Bên cạnh các phiên livestream bán hàng, ĐVTN còn tham gia xây dựng video, hình ảnh giới thiệu sản phẩm để quảng bá thường xuyên trên mạng xã hội.

Từ đầu tháng 9-2026, Đoàn xã Tuy Phước triển khai chương trình “Đồng hành quảng bá sản phẩm địa phương”. Đoàn xã lập danh sách những sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của người dân có nhu cầu quảng bá, phân công các tổ chức Đoàn trực thuộc xây dựng nội dung giới thiệu. Các video clip, hình ảnh sau khi hoàn chỉnh được kiểm duyệt trước khi đăng tải trên Fanpage “Tuổi trẻ Tuy Phước”. ĐVTN tiếp tục chia sẻ, theo dõi và tương tác nhằm tạo độ lan tỏa cho sản phẩm.

Đoàn Trường THPT số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước) dựng video clip quảng bá sản phẩm Chanh muối Bà Nhiêm. Ảnh: Minh Nhật

Mới đây, Đoàn trường THPT số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước) thực hiện video giới thiệu sản phẩm Chanh muối Bà Nhiêm - sản phẩm OCOP 4 sao của bà Nguyễn Vũ Mỹ Nguyên (thôn Phước Nghĩa). Em Trần Võ Bảo Châu (lớp 11A9, Trường THPT số 1 Tuy Phước) chia sẻ: “Để hoàn thành video clip, các thành viên CLB Truyền thông của trường tìm hiểu về quá trình sản xuất, đóng gói và các chứng nhận OCOP của sản phẩm trước khi xây dựng nội dung. Qua đó, đưa nhiều hình ảnh, thông tin cần thiết đến khách hàng”.

Theo anh Lê Huy Thục - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước, mỗi tháng, Đoàn xã dự kiến đăng tải một video clip giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương. Các video phải bảo đảm thông tin chính xác, hình ảnh đẹp, tạo ấn tượng và thu hút khách hàng. Các cơ sở, chủ thể sản phẩm, hộ kinh doanh, ĐVTN có nhu cầu đều được Đoàn xã phối hợp hỗ trợ xây dựng nội dung, hình ảnh và quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền thông của Đoàn.