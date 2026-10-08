Người trẻ giữ hồn bảng hiệu vẽ tay
Những chiếc bảng hiệu vẽ tay tưởng chừng chỉ còn trong ký ức của thế hệ trung niên. Thế nhưng, tại Cà Mau, một bạn trẻ đã chọn rời công việc thiết kế đồ hoạ hiện đại để trở về quê, nối nghiệp cha, giữ đam mê với nghề làm bảng hiệu thủ công của gia đình.
Nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Thành, cửa hàng của Vũ Phạm Ý Dĩ không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là nơi lưu giữ nghề vẽ bảng hiệu thủ công của gia đình.
Anh Ý Dĩ cho biết, ba là hoạ sĩ, mẹ làm nghề nhiếp ảnh nên ngay từ nhỏ, anh đã được tiếp xúc với nghệ thuật và bộc lộ năng khiếu hội hoạ. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ, Trường Đại học Cần Thơ, anh Ý Dĩ không chọn làm việc đúng chuyên môn như nhiều bạn cùng khoá mà quyết định trở về quê hương Cà Mau, nối nghiệp cha với nghề vẽ bảng hiệu thủ công.
Khi có khách đặt hàng, anh Ý Dĩ lắng nghe nhu cầu, tìm hiểu bối cảnh và không gian nơi đặt bảng hiệu, sau đó phác thảo ý tưởng, thống nhất thiết kế với khách hàng rồi bắt tay vào thực hiện. Các công đoạn gồm sơn lót nền, vẽ nét chi tiết, hoàn thiện nội dung và lên màu.
Với người có nghề như anh Ý Dĩ, việc vẽ bảng hiệu bằng sơn dầu truyền thống không quá khó, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Mỗi lớp sơn phải khô hoàn toàn mới có thể tiếp tục thực hiện lớp kế tiếp hoặc phủ bóng.
Bảng hiệu vẽ tay thường sử dụng những kiểu chữ mang hơi hướng xưa, dễ đọc. Chất liệu sơn dầu tạo nên màu sắc và độ chuyển riêng, kết hợp với những hoạ tiết gần gũi, mộc mạc. Tuỳ sở thích của khách hàng, phông chữ và màu sắc có thể được biến tấu theo phong cách tươi mới hoặc hoài cổ.
Với anh Ý Dĩ, mỗi bảng hiệu không đơn thuần là một sản phẩm cung cấp thông tin. Mỗi nét vẽ còn chứa đựng câu chuyện về không gian, thời gian, văn hoá và những ký ức gắn với đời sống.
Mỗi bảng hiệu đều được anh Ý Dĩ thực hiện hoàn toàn thủ công. Vì vậy, người xem không chỉ đọc thông tin trên bảng mà còn có thể cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật giữa không gian đường phố, có hồn cốt, có câu chuyện để chuyển tải.
Anh Vũ Phạm Ý Dĩ ví von, mỗi bảng hiệu giống như “một bức tranh đang được triển lãm nơi đường phố”. Với anh, đây không đơn giản là nghề mưu sinh mà còn là cách để một người trẻ góp phần lưu giữ những giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thống, giữ hồn cho những vẻ đẹp chân phương, mộc mạc./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nguoi-tre-giu-hon-bang-hieu-ve-tay-a133016.html