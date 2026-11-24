Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống đang được tiếp cận bằng nhiều hình thức mới. Không chỉ hiện diện trong các không gian trưng bày, bảo tàng hay du lịch, di sản còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các thiết kế thời trang, nghệ thuật biểu diễn và cả những sản phẩm sáng tạo đặc sắc hướng tới công chúng đương đại.

Đáng chú ý, nhiều người trẻ ngày nay đã và đang chủ động tìm hiểu về di sản, tích cực khai thác các chất liệu văn hóa dân tộc để hình thành những ý tưởng nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân. Đa dạng các hình thức và quy mô, những thử nghiệm này cho thấy tiềm năng kết nối giữa giá trị truyền thống và hoạt động sáng tạo trong đời sống hôm nay.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu phát triển của ngành công nghiệp văn hóa trở thành những ngành kinh tế quan trọng, góp phần quảng bá, lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Trong đó, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ và thiết kế sáng tạo được coi là những lĩnh vực có tiềm năng kết nối, tạo ra các sản phẩm mang giá trị văn hóa và đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng đa dạng của công chúng. Từ tinh thần này, những sáng kiến của người trẻ có thể được xem là bước khởi đầu trong quá trình đưa nguồn lực văn hóa tham gia sâu hơn vào hoạt động sáng tạo.

Khi di sản trở thành chất liệu sáng tạo của người trẻ

Từ những đường nét hoa văn, màu sắc và kỹ thuật thủ công truyền thống, nhà thiết kế trẻ Bích Huế đã tìm thấy nguồn cảm hứng để thực hiện bộ sưu tập thời trang mang tên A Piệ. Trong quá trình nghiên cứu, Bích Huế đặc biệt ấn tượng với trang phục truyền thống của người Pà Thẻn. Với sắc đỏ rực rỡ, những họa tiết hình học cùng kỹ thuật dệt, thêu và ghép vải thủ công tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của trang phục. Đằng sau những yếu tố thẩm mỹ ấy còn là các giá trị văn hóa, tín ngưỡng gắn liền với đời sống cộng đồng, trong đó có tín ngưỡng thờ thần lửa.

Thay vì tái hiện nguyên bản trang phục truyền thống, Bích Huế lựa chọn những đặc điểm tiêu biểu như màu sắc, đường viền, họa tiết và dây thắt để kết hợp với kiểu dáng, đường cắt và cả cách xử lý mảng miếng hiện đại. Từ đó bộ sưu tập A Piệ hướng tới hình ảnh người phụ nữ trẻ trung, cá tính nhưng vẫn gợi nhắc nguồn cảm hứng văn hóa của người Pà Thẻn.

Nhà thiết kế trẻ Bích Huế trong trang phục thuộc bộ sưu tập A Piệ, lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống của dân tộc Pà Thẻn. (Ảnh: NVCC)

Theo Bích Huế, quá trình thực hiện bộ sưu tập không chỉ đòi hỏi khả năng sáng tạo mà còn cần sự nghiên cứu kỹ lưỡng về những giá trị văn hóa được thể hiện trên trang phục. “Trong quá trình thực hiện, mình học được cách cân bằng giữa việc giữ gìn tinh thần văn hóa truyền thống và sáng tạo theo ngôn ngữ thiết kế cá nhân”, Bích Huế chia sẻ.

Tên gọi A Piệ, mang nghĩa “người con gái” trong tiếng Pà Thẻn, cũng thể hiện mong muốn của nhà thiết kế trẻ trong việc giới thiệu vẻ đẹp của người phụ nữ dân tộc qua góc nhìn thời trang đương đại. “Mình hy vọng những thiết kế này có thể trở thành một cách kể chuyện mới về giá trị văn hóa, để chúng luôn được thế hệ trẻ như chúng mình quan tâm hơn, trân trọng và tiếp nối trong đời sống hiện đại”, Bích Huế bày tỏ.

Từ một đồ án trong môi trường giáo dục, bộ sưu tập A Piệ cho thấy khả năng chuyển hóa chất liệu văn hóa thành sản phẩm thiết kế mang dấu ấn cá nhân. Đây là một minh chứng rõ nét cho sự quan tâm và ý thức giữ gìn bản sắc của người trẻ trong quá trình sáng tạo.

