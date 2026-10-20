Người trẻ Hà Nội chọn hoa gửi trao yêu thương dịp 20/10

Khi chọn hoa cũng là một cách thể hiện tình cảm

Những ngày cận 20/10, hoạt động mua bán hoa tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp. Trên phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy), nhiều bạn trẻ xếp hàng chờ mua hoa. Các bó hoa với nhiều chủng loại, màu sắc và mức giá khác nhau mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng trong dịp lễ.

Đông đảo bạn trẻ xếp hàng mua hoa trên phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) cho dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tùy vào người nhận và ngân sách, khách hàng có thể lựa chọn những bó hoa được cắm sẵn hoặc tìm mẫu phù hợp với sở thích riêng. Với những người mua hoa làm quà, màu sắc và cách phối hoa cũng là những yếu tố được cân nhắc bên cạnh giá tiền.

Nguyễn Đăng Khôi (học sinh trường THPT Hoàng Cầu) chọn hoa tặng mẹ và người yêu dịp 20/10. Với Khôi, hoa là món quà ý nghĩa dù chỉ tươi trong vài ngày. Khi lựa chọn, nam sinh chú ý đến màu sắc và sở thích của người nhận. Với mẹ, Khôi ưu tiên những gam màu trầm thay vì những gam rực rỡ phù hợp với giới trẻ.

Nguyễn Đăng Khôi (trường THPT Hoàng Cầu) chọn hoa tặng mẹ và người yêu, ưu tiên màu sắc phù hợp với sở thích của từng người nhận.

Tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội), những quầy hàng bày bán nhiều loại hoa với màu sắc đa dạng, phục vụ nhu cầu lựa chọn của khách hàng. Từ những bó hoa rực rỡ đến các mẫu phối màu nhẹ nhàng, người mua có thể cân nhắc theo sở thích của người nhận và khả năng chi trả.

Cô Phương, chủ quầy hoa tại đầu chợ Quảng Bá (Tây Hồ), đã có 23 năm gắn bó với nghề kinh doanh hoa.

Để đáp ứng nhu cầu của khách, những người kinh doanh hoa cũng tất bật chuẩn bị hàng. Cô Phương, người đã có 23 năm "thâm niên" tại khu vực đầu chợ Quảng Bá cho biết, ngày thường, cô bán vào buổi sáng, còn con gái bán buổi tối. Dịp 20/10, do lượng khách đông, cô chuyển sang bán cả ngày để con gái có thời gian cắm hoa, kịp phục vụ khách hàng.

Những bó hoa đa dạng về chủng loại, màu sắc và mức giá được bày bán tại chợ Quảng Bá, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng dịp 20/10.

Cùng chọn hoa, cùng gửi trao yêu thương

Không phải ai cũng đến chợ hoa chỉ để mua quà rồi rời đi. Với Thế Anh và Phương Anh, một cặp đôi đến từ Thạch Thất (Hà Nội), chuyến đi chợ hoa dịp 20/10 còn là dịp để cả hai cùng dạo quanh, cảm nhận không khí ngày lễ. Đây cũng là cơ hội để Thế Anh lựa chọn hoa, bày tỏ tình cảm với bạn gái.

Cặp đôi Thế Anh và Phương Anh (Thạch Thất, Hà Nội) dạo quanh chợ hoa, tận hưởng không khí dịp 20/10 và lựa chọn hoa để Thế Anh bày tỏ tình cảm với bạn gái.

Việc cùng nhau đi dạo và lựa chọn hoa mang đến cho các cặp đôi một cách tận hưởng ngày lễ bên nhau. Giữa nhiều quầy hoa với những mẫu mã khác nhau, mỗi bó hoa đều có thể trở thành lựa chọn dành cho người mình yêu thương.

Những người bán hoa tất bật chuẩn bị và cắm hoa tại chợ Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) để kịp phục vụ khách hàng dịp 20/10.

Không chỉ mua hoa tặng người yêu, nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị quà cho mẹ trong dịp này. Hoàng Quốc Duy (Thanh Xuân, Hà Nội), lựa chọn hai bó hoa để tặng mẹ và người yêu. Với Duy, việc chuẩn bị quà cho hai người cũng đồng nghĩa với việc cân nhắc những lựa chọn phù hợp với từng người nhận.

Hoàng Quốc Duy (Thanh Xuân, Hà Nội) lựa chọn hai bó hoa để tặng mẹ và người yêu dịp 20/10.

Tại các quầy hoa, người bán liên tục chuẩn bị, cắm hoa để kịp phục vụ khách hàng trong những ngày cận lễ. Bên cạnh hoa tươi, những món đồ lưu niệm cũng là lựa chọn để người trẻ gửi gắm tình cảm dịp 20/10.

Dù món quà là gì, điều đáng quý vẫn nằm ở sự quan tâm và tình cảm chân thành dành cho người nhận. Đôi khi, chính những điều giản dị ấy lại khiến món quà trở nên ý nghĩa hơn.