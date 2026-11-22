“Rạng ngời văn hóa Việt Nam” mang âm hưởng hiện đại, gửi gắm niềm tự hào về bản sắc của 54 dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, ý thức chung nguồn cội và khát vọng đưa bản sắc Việt vươn xa.

Từ ca khúc, vũ điệu cộng đồng “Muôn sắc một nhịp” được phát triển theo ý tưởng nghệ thuật của Nghệ sĩ nhân dân Trần Ly Ly, do Quang Đăng biên đạo, cũng được công bố trên các nền tảng số. Những động tác đơn giản, dễ thực hiện, khuyến khích người trẻ học nhảy, quay video, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và rủ bạn bè cùng hưởng ứng. Nhiều học sinh, sinh viên và các nhóm cộng đồng đang rộn ràng nhịp nhảy theo bài hát.

Tất cả còn hướng đến một mục tiêu là trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24-11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), lần đầu tiên ca khúc “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” được ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện trên sân khấu. Khi đó, các nghệ nhân, nghệ sĩ, các lực lượng biểu diễn và hàng vạn khán giả tại đây sẽ cùng hòa nhịp theo ca khúc và vũ điệu. Đại cảnh cộng đồng này được kỳ vọng tạo nên hình ảnh giàu sức biểu tượng về sự gắn kết giữa các thế hệ, cộng đồng và những sắc màu văn hóa Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động thể hiện sự chủ động, sáng tạo của UBND thành phố Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong kết nối nguồn lực nghệ thuật, đồng hành với nghệ sĩ đương đại để tạo nên những sản phẩm âm nhạc mới, góp phần tôn vinh Ngày Văn hóa Việt Nam, khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về văn hóa dân tộc trong giới trẻ.