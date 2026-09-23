Người trẻ khám phá di sản cùng AI, công nghệ số hoá 3D

Trong khuôn khổ hoạt động hưởng ứng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Workshop với chủ đề "Chạm - Chơi - Hiểu: khám phá di sản qua trải nghiệm sáng tạo", thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Tới đây, thay vì bị động tìm hiểu, tiếp nhận thông tin về các hiện vật tại bảo tàng từ các thuyết minh viên như thông thường, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia công nghệ về di sản văn hoá, các bạn trẻ chủ động và hào hứng tương tác. Một điểm nhấn nổi bật là trải nghiệm "Trò chuyện với hiện vật" ứng dụng công nghệ AI và số hóa 3D, cho phép công chúng đối thoại trực tiếp với các hiện vật quý.

Trải nghiệm "Trò chuyện với hiện vật" qua ứng dụng công nghệ AI

Bà Lê Cẩm Nhung, Trưởng Phòng Truyền thông, Giáo dục, Đối ngoại, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết: "Các bạn có thể "trò chuyện" với hiện vật chỉ thông qua một đường link hoặc quét mã QR. Đặc biệt, không chỉ ngắm nhìn hiện vật dưới dạng 3D, các bạn còn có thể đặt câu hỏi và trò chuyện cùng hiện vật. Bảo tàng đã nạp đầy đủ thông tin, dữ liệu và những câu chuyện nổi bật liên quan đến hiện vật vào hệ thống công nghệ. Thông qua đó, các bạn được tương tác và hỏi đáp, giúp câu chuyện lịch sử trở nên sống động hơn rất nhiều, không chỉ với công chúng trong nước mà còn lan tỏa tới các bạn trẻ trên toàn thế giới, giúp các bạn hiểu hơn về các giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam. Đó cũng chính là sứ mệnh của Bảo tàng".

Khách tham quan thích thú với quy trình in 3D ...

Khách tham quan còn quan sát trực tiếp quy trình in 3D và tham gia hoạt động "mang di sản về nhà" để tự tay sở hữu phiên bản hiện vật mini kích thước 3-4 cm tích hợp mã QR tra cứu thông tin trên nền tảng số.

Ông Ondris Pui, Giảng viên thỉnh giảng, Đại học RMIT Việt Nam chia sẻ: "Thay vì mọi người đến bảo tàng nhưng không được chạm vào hiện vật, thì bây giờ với những mô hình này, mọi người có thể sờ, cảm nhận và hình dung hiện vật thực tế trông như thế nào. Bên cạnh đó là những trải nghiệm thú vị hơn. Ví dụ, các bạn trẻ sẽ thích chụp ảnh selfie với hiện vật, hay thậm chí là muốn cầm, chạm vào hiện vật đó. Chẳng hạn, việc tạo ra những chiếc móc khóa mang thông tin của hiện vật giúp mọi người có thể luôn mang "hiện vật" bên mình. Những món đồ lưu niệm độc đáo như thế sẽ thu hút các bạn trẻ hơn rất nhiều".

...và tham gia hoạt động "mang di sản về nhà" thông qua những phiên bản hiện vật mini

Phiên bản hiện vật mini kích thước 3-4 cm có tích hợp mã QR tra cứu thông tin trên nền tảng số.

Bạn Nguyễn Hồng Loan, Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam bày tỏ: "Là một người trẻ, em cảm thấy phương thức tiếp cận này vô cùng thú vị và mới mẻ. Giờ đây, các tư liệu và kiến thức liên quan đến lịch sử, văn hóa Việt Nam không chỉ đơn thuần nằm trên sách vở nữa, mà đã được số hóa và thể hiện qua các hình thức sinh động như in hiện vật 3D mà Bảo tàng đang áp dụng. Em cảm thấy rất thích thú cũng như bất ngờ trước trình độ công nghệ hiện đại, tiên tiến hiện nay. Từ những sản phẩm công nghệ này, em có thêm động lực tìm hiểu về các hiện vật bản gốc để khám phá sâu hơn về lịch sử".

Rất đông bạn trẻ tham gia Workshop để khám phá di sản cùng AI, công nghệ số hoá 3D

Khu vực workshop còn mở ra không gian tương tác qua trò chơi ghép tranh về các chủ đề. Theo Ban Tổ chức, mô hình trên sẽ tiếp tục được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giới thiệu rộng rãi tới công chúng trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 vào tháng 11/2026; hứa hẹn mang tới trải nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ số để bảo tồn và phát huy giá trị di sản, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các sản phẩm văn hóa sáng tạo tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.