Giữa nhịp sống thường ngày của phố cổ Hà Nội, đoàn người trong những bộ áo Ngũ thân, Giao lĩnh, Viên lĩnh hay Đối khâm tạo nên khung cảnh khác biệt. Những gam màu, kiểu dáng và nét đặc trưng của trang phục truyền thống thu hút ánh nhìn, khiến không ít người dừng lại theo dõi, chụp ảnh và tìm hiểu về sự kiện.

Ngày hội Việt phục 'Bách Hoa Bộ Hành' lần thứ IX đưa những bộ trang phục truyền thống xuống phố, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

'Bách Hoa Bộ Hành' không chỉ mang Việt phục đến gần công chúng qua hình thức diễu hành mà còn tạo cơ hội để văn hóa truyền thống hiện diện trong không gian đô thị hiện đại. Thay vì chỉ được biết đến qua sách vở hay hình ảnh, những bộ trang phục được tái hiện trực tiếp, giúp người xem có thêm trải nghiệm cụ thể về nét đẹp văn hóa Việt.

Phương Mai (khán giả đến theo dõi chương trình) cho biết, cô ấn tượng khi được tận mắt nhìn thấy nhiều bộ Việt phục trong cùng một không gian. Theo Mai, việc ngắm nhìn trang phục truyền thống ngoài đời mang lại cảm nhận khác so với xem qua ảnh hoặc video trên mạng xã hội, đặc biệt khi những bộ áo xuất hiện giữa khung cảnh phố cổ.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn Việt phục để tham gia 'Bách Hoa Bộ Hành', thể hiện sự quan tâm đến trang phục và văn hóa truyền thống.

Cô cho rằng, việc người trẻ ngày càng quan tâm đến Việt phục là tín hiệu tích cực. Khi văn hóa truyền thống được đưa đến những sự kiện có tính trải nghiệm, mọi người có thêm cơ hội tiếp xúc, khơi gợi sự tò mò và chủ động tìm hiểu về lịch sử, nguồn gốc của những trang phục mình nhìn thấy.

Việt phục từ di sản đến lựa chọn của người trẻ

Sự quan tâm đối với Việt phục không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn những bộ trang phục đẹp. Với nhiều người, tìm hiểu về kiểu dáng, nguồn gốc và ý nghĩa của từng loại áo cũng là cách khám phá những câu chuyện văn hóa được lưu giữ qua thời gian.

Hồng Hà (người tham gia diễu hành) cho rằng, việc ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn Việt phục là điều đáng mừng. Tuy nhiên, để trang phục truyền thống thực sự trở thành bản sắc cá nhân, người mặc cần hiểu rõ nguồn gốc và ý nghĩa, thay vì chỉ chú trọng kiểu dáng hay xu hướng.

Hồng Hà tham gia 'Bách Hoa Bộ Hành' IX trong trang phục Việt phục, lan tỏa tình yêu với cổ phục và những giá trị văn hóa truyền thống.

“Mỗi chiếc áo không chỉ là vải vóc hay kiểu dáng, mà là một câu chuyện, một ý niệm mà người mặc muốn truyền tải”, Hồng Hà chia sẻ.

Theo Hồng Hà, người trẻ hiện nay đã đưa cá tính và góc nhìn thẩm mỹ riêng vào những trang phục như áo Ngũ thân, Viên lĩnh, Giao lĩnh hay Đối khâm. Việc lựa chọn Việt phục không chỉ thể hiện sở thích thời trang mà còn là cách mỗi người thể hiện sự quan tâm đến văn hóa truyền thống.

Những bộ trang phục được tái hiện trong không gian hiện đại góp phần khơi gợi sự tìm hiểu về lịch sử. Từ việc lựa chọn một kiểu áo, tìm hiểu cách mặc đến khám phá những câu chuyện liên quan, người trẻ có thể tiếp cận văn hóa theo cách chủ động, xuất phát từ sở thích và trải nghiệm cá nhân.

Việt phục trở thành cầu nối để người trẻ tìm hiểu lịch sử, khám phá giá trị văn hóa dân tộc qua trải nghiệm trực tiếp.

Tìm về cội nguồn qua những bước chân trên phố

Đối với Hồng Hà, mặc Việt phục còn là cách thể hiện niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Cô cho rằng, trang phục truyền thống có thể trở thành một phần bản sắc khi người mặc hiểu những giá trị mà nó đại diện, đồng thời tìm thấy sự đồng điệu với bản thân.

“Với tôi, mặc áo Ngũ thân không chỉ là mặc một món đồ, mà là mang trên mình hình ảnh của người Việt hướng về giá trị cũ”, Hồng Hà chia sẻ.

Sự quan tâm của người trẻ đối với Việt phục không nhất thiết bắt đầu từ những hiểu biết sâu rộng về lịch sử. Đôi khi, sự tò mò trước một bộ trang phục, ấn tượng từ một sự kiện hay mong muốn tìm hiểu những nét văn hóa khác biệt cũng có thể trở thành điểm khởi đầu.

'Bách Hoa Bộ Hành' IX tạo thêm không gian để Việt phục hiện diện giữa đời sống đô thị, nơi người mặc và người xem cùng tiếp xúc với những giá trị truyền thống theo cách gần gũi. Từ những bước chân trên phố đến sự lựa chọn trang phục trong đời sống thường ngày, văn hóa Việt có thêm cơ hội được khám phá, tiếp nối và lan tỏa trong thế hệ trẻ.