Người trẻ hiện đại chuộng sưu tầm trang sức vàng thành bộ sưu tập

Người trẻ thích sở hữu nhiều mẫu trang sức vàng để dễ dàng thay đổi phong cách mỗi ngày.

Trong quan niệm truyền thống, vàng thường gắn với giá trị tích lũy, được trao tặng trong lễ cưới, dịp Tết hoặc những cột mốc quan trọng. Những món trang sức có giá trị vì thế thường được nâng niu, cất giữ và chỉ sử dụng trong các dịp đặc biệt.

Tuy nhiên, với Gen Z, trang sức vàng đang có thêm một vai trò mới. Không chỉ là tài sản hay món quà mang ý nghĩa kỷ niệm, vàng dần trở thành phụ kiện thời trang có thể đồng hành trong cuộc sống hàng ngày.

‘Của hồi môn’ thành trang sức

Một chiếc nhẫn nhỏ có thể tạo điểm nhấn cho bộ trang phục công sở, đôi bông tai giúp gương mặt thêm nổi bật, trong khi sợi dây chuyền mảnh hoàn thiện vẻ ngoài khi dạo phố. Những món trang sức từng được dành riêng cho các dịp trang trọng giờ đây xuất hiện tự nhiên hơn trong tủ đồ của người trẻ.

Sự thay đổi này còn thể hiện ở cách Gen Z lựa chọn và sử dụng trang sức. Tương tự việc sở hữu nhiều đôi giày, túi xách hay trang phục cho từng hoàn cảnh, người trẻ bắt đầu xây dựng bộ sưu tập vàng với nhiều kiểu dáng, từ đơn giản, thanh lịch đến cá tính, nổi bật.

Mỗi món trang sức đảm nhận một vai trò riêng, đồng thời có thể kết hợp với những thiết kế khác để tạo nên nhiều phong cách. Nhờ đó, người đeo không bị giới hạn trong một bộ trang sức cố định mà có thể chủ động làm mới diện mạo mỗi ngày.

Theo Euromonitor International, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu có trụ sở tại Anh, Gen Z có xu hướng sở hữu nhiều kiểu trang sức để thay đổi theo tâm trạng và phong cách cá nhân. Điều này phản ánh cách thế hệ trẻ tiếp cận trang sức như một phần của việc thể hiện bản thân.

Trong khi đó, tạp chí Vogue ghi nhận sự phổ biến của xu hướng phối nhiều lớp trang sức, kết hợp các thiết kế có độ dài, kích thước và chất liệu khác nhau. Một sợi dây chuyền mảnh có thể đi cùng mặt dây nổi bật, nhiều chiếc nhẫn nhỏ được đeo trên cùng bàn tay, hay vòng tay được kết hợp để tạo hiệu ứng nhiều lớp.

Những cách phối này giúp người trẻ khai thác nhiều khả năng từ các món trang sức sẵn có. Chỉ cần thay đổi một vài chi tiết, cùng bộ trang phục quen thuộc cũng có thể mang đến diện mạo khác biệt.

Tự tin hơn với nguyên bộ sưu tập

Nếu quần áo tạo nên phong cách tổng thể, trang sức là những chi tiết giúp diện mạo trở nên hoàn chỉnh và mang dấu ấn cá nhân. Một chiếc nhẫn, đôi bông tai hay sợi dây chuyền được lựa chọn phù hợp có thể tạo nên sự khác biệt ngay cả với trang phục đơn giản nhất.

Đó cũng là lý do việc sở hữu nhiều món trang sức không đơn thuần xuất phát từ sở thích mua sắm. Với một bộ phận Gen Z, xây dựng bộ sưu tập riêng còn là cách chủ động định hình phong cách, có thêm lựa chọn làm đẹp và tự tin thể hiện bản thân trong nhiều hoàn cảnh.

Một bộ sưu tập có thể bắt đầu từ những thiết kế cơ bản như nhẫn trơn, dây chuyền mảnh hoặc bông tai nhỏ. Theo thời gian, người trẻ bổ sung những món có kiểu dáng khác biệt, phù hợp với sở thích và nhu cầu sử dụng. Mỗi thiết kế mới vừa làm phong phú bộ sưu tập, vừa mở ra thêm nhiều cách kết hợp.

Những mẫu trang sức vàng nhỏ gọn, dễ phối đồ ngày càng được người trẻ yêu thích.

Chẳng hạn, cùng một chiếc áo sơ mi trắng, dây chuyền mảnh và bông tai nhỏ mang đến vẻ ngoài thanh lịch khi đi làm. Khi kết hợp thêm nhẫn hoặc vòng tay có thiết kế nổi bật, tổng thể có thể trở nên cá tính hơn cho buổi gặp gỡ bạn bè. Với những dịp đặc biệt, cách phối nhiều lớp trang sức cũng giúp tạo điểm nhấn mà không cần thay đổi toàn bộ trang phục.

Khả năng sử dụng linh hoạt còn giúp mỗi món trang sức phát huy giá trị trong nhiều hoàn cảnh. Một thiết kế phù hợp có thể được đeo thường xuyên, kết hợp với nhiều trang phục và tiếp tục đồng hành cùng người sở hữu khi phong cách cá nhân thay đổi.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, chất liệu vàng còn mang đến giá trị vật chất nhất định. Dù giá trị thu hồi phụ thuộc vào tuổi vàng, trọng lượng, thiết kế và chính sách mua lại, trang sức vàng vẫn có điểm khác biệt so với nhiều loại phụ kiện thời trang thông thường.

Nhờ đó, việc sưu tầm trang sức vàng có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu làm đẹp ở hiện tại và mong muốn sở hữu những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài. Người trẻ không nhất thiết phải chờ một dịp quan trọng mới lựa chọn món trang sức yêu thích, bởi chính những khoảnh khắc thường ngày cũng xứng đáng được chăm chút.

Đón đầu nhu cầu này, PNJ mang đến các lựa chọn vàng 8K và 10K với thiết kế mỏng nhẹ, trẻ trung và đa dạng kiểu dáng. Từ nhẫn, dây chuyền đến vòng tay, bông tai, những sản phẩm này tạo điều kiện để người trẻ lựa chọn và kết hợp trang sức theo nhiều phong cách, đồng thời từng bước xây dựng bộ sưu tập riêng phù hợp với sở thích và khả năng chi tiêu.

Đặc biệt, những thiết kế nhỏ gọn, dễ kết hợp giúp trang sức vàng trở nên gần gũi hơn với nhịp sống năng động của Gen Z. Người đeo có thể bắt đầu với một vài món cơ bản, sau đó bổ sung những thiết kế mới để làm phong phú bộ sưu tập và tạo thêm điểm nhấn cho diện mạo.