Vừa kết thúc buổi biểu diễn tại Ngày Văn hóa Việt Nam ở TPHCM, các thành viên đoàn nghệ thuật Khmer Mayura không giấu được niềm vui và tự hào khi lần đầu góp mặt trong một sự kiện văn hóa quy mô, chuyên nghiệp.

Với họ, đây không chỉ là dịp giới thiệu nghệ thuật truyền thống Khmer đến công chúng mà còn là cơ hội giao lưu, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc khác.

Chị Na Ri, đại diện đoàn nghệ thuật Khmer Mayura hoạt động tại TPHCM.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Na Ri - đại diện đoàn nghệ thuật Mayura, cho biết nhóm có khoảng hơn 20 người, chủ yếu là người Khmer đang sinh sống, học tập và làm việc tại TPHCM.

"Tôi cảm thấy rất tự hào khi văn hóa Khmer được biểu diễn trên một sân khấu có đông đảo khán giả, trong đó có nhiều người chưa có dịp tìm hiểu về dân tộc mình. Khi thấy từ người trẻ đến người lớn tuổi đều hào hứng đón nhận và vỗ tay cổ vũ, chúng tôi rất hạnh phúc", chị chia sẻ.

Bên cạnh niềm vui được biểu diễn, việc thưởng thức những tiết mục do chính nghệ nhân các dân tộc khác trình diễn cũng giúp các thành viên mở rộng hiểu biết. Qua đó, họ có thêm cơ hội tìm hiểu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của cộng đồng bạn.

Hoạt động biểu diễn của nhóm Mayura không chỉ giới hạn ở các ngày hội văn hóa. Tùy theo lời mời và nhu cầu của từng chương trình, nhóm có thể giới thiệu nhiều loại hình khác nhau như ca múa minh họa, kịch, múa truyền thống và các điệu múa dân gian Khmer.

Nhóm gồm các bạn trẻ Khmer gen Z duy trì các hoạt động biểu diễn, sinh hoạt nghệ thuật cố định tại TPHCM như 1 cách để gìn giữ di sản dân tộc.

Thông thường, tần suất biểu diễn tăng lên vào những tháng diễn ra các sự kiện văn hóa. Trong thời gian còn lại, nhóm vẫn duy trì hoạt động, trung bình mỗi tháng có một vài chương trình giao lưu, biểu diễn tùy điều kiện thực tế.

Các thành viên trong nhóm đều có công việc riêng. Người là sinh viên, người đã đi làm, trong đó có những bạn làm nhân viên văn phòng. Mỗi khi nhận lời tham gia một chương trình, nhóm chủ động liên hệ, sắp xếp những thành viên có thời gian phù hợp để tập luyện và biểu diễn.

"Không phải ai cũng có thể tham gia tất cả chương trình vì mỗi người đều có công việc, lịch học riêng. Khi có lời mời, chúng tôi sẽ hỏi xem ai có thể sắp xếp thời gian thì cùng tập luyện, biểu diễn. Đây không phải công việc tạo thu nhập chính mà trước hết là niềm đam mê, mong muốn gìn giữ văn hóa dân tộc", đại diện nhóm nói.

Không chỉ trên sân khấu, đời sống văn hóa Khmer còn được các bạn trẻ duy trì thông qua những sinh hoạt cộng đồng tại TPHCM. Vào các dịp lễ, Tết truyền thống như Chôl Chnăm Thmây, lễ dâng y Kathina, những người có điều kiện sẽ trở về quê nhà sum họp, tham gia các hoạt động tại địa phương.

Những thành viên ở lại thành phố vẫn có thể đến các ngôi chùa Khmer để dự lễ, gặp gỡ cộng đồng và duy trì phong tục truyền thống.

Nhóm hướng dẫn các em nhỏ từng động tác điệu múa, làm quen với văn hóa và lễ hội Khmer.

Tại TPHCM có những ngôi chùa Khmer, trong đó có chùa ở khu vực Quận 3 và quận Tân Bình (cũ), nơi đồng bào vẫn tổ chức các hoạt động lễ hội, sinh hoạt tôn giáo tương tự ở quê nhà.

Với những người trẻ như các thành viên nhóm Mayura, việc gìn giữ văn hóa không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là cùng nhau tập luyện một điệu múa, tham gia chương trình biểu diễn hay duy trì những dịp sinh hoạt cộng đồng. Từ tình yêu và ý thức về cội nguồn, họ đang góp phần đưa nghệ thuật Khmer đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.