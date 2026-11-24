Hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), sự kiện Bách nghệ trà hội vừa khai mạc tại TPHCM.

Nghệ thuật nặn tò he, trang trí nón lá được giới trẻ hào hứng tìm hiểu.

Chương trình tổ chức các hoạt động như nghệ thuật pha - thưởng trà, trang trí nón lá, in tranh Đông Hồ và làm tò he dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Thay vì chỉ quan sát sản phẩm hoàn thiện, người tham dự được trực tiếp tìm hiểu quy trình tạo tác, thử sức với từng công đoạn.

Đưa tranh Đông Hồ đến gần hơn với người trẻ

Chia sẻ với VietNamNet, nghệ nhân tranh Đông Hồ Đỗ Đức Thuận bày tỏ niềm vui khi có cơ hội giới thiệu dòng tranh quê hương đến công chúng tại TPHCM, đặc biệt trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức lần đầu.

Nghệ nhân hướng dẫn in tranh Đông Hồ bằng phương pháp truyền thống.

Theo ông, việc để người tham dự trực tiếp in tranh bằng ván khắc gỗ giúp họ hiểu rõ hơn về kỹ thuật và những giá trị đặc trưng của dòng tranh có lịch sử hàng trăm năm. Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Vì vậy, việc đưa dòng tranh đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có ý nghĩa trong nỗ lực gìn giữ và phát huy di sản.

Tại sự kiện, nhiều người lần đầu được tiếp cận phương pháp in tranh truyền thống, từ thao tác in từng lớp màu đến hoàn thiện tác phẩm bằng bản khắc màu đen cuối cùng.

Nghệ nhân Đỗ Đức Thuận có gần 20 năm gắn bó với tranh Đông Hồ.

“Nhiều bạn trẻ ban đầu nghĩ tranh Đông Hồ được vẽ trực tiếp. Nhưng khi tự tay in từng màu bằng ván khắc gỗ, rồi hoàn thiện bức tranh với lớp màu đen cuối cùng, các bạn rất ngạc nhiên và thích thú. Có những bạn vỡ òa khi nhìn thấy tác phẩm do chính mình thực hiện. Đó cũng là cách để mọi người cảm nhận rõ hơn sự đặc sắc của nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ”, ông Thuận chia sẻ.

Sinh ra tại làng tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), nghệ nhân Đỗ Đức Thuận có cơ hội tiếp xúc với nghề truyền thống từ nhỏ. Sau khi vào TPHCM sinh sống và làm việc, ông tiếp tục gắn bó với dòng tranh này, đồng hành cùng các nghệ nhân ở quê nhà trong việc giới thiệu tranh đến công chúng phía Nam.

Giữ nghề truyền thống trong nhịp sống đương đại

Nét đẹp văn hóa trà Việt được giới thiệu tại chương trình.

Tại khu vực triển lãm, khách tham dự còn có dịp tìm hiểu các sản phẩm trà cụ do nghệ nhân Việt Nam chế tác từ chất liệu trong nước. Hoạt động pha trà giúp người tham gia làm quen với cách lựa chọn trà, cảm nhận hương, sắc, vị và tìm hiểu những thao tác trong nghệ thuật thưởng trà Việt. Tất cả công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn.

Qua hoạt động trải nghiệm, mỗi người có dịp hiểu thêm về nghệ thuật thưởng trà truyền thống, đồng thời cảm nhận rõ nét sinh hoạt văn hóa lâu đời được gìn giữ và tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Những chiếc ấm, chén trà được tạo tác từ các loại đất, đá Việt Nam, qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân.

Bách nghệ trà hội được xây dựng với mong muốn đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.

“Chúng tôi mong muốn mỗi người khi đến đây không chỉ được nghe kể về văn hóa mà còn có những trải nghiệm thực tế. Từ việc tự tay in một bức tranh Đông Hồ, nặn một con tò he hay tìm hiểu cách pha trà, những tiếp xúc gần gũi ấy có thể khơi gợi sự tò mò, thôi thúc mọi người tìm hiểu sâu hơn về các nghề truyền thống và di sản văn hóa Việt Nam”, vị đại diện chia sẻ.

Clip các nghệ sĩ biểu diễn bài "Bèo dạt mây trôi" bằng nhạc cụ truyền thống

Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Ban tổ chức chương trình cho rằng, các giá trị truyền thống sẽ dễ tiếp cận hơn khi được giới thiệu bằng những hình thức gần gũi, không đặt nặng lý thuyết hay tạo cảm giác xa cách.

Thông qua sự tham gia trực tiếp của nghệ nhân và công chúng, sự kiện góp thêm một hình thức giới thiệu văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại, nơi những giá trị được lưu giữ qua nhiều thế hệ có cơ hội tiếp tục được thực hành và lan tỏa.

Ảnh, clip: HK