Đa dạng hình thức sáng tạo và lan tỏa di sản

Không chỉ dừng lại ở những sáng tạo cá nhân, nỗ lực đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại còn được thể hiện qua các chương trình nghệ thuật kết hợp nhiều loại hình sáng tạo. Trong đó, tiêu biểu là chương trình “Tinh hoa di sản” với chủ đề “Gốm kể chuyện” đã lựa chọn thời trang và nghệ thuật trình diễn làm phương tiện truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chương trình được lên ý tưởng và triển khai bởi 9 Talent, với sự bảo trợ của Hiệp hội UNESCO Hà Nội, phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gốm Lạc Việt. Thay vì đơn thuần giới thiệu gốm như một sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc lập, chương trình đã khai thác những đặc trưng thẩm mỹ của gốm Việt, từ dáng hình, hoa văn đến màu men và sắc đất để đưa vào các thiết kế thời trang, kết hợp cùng nghệ thuật trình diễn trên sân khấu.

Qua đó, những giá trị văn hóa vốn gắn liền với nghề gốm truyền thống được tái hiện bằng một ngôn ngữ nghệ thuật mới. Mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện sự tìm tòi trong thiết kế mà còn góp phần gợi mở những câu chuyện về nghề thủ công, về bàn tay tài hoa của người nghệ nhân và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Chị Đinh Phương Anh, Tổng đạo diễn chương trình, cho biết ý tưởng thực hiện “Gốm kể chuyện” xuất phát từ mong muốn lồng ghép tình yêu văn hóa và các làng nghề truyền thống Việt Nam vào những hoạt động nghệ thuật dành cho thế hệ trẻ.

Tổng Đạo diễn Đinh Phương Anh (áo vàng) mong muốn tạo thêm những không gian nghệ thuật để thế hệ trẻ tìm hiểu và tiếp cận di sản văn hóa dân tộc. (Ảnh: 9 Talent)

“Một trong những điều làm tôi và e-kip gặp trở ngại nhất là việc chuyển tải những đặc trưng của gốm sang một chất liệu hoàn toàn khác là vải. Điều này đòi hỏi sự nghiên cứu, lựa chọn và xử lý chất liệu phù hợp, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ của trang phục, vừa giữ được tinh thần của gốm Việt trong từng thiết kế”, chị Phương Anh chia sẻ.

Bên cạnh việc tìm kiếm những hình thức biểu đạt mới cho di sản, chương trình còn chú trọng tạo không gian văn hóa để trẻ em trực tiếp tham gia vào quá trình trải nghiệm và lan tỏa văn hóa. Thông qua hoạt động trình diễn thời trang, các em có cơ hội tìm hiểu về nghề gốm, cảm nhận vẻ đẹp của những giá trị truyền thống và thể hiện sự sáng tạo cá nhân, cá tính của bản thân.

“Khi được tham gia chương trình và mặc lên người bộ váy rất đẹp mang hoa văn của gốm, con cảm thấy rất háo hức và tự hào vì Việt Nam có những nét văn hóa rất đẹp như vậy”, Vũ Ngọc Bảo Trâm, người mẫu nhí của chương trình, vui mừng bày tỏ. (Ảnh: 9 Talent)

Từ những trải nghiệm quý báu ấy, chương trình “Gốm kể chuyện” đã góp phần làm đa dạng thêm cách thức giới thiệu di sản, đồng thời khơi gợi sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với văn hóa dân tộc. Việc kết hợp thủ công mỹ nghệ, thiết kế thời trang và nghệ thuật biểu diễn cũng cho thấy tiềm năng liên kết giữa các lĩnh vực sáng tạo trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa.

Cần tạo động lực cho sáng tạo văn hóa phát triển bền vững

Những thử nghiệm sáng tạo từ di sản cho thấy tiềm năng của việc kết nối văn hóa truyền thống với thiết kế và nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, để những ý tưởng này thực sự đóng góp vào phát triển công nghiệp văn hóa, quá trình sáng tạo cần được đặt trong mối liên hệ với hoạt động sản xuất, quảng bá, phân phối và tiếp cận công chúng.

Theo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc phát triển doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa sáng tạo, sản xuất, kinh doanh, quảng bá, tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời Chiến lược cũng đặt ra mục tiêu đóng góp 7% GDP, để thực hiện hóa mục tiêu này cần quan tâm khơi dậy tiềm năng sáng tạo của thế hệ trẻ, nhất là trong những lĩnh vực có lợi thế về bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh những nỗ lực của mỗi cá nhân, việc tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, nghệ nhân, làng nghề, nhà thiết kế và doanh nghiệp cũng có ý nghĩa thiết thực. Sự liên kết này cũng có thể tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận nguồn tư liệu văn hóa, học hỏi tri thức nghề nghiệp và từng bước đưa ra các ý tưởng sáng tạo và thực tiễn.

Khi được nuôi dưỡng bằng tri thức văn hóa, năng lực sáng tạo và sự kết nối với thị trường, những nỗ lực của người trẻ có thể từng bước chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành các sản phẩm có giá trị, đóng góp vào sự phát triển bền vững của công nghiệp văn hóa Việt Nam.