Chiều 21/11, tại Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo - Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra chương trình “Trải chiếu thử ca”, do sinh viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức, với sự đồng hành chuyên môn của Nhà hát Ca trù Bích Câu. Chương trình mang đến không gian khám phá và trải nghiệm nghệ thuật Ca trù dành cho công chúng.

Chương trình thu hút đông đảo người trẻ

Đưa nghệ thuật Ca trù đến với giới trẻ

Được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp từ năm 2009, Ca trù đang đứng trước yêu cầu duy trì môi trường thực hành và tăng cường khả năng trao truyền qua các thế hệ.

Việc tạo dựng những không gian mở, nơi công chúng có thể trực tiếp tiếp xúc, tìm hiểu và thực hành Ca trù, ngày càng trở nên cấp thiết để bảo tồn loại hình nghệ thuật đặc biệt này.

Các nghệ nhân biểu diễn Ca trù

Sự kiện “Trải chiếu thử ca” mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm xoay quanh nghệ thuật Ca trù. Trong đó, talkshow “Ca trù trong dòng chảy hiện đại” mở ra không gian trao đổi đa chiều về vị trí của Ca trù trong đời sống hôm nay, những nguyên nhân khiến loại hình nghệ thuật này còn xa lạ với một bộ phận công chúng và cách thức để di sản tiếp tục được đón nhận trong tương lai.

Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu cùng nghệ nhân và trải nghiệm học hát Ca trù tạo điều kiện để người tham dự trực tiếp tìm hiểu cách hát, cách sử dụng phách và những đặc trưng trong nghệ thuật trình diễn.

Sau khi chia sẻ về loại hình âm nhạc bác học truyền thống của người Việt Nam và dạy các bạn trẻ từng câu hát, Nghệ nhân Ưu tú Vân Mai cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi những năm gần đây, ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm, tìm hiểu và học hát Ca trù. Là người gắn bó với nghề, tôi luôn mong muốn được truyền dạy loại hình nghệ thuật tinh hoa của dân tộc cho thế hệ kế tiếp. Đặc biệt, khi trực tiếp nghe nghệ nhân hát và được hướng dẫn từng câu, từng chữ, các bạn sẽ có những cảm nhận rất khác so với việc nghe qua băng đĩa. Có bạn còn chia sẻ rằng, chỉ khi nghe hát trực tiếp mới cảm nhận được hết vẻ đẹp và sức truyền cảm của Ca trù".

Các diễn giả chia sẻ về “Ca trù trong dòng chảy hiện đại”

Nghệ nhân Ưu tú Vân Mai hy vọng với những nỗ lực truyền dạy cùng sự quan tâm ngày càng lớn của thế hệ trẻ, Ca trù sẽ sớm thoát khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp theo, tiếp tục được bảo tồn và phát huy sức sống trong đời sống đương đại.

Với mong muốn đưa loại hình nghệ thuật đặc biệt này đến gần hơn với công chúng, Nhà hát Ca trù Bích Câu đã duy trì hoạt động truyền dạy Ca trù miễn phí hằng tuần từ năm 2008 đến nay. Thông qua sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân, người tham gia có cơ hội tìm hiểu những kỹ thuật đặc trưng của loại hình nghệ thuật này

Mở rộng cơ hội tiếp cận di sản cho công chúng

Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, mối quan hệ giữa bảo tồn và sáng tạo mở ra những cơ hội mới để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Công chúng ngày nay không chỉ là đối tượng tiếp nhận các giá trị truyền thống, mà trở thành chủ thể tìm hiểu, sáng tạo và góp phần đưa di sản vào đời sống.

Nhiều bạn trẻ hào hứng tìm hiểu và hát theo nghệ nhân

Tại sự kiện, nhiều bạn trẻ chăm chú lắng nghe, tìm hiểu về Ca trù, hào hứng học và hát theo nghệ nhân... Trung Đức, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Trước khi tham gia chương trình, em đã tìm hiểu về Ca trù qua các bài viết, thông tin trên fanpage của dự án và một số tiết mục trên mạng xã hội. Vốn yêu thích âm nhạc dân gian, em đặc biệt ấn tượng với Ca trù bởi ở đó có sự kết hợp tinh tế của nhiều yếu tố để tạo nên một tác phẩm giàu giá trị biểu đạt. Dù vai trò ca nương thường do nữ giới đảm nhiệm bởi đặc điểm thanh âm và giọng hát, em vẫn mong muốn có thể học hỏi, nuôi dưỡng niềm yêu thích và cất tiếng hát để giới thiệu loại hình nghệ thuật này tới bạn bè".

Từ hoạt động truyền dạy được duy trì qua nhiều năm tại Nhà hát Ca trù Bích Câu đến những không gian trải nghiệm như “Trải chiếu thử ca”, các nỗ lực kết nối đang góp phần mở rộng cơ hội để Ca trù được thực hành, tiếp nhận và lan tỏa trong cộng đồng. Hành trình bảo tồn Ca trù nhờ vậy mà chuyển từ "bảo tồn tĩnh" sang "di sản sống", tạo điều kiện cho di sản văn hóa phi vật thể này được tiếp nối bởi thế hệ hôm nay.