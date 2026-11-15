Người trẻ kể câu chuyện nông sản Việt bằng tư duy truyền thông hiện đại

Với chủ đề “Rooted in Vietnam - Tự hào từ gốc Việt”, IC Master 2026 khép lại mùa giải thứ 14 của sân chơi truyền thông thường niên do Học viện Ngoại giao tổ chức. Không chỉ là nơi sinh viên thể hiện kiến thức chuyên môn, cuộc thi còn đặt ra những bài toán thực tế, đòi hỏi người tham gia kết hợp tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo nội dung và sự am hiểu về sản phẩm.

IC Master 2026 trở thành sân chơi bổ ích cho sinh viên. Ảnh: Thu Ngân.

Năm nay, cuộc thi tập trung vào chủ đề quảng bá nông sản Việt Nam, với sự đồng hành của bốn đối tác về nông sản.

Chia sẻ về chương trình, TS. Nguyễn Đồng Anh, Quyền Trưởng Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao nhấn mạnh vai trò của IC Master trong việc tạo môi trường để sinh viên học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành qua quá trình giải quyết các bài toán truyền thông thực tế. Đây cũng là cơ hội để người trẻ khám phá những góc nhìn mới về giá trị văn hóa Việt Nam.

Đưa câu chuyện nông sản đến gần hơn với công chúng

Tại mùa giải năm nay, bốn đội thi lựa chọn những hướng tiếp cận khác nhau, cùng hướng đến mục tiêu làm mới cách kể câu chuyện về các sản phẩm nông sản quen thuộc.

Trong quá trình triển khai dự án, bốn đội thi đã lựa chọn những hướng tiếp cận riêng. Đội AAAAA+ với dự án “Truy tìm Căn cước Hạt gạo” khai thác câu chuyện phía sau nông sản quen thuộc của nền văn minh lúa nước.

Đội Đồng Xanh Thơm Hương Lúa phát triển chiến dịch truyền thông đa nền tảng cho sản phẩm trà, nổi bật với series “Chén trà - Tình thân”, gắn văn hóa thưởng trà với sự kết nối giữa con người.

Các đội thi lần lượt trình bày kết quả triển khai, làm rõ ý tưởng, định hướng và những hoạt động truyền thông đã thực hiện. Ảnh: Thu Ngân.

Ở bảng đề Dứa, đội Agency Bò Sữa triển khai sự kiện “Trạm Gói Hạnh Phúc” và hộp quà “Mùa Hạnh Phúc”, đưa sản phẩm vào trải nghiệm trao tặng và sẻ chia.

Trong khi đó, đội Ngũ Sắc Độc Đắc lựa chọn chuyến xe “Long Gia” để lan tỏa câu chuyện về thanh long đến gần hơn với công chúng.

Tại Vòng Chung kết, các đội thi lần lượt trình bày kết quả triển khai, làm rõ ý tưởng, định hướng và những hoạt động truyền thông đã thực hiện. Hai phần tranh tài là dịp để các đội thể hiện năng lực xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung, đồng thời chứng minh khả năng giải quyết những yêu cầu đặt ra từ đối tác doanh nghiệp.

Mở rộng cơ hội hội nhập từ sân chơi trong nước

Bên cạnh hoạt động tranh tài, IC Master 2026 tiếp tục mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế khi trở thành đầu mối tuyển chọn thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Cuộc thi Global Brand Planning Competition 2026 tại Jakarta (Indonesia).

Trong khuôn khổ đêm Chung kết, Ban Tổ chức dành một phần chương trình để vinh danh đội tuyển Vietnam In Bloom - những gương mặt ưu tú được lựa chọn từ các đội thi IC Master trong nước, đã tham gia tranh tài và giành Giải Bạc chung cuộc tại đấu trường quốc tế.

Không khí tại IC Master 2026. Ảnh: Thu Ngân.

Đánh giá về hành trình này, TS. Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị phụ trách tuyển chọn đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế, nhận định: “Việc tham gia các cuộc thi quốc tế là cơ hội để sinh viên cọ xát, đối chiếu năng lực với các đội thi đến từ nhiều quốc gia, đồng thời học hỏi những kinh nghiệm và phương pháp tiếp cận mới”.

Trải qua hai phần tranh tài gay cấn tại Vòng Chung kết, Hội đồng Ban Giám khảo đã tìm ra những đội thi xuất sắc nhất mùa giải năm nay. Ngôi vị Quán quân thuộc về Đồng Xanh Thơm Hương Lúa, giải Á quân được trao cho Agency Bò Sữa, giải Quý quân thuộc về đội thi AAAAA+ và đội thi Ngũ Sắc Độc Đắc. Hai giải thưởng phụ gồm Đội thi được yêu thích nhất và Dự án thực thi ấn tượng nhất lần lượt gọi tên Đồng Xanh Thơm Hương Lúa và Agency Bò Sữa.