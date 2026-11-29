Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, thuê nhà giúp người trẻ linh hoạt lựa chọn nơi ở theo công việc và nhu cầu cá nhân. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo nghiên cứu của Savills dựa trên 645 kết quả khảo sát, đơn vị này đã chỉ ra 3 xu hướng nổi bật của nhóm khách hàng gen Z gồm: thuê nhà, khả năng di chuyển và nhu cầu kết nối.

Thuê nhà trở thành lựa chọn của người trẻ trước áp lực giá

Theo đơn vị nghiên cứu, tại Hà Nội và TP.HCM, xu hướng này diễn ra khi giá nhà vẫn là rào cản với người mua trẻ, nguồn cung mở rộng ra ngoài trung tâm và hạ tầng giao thông tiếp tục thay đổi.

Một trong những xu hướng Savills ghi nhận là thuê nhà ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hành trình nhà ở của nhóm khách hàng gen Z.

Đơn vị này cho rằng thuê nhà không đồng nghĩa người trẻ từ bỏ mục tiêu sở hữu bất động sản. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, lựa chọn này giúp họ linh hoạt thay đổi nơi ở theo công việc, thu nhập và nhu cầu cá nhân.

Tại Việt Nam, áp lực chi trả càng khiến xu hướng này đáng chú ý. Theo Savills, trong quý III/2026, căn hộ cao cấp ở TP.HCM là một trong hai phân khúc chiếm khoảng 80% tổng nguồn cung mới, trong khi tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt khoảng 25%. Tại Hà Nội, nguồn cung mới cùng kỳ giảm 42% so với quý trước, trong bối cảnh chi phí tài chính tiếp tục là một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà.

Theo Savills, khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà có thể kéo dài thời gian thuê nhà của người trẻ. Vì vậy, thị trường cần chú trọng hơn đến sản phẩm cho thuê chuyên nghiệp, căn hộ phù hợp khả năng chi trả và các phương án tài chính linh hoạt.

Nhận định tương tự cũng từng được Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) đưa ra năm 2025. Theo đơn vị, khoảng cách ngày càng lớn giữa thu nhập và giá nhà khiến việc sở hữu bất động sản trở nên khó khăn, ngay cả với người có thu nhập cao. Vì vậy, nhiều người trẻ phải tạm hoãn kế hoạch mua nhà, thậm chí lựa chọn thuê dài hạn.

Dù vậy, dữ liệu từ các sàn giao dịch là hội viên VARS cho thấy kể từ năm 2019, tỷ lệ người trẻ tham gia thị trường nhà ở, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, có xu hướng tăng. Nhóm khách hàng 25-35 tuổi hiện chiếm trung bình hơn 40% tổng lượng giao dịch. Tại một số dự án, tỷ lệ này lên tới 70%.

VARS IRE lý giải xu hướng trên bởi Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, với hơn 50% dân số dưới 35 tuổi. Bên cạnh đó, người trẻ có thêm cơ hội gia tăng thu nhập nhờ công nghệ và các mô hình kinh tế mới, được gia đình hỗ trợ tài chính và tiếp cận các chính sách tín dụng.

Tuy nhiên, VARS IRE lưu ý số người trẻ mua được nhà vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng nhu cầu. Phần lớn vẫn gặp khó khăn khi thu nhập tăng chậm hơn giá nhà, áp lực trả nợ vay kéo dài và chi phí sinh hoạt ngày càng lớn…

Ưu tiên khả năng kết nối trong lựa chọn nơi ở

Bên cạnh nhu cầu thuê nhà, Savills cũng nhấn mạnh vai trò của khả năng kết nối giữa nơi ở, nơi làm việc và các tiện ích đô thị.

Đối với nhóm khách gen Z, thời gian và sự thuận tiện khi di chuyển có thể ảnh hưởng đáng kể đến lựa chọn nơi sống. Điều này đặc biệt quan trọng khi áp lực giá nhà khiến nhiều người trẻ cân nhắc các khu vực xa trung tâm hơn để tìm kiếm mức giá phù hợp.

Theo Savills, tại TP.HCM và Hà Nội, nguồn cung nhà ở đang mở rộng ra khu vực ngoại thành và dọc các hành lang hạ tầng mới. Tuy nhiên, nhà có giá thấp hơn chưa chắc giúp tiết kiệm nếu cư dân phải tốn thêm nhiều thời gian và chi phí đi lại.

Khả năng kết nối là một trong những yếu tố được nhóm khách hàng gen Z quan tâm khi lựa chọn nơi ở. Ảnh: Quỳnh Danh.

Vì vậy, khả năng chi trả nhà ở cần được đánh giá trên tổng chi phí sinh hoạt, thay vì chỉ dựa vào giá mua hoặc giá thuê.

Trong bối cảnh đó, metro và mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) không chỉ tác động đến giá trị bất động sản quanh nhà ga mà còn cải thiện khả năng kết nối cư dân với nơi làm việc và các tiện ích đô thị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của lực lượng lao động trẻ.

Một điểm đáng chú ý từ nghiên cứu Savills là dù gen Z trưởng thành cùng công nghệ số, không gian vật lý vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ và kết nối xã hội. Điều này đặt ra những yêu cầu mới đối với cả không gian làm việc và bán lẻ.

Với lực lượng lao động trẻ, văn phòng không chỉ là nơi làm việc mà còn tạo điều kiện học hỏi, trao đổi và xây dựng quan hệ chuyên môn. Khảo sát của Anphabe năm 2024 cho thấy 73% gen Z mong muốn môi trường làm việc năng động, 72% ưu tiên cân bằng công việc và cuộc sống, trong khi 71% coi trọng sự thân thiện của đồng nghiệp.

Những kỳ vọng này đã góp phần thúc đẩy nhu cầu về văn phòng có không gian cộng tác, tiện ích chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ hỗ trợ đời sống.

Savills cho rằng xu hướng này không chỉ đến từ gen Z. Tuy nhiên, những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng trẻ đang góp phần thúc đẩy thị trường ngày càng chú trọng hơn đến trải nghiệm tại các không gian thực tế.