Người trẻ hào hứng khám phá di sản cùng AI, công nghệ số hoá 3D

Trong khuôn khổ hoạt động hưởng ứng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, ngày 21/9, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam diễn ra hoạt động khá đặc biệt, thu hút đông đảo bạn trẻ: Workshop với chủ đề "Chạm - Chơi - Hiểu: khám phá di sản qua trải nghiệm sáng tạo".

Thay vì bị động tìm hiểu, tiếp nhận thông tin về các hiện vật tại bảo tàng từ các thuyết minh viên như thông thường, tại sự kiện, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia công nghệ về di sản văn hoá, các bạn trẻ chủ động và hào hứng tương tác, chờ đợi được tận tay thực hiện phiên bản hiện vật mini để được “mang di sản về nhà.

Các bạn trẻ hào hứng theo dõi quy trình in 3D và tham gia hoạt động "Mang di sản về nhà" dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Ondris Pui.

Các hoạt động nói trên là một phần trong chuỗi hoạt động giáo dục di sản, kết hợp giữa công nghệ số hiện đại và các hình thức tương tác trực quan của bảo tàng.

Trong chuỗi hoạt động còn có một điểm nhấn nổi bật khác là trải nghiệm “Trò chuyện với hiện vật” ứng dụng công nghệ AI và số hóa 3D, cho phép công chúng đối thoại trực tiếp với các hiện vật như chiếc đèn chai của sư thầy Đàm Duyên sử dụng trong thời gian tham gia dân công gánh bộ hay chiếc khăn rằn của bà Lê Thị Anh dùng để chỉ đạo đấu tranh trong hoạt động đấu tranh chính trị ở miền Nam…

Khu vực workshop mở ra không gian tương tác qua trò chơi ghép tranh về các chủ đề trưng bày, trong đó có tác phẩm "Bức thêu trong tù" cùng thử thách ghi nhớ với bộ thẻ Flashcard 10 hiện vật hấp dẫn.

Mô hình "Chạm - Chơi - Hiểu" kích thích người trẻ chủ động tiếp cận di sản văn hoá.

Nhiều bạn trẻ hào hứng chờ đợi quét mã QR khám phá 10 hiện vật trong ấn phẩm "Một thời và mãi mãi"; quan sát trực tiếp quy trình in 3D và tham gia hoạt động "Mang di sản về nhà" để tự tay sở hữu phiên bản hiện vật mini kích thước 3-4 cm tích hợp mã QR tra cứu thông tin trên nền tảng số.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia chuỗi hoạt động tương tác, tìm hiểu các hiện vật tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, mô hình trên sẽ tiếp tục được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giới thiệu rộng rãi tới công chúng trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 vào tháng 11/2026; hứa hẹn mang tới trải nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ số để bảo tồn và phát huy giá trị di sản, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các sản phẩm văn hóa sáng tạo tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.