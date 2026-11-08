Người trẻ góp sức vận hành metro

Tận tâm phục vụ

5 giờ sáng, anh Nguyễn Hữu Chung (sinh năm 1987; Đội trưởng ga Bến xe Suối Tiên thuộc Xí nghiệp vận hành, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM - HURC) đã có mặt tại nhà ga để chuẩn bị ngày vận hành mới.

Anh Nguyễn Hữu Chung hỗ trợ hành khách lớn tuổi, di chuyển khó khăn tại nhà ga. Ảnh: CẨM TUYẾT

Trước giờ đón chuyến tàu đầu tiên, anh đi một vòng kiểm tra tình hình, trao đổi với các đội phó, nhân viên và phân công nhiệm vụ cụ thể từng vị trí. Là ga cuối tuyến metro số 1, ga Bến xe Suối Tiên vừa tiếp nhận hành khách xuống tàu vừa phục vụ lượng lớn hành khách chờ lên tàu, đặc biệt vào giờ cao điểm, áp lực tại khu vực cổng soát vé, máy bán vé và ke ga càng tăng.

Với 26 nhân sự, anh Chung linh hoạt bố trí lực lượng theo tình hình thực tế, liên tục trao đổi thông tin để kịp thời hỗ trợ và xử lý tình huống phát sinh. “Được góp một phần công sức vào hành trình phát triển của metro số 1 là niềm tự hào rất lớn đối với tôi”, anh bày tỏ.

Bên cạnh điều phối, anh Chung trực tiếp hỗ trợ hành khách trong những tình huống cụ thể tại nhà ga. Thấy người lớn tuổi loay hoay tìm đường hay gặp khó khăn khi di chuyển, anh chủ động đến gần hỏi thăm, đẩy xe lăn đưa khách đến nơi cần. Với người lần đầu đi metro còn lúng túng trước cổng soát vé, anh cùng nhân viên hướng dẫn cặn kẽ.

Đặc biệt, vào dịp 27-7 và các ngày lễ lớn, anh cùng đồng nghiệp tham gia hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Hành khách đi metro số 1 đến ga Bến xe Suối Tiên để đi viếng nghĩa trang sẽ được đơn vị bố trí xe đưa đón. Trong quá trình hỗ trợ khách, anh Chung có dịp nghe kể về những liệt sĩ đã ngã xuống nơi chiến trường xưa, về ký ức in sâu trong mỗi gia đình…

Những câu chuyện ấy giúp anh cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, đồng thời thêm trân trọng công việc anh đang góp sức mỗi ngày.

Kinh nghiệm tích lũy trong quá trình điều hành thực tế và phục vụ hành khách được anh Chung vận dụng vào phần thi, giúp anh đoạt giải nhất bảng C (dành cho người làm dịch vụ tại nhà ga) ở Hội thi tay nghề thanh niên công nhân metro TPHCM với chủ đề “HURC phát triển - Vững vàng chuyên môn”, do HURC phối hợp Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM tổ chức vào tháng 10-2026.

Lần đầu tiên tại TPHCM có một hội thi tay nghề riêng dành cho lực lượng trực tiếp tham gia vận hành, bảo trì và phục vụ hành khách trên hệ thống đường sắt đô thị. Nội dung tranh tài được xây dựng gắn với đặc thù công việc thực tế, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn, thực hành nghiệp vụ, xử lý tình huống, tuân thủ quy trình kỹ thuật và bảo đảm an toàn.

Ở mỗi lĩnh vực, người lao động phải đáp ứng yêu cầu riêng, tuy nhiên sự chính xác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp là những tiêu chí xuyên suốt, bảo đảm hệ thống metro vận hành ổn định, an toàn và phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn.

Vững chuyên môn, giỏi kỹ năng

Giải nhất bảng B (dành cho người trực tiếp bảo trì metro) là anh Trần Chí An (sinh năm 2001; Đội phó Đội Thông tin tín hiệu thuộc Xí nghiệp Bảo dưỡng, HURC). Công việc của Đội Thông tin tín hiệu gắn với quản lý, bảo trì hệ thống điều khiển chạy tàu, bảo vệ đoàn tàu tự động và liên lạc, giám sát giữa điều độ viên với các nhà ga, đoàn tàu, cửa chắn ke ga, hệ thống AFC.

Với vai trò Đội phó, anh An đảm nhận việc theo dõi trạng thái thiết bị và thực hiện bảo dưỡng định kỳ như thay thế, bôi trơn, vệ sinh các thiết bị theo quy trình.

Công việc chuyên môn vốn bận rộn nên anh tranh thủ giờ nghỉ trưa đọc thêm tài liệu, chuẩn bị cho phần thi. Có lúc anh nhờ các thành viên trong đội đặt câu hỏi để cùng ôn tập, kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức và rèn khả năng phản xạ.

Anh An cho biết, các công đoạn đo đạc thông số kỹ thuật, tháo lắp thiết bị đòi hỏi sự tập trung cao độ, bởi trong lĩnh vực kỹ thuật đường sắt, một sơ suất nhỏ như chọn sai thang đo trên đồng hồ VOM, đặt sai điểm đo, đấu nối nhầm cổng cáp hay lỡ tay làm rơi linh kiện, ốc vít vào những vị trí hẹp… đều có thể dẫn đến sai lệch kết quả, gây nguy hiểm cho thiết bị.

“Người ở bộ phận kỹ thuật vì thế phải luôn hiểu nguyên lý hoạt động, nắm chắc quy trình vận hành, bảo dưỡng, chủ động dự liệu tình huống có thể phát sinh để chuẩn bị phương án xử lý, tuyệt đối không chủ quan hay bỏ qua bất kỳ bước nào, bởi sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống và an toàn của hành khách”, anh An chia sẻ.

Trong bối cảnh TPHCM từng bước phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, việc xây dựng đội ngũ nhân lực có tay nghề vững vàng, am hiểu công nghệ và làm việc chuyên nghiệp có ý nghĩa quan trọng.

“Chất lượng nguồn nhân lực vì vậy không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác, mà còn góp phần tạo dựng niềm tin của người dân đối với giao thông công cộng”, ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc HURC, nhấn mạnh.