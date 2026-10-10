Người trẻ kể chuyện văn hóa Khmer để lan tỏa bản sắc dân tộc

Sư Lý Thanh An, Đại diện Chùa Kh'leang (Sóc Trăng) tham gia sự kiện.

Vlog thuộc dự án “Sắc - 54 Dân tộc Việt Nam”, do doanh nghiệp xã hội Cùng con đi khắp thế gian triển khai. Nội dung đầu tiên dài gần 45 phút, theo chân Trần Đông Phong, 15 tuổi, cùng sư Lý Thanh An và các bạn nhỏ người Khmer tìm hiểu văn hóa tại chùa Kh’leang, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ

Thông qua những trải nghiệm tại chùa và tìm hiểu lễ Sene Dolta, người trẻ tiếp cận sinh hoạt văn hóa của đồng bào Khmer, học cách quan sát, lắng nghe và chia sẻ với cộng đồng. Những trải nghiệm này được đưa vào video để giới thiệu tới công chúng.

Theo ban tổ chức, dự án hướng đến tạo cơ hội cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trực tiếp kể câu chuyện của cộng đồng mình. Các em được tiếp cận công cụ sáng tạo, thực hành nghệ thuật và phát triển kỹ năng truyền thông. Nhóm thực hiện đồng thời tìm hiểu văn hóa qua trao đổi với người dân địa phương, thay vì chỉ thu thập hình ảnh để giới thiệu.

Trong quá trình xây dựng dự án, Hồ Ngọc Phương Anh, đồng sáng lập, cùng các cố vấn và thành viên khảo sát hơn 80 học sinh thuộc các dân tộc S’tiêng, Khmer, Mường, Thái. Nhóm cũng khảo sát thêm học sinh người Mông, Ê Đê và K’Ho. Theo nhóm thực hiện, đây là cơ sở hình thành ý tưởng kết nối các thế hệ, sử dụng nghệ thuật và công nghệ để giới thiệu văn hóa truyền thống.

Các phụ huynh lắng nghe các thông tin về hành trình trải nghiệm văn hoá của các học sinh.

Tại sự kiện, ban tổ chức giới thiệu Liêu Thị Ánh Nhi, học sinh lớp 6, là đại sứ người Khmer đầu tiên của dự án. Ánh Nhi sẽ tham gia các hoạt động tìm hiểu và giới thiệu văn hóa cộng đồng.

Ông Huỳnh Quốc Vũ, đại diện đơn vị đồng hành, nhận xét quá trình trải nghiệm đã giúp Đông Phong, vốn ít nói, tự tin hơn khi dẫn dắt video. Ông cũng cho biết Phong dùng tiền lương làm việc trong mùa hè để tặng 200 phần quà học tập cho các tăng sinh.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, dự án dự kiến tuyển chọn thanh thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi thuộc các dân tộc khác nhau tham gia. Các em sẽ được hướng dẫn kỹ năng sáng tạo nội dung, thực hành nghệ thuật và xây dựng sản phẩm giới thiệu văn hóa cộng đồng tới người dân, du khách.