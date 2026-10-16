Người trẻ kể chuyện về văn hóa phụ nữ Việt Nam qua 'Thanh âm di sản'

Mở đầu sự kiện, bà Nguyễn Thị Tuyết hiện đảm nhiệm đồng thời hai chức vụ là Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhận định: "Thanh âm di sản' không đơn thuần là một hoạt động phối hợp tổ chức sự kiện. Đây còn là một cách làm mới trong giáo dục di sản, khi không gian trưng bày trở thành môi trường học tập, hiện vật trở thành chất liệu sáng tạo, và các bạn sinh viên trở thành những người trực tiếp kết nối, kể lại những câu chuyện lịch sử, văn hóa với công chúng. Tôi đặc biệt trân trọng cách các bạn sinh viên lựa chọn kể lại những câu chuyện trên hệ thống trưng bày của bảo tàng".

bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phát biểu mở đầu sự kiện. (Ảnh: PV)

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra cuộc thi “Kể chuyện di sản” với sự tham gia của 3 đội thi là các sinh viên thuộc Bộ môn Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Các đội khai thác không gian trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, lựa chọn một hiện vật hoặc nhóm hiện vật tiêu biểu để xây dựng nội dung thuyết minh theo hình thức kể chuyện về ba chủ đề: “Phụ nữ trong gia đình”, “Phụ nữ trong lịch sử” và “Tín ngưỡng thờ Mẫu: Mẫu - Tâm - Đẹp - Vui”. Thông qua đó, sinh viên không chỉ giới thiệu kiến thức về hiện vật mà còn truyền tải những câu chuyện lịch sử, văn hóa bằng cách kể gần gũi, sinh động và giàu cảm xúc.

Tiết mục sân khấu hóa của đội "Nữ thép kiêu hùng". (Ảnh: PV)

Đặc biệt, điểm nhấn của sự kiện là phần thi sân khấu hóa “Thanh âm di sản”, với ba tiết mục kết hợp kể chuyện, diễn xuất, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn. Trong đó, “Nữ thép kiêu hùng” khai thác hình tượng Mẹ Việt Nam anh hùng, tôn vinh những hy sinh thầm lặng và mất mát của người mẹ Việt Nam trong chiến tranh.

Phần thi giàu cảm xúc của đội "Lam hạ anh hùng". (Ảnh: PV)

“Lam Hạ anh hùng” tái hiện câu chuyện về 10 nữ thanh niên xung phong Lam Hạ, làm nổi bật tinh thần quả cảm, lòng yêu nước và sự cống hiến của tuổi trẻ. “Bắc Lệ đền thiêng” kể về hành trình gìn giữ đền Bắc Lệ và không gian thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của cộng đồng, qua đó khẳng định ý nghĩa của việc bảo vệ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

“Bắc Lệ đền thiêng” kể về hành trình gìn giữ đền Bắc Lệ và không gian thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của cộng đồng. (Ảnh: PV)

Kết thúc sự kiện "Thanh âm di sản", giải nhất thuộc về đội "Bắc Lệ đền thiêng", giải nhì thuộc về đội "Nữ thép kiêu hùng", giải ba thuộc về đội "Lam Hạ anh hùng".

Nguyễn Thị Hà Khanh (Trường Cao đẳng FPT Polytechnic) cho biết cô đã có thêm những vốn kiến thức lịch sử quý báu, đồng thời vô cùng biết ơn, tự hào trước những nữ anh hùng đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: PV)

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, Nguyễn Thị Hà Khanh, sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, cho biết nhóm “Lam Hạ anh hùng” của Hà Khanh gồm ba thành viên, đã dành hơn 2 tuần tích cực tìm kiếm, nghiên cứu và chuẩn bị tư liệu cho phần thi. Hà Khanh chia sẻ: “Để hoàn thiện tiết mục dự thi hôm nay, nhóm tôi đã tìm hiểu tư liệu từ thư viện, internet, đồng thời trực tiếp đến bảo tàng để nghe thuyết minh, quan sát từng hiện vật”.

Hình ảnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã chạm đến trái tim người xem. (Ảnh: PV)

Theo Hà Khanh, quá trình tham gia cuộc thi không chỉ giúp cô tích lũy thêm những kiến thức lịch sử quý báu mà còn khơi dậy niềm xúc động, lòng biết ơn và niềm tự hào đối với những nữ anh hùng và đặc biệt là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, Hà Khanh càng thêm trân trọng những giá trị lịch sử và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, giàu lòng yêu nước.