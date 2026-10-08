Người trẻ giữ hồn bảng hiệu vẽ tay

Nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Thành, cửa hàng của Vũ Phạm Ý Dĩ không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là nơi lưu giữ nghề vẽ bảng hiệu thủ công của gia đình.

Anh Ý Dĩ cho biết, ba là hoạ sĩ, mẹ làm nghề nhiếp ảnh nên ngay từ nhỏ, anh đã được tiếp xúc với nghệ thuật và bộc lộ năng khiếu hội hoạ. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ, Trường Đại học Cần Thơ, anh Ý Dĩ không chọn làm việc đúng chuyên môn như nhiều bạn cùng khoá mà quyết định trở về quê hương Cà Mau, nối nghiệp cha với nghề vẽ bảng hiệu thủ công.

Anh Vũ Phạm Ý Dĩ pha màu sơn dầu trước khi lên màu chữ cho bảng hiệu.

Khi có khách đặt hàng, anh Ý Dĩ lắng nghe nhu cầu, tìm hiểu bối cảnh và không gian nơi đặt bảng hiệu, sau đó phác thảo ý tưởng, thống nhất thiết kế với khách hàng rồi bắt tay vào thực hiện. Các công đoạn gồm sơn lót nền, vẽ nét chi tiết, hoàn thiện nội dung và lên màu.

Bảng hiệu vẽ tay thường được thiết kế đơn giản, với kiểu chữ chân phương, dễ đọc.

Với người có nghề như anh Ý Dĩ, việc vẽ bảng hiệu bằng sơn dầu truyền thống không quá khó, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Mỗi lớp sơn phải khô hoàn toàn mới có thể tiếp tục thực hiện lớp kế tiếp hoặc phủ bóng.

Bảng hiệu vẽ tay thường sử dụng những kiểu chữ mang hơi hướng xưa, dễ đọc. Chất liệu sơn dầu tạo nên màu sắc và độ chuyển riêng, kết hợp với những hoạ tiết gần gũi, mộc mạc. Tuỳ sở thích của khách hàng, phông chữ và màu sắc có thể được biến tấu theo phong cách tươi mới hoặc hoài cổ.

Mỗi nét trên bảng hiệu đều được anh Ý Dĩ vẽ thủ công.

Với anh Ý Dĩ, mỗi bảng hiệu không đơn thuần là một sản phẩm cung cấp thông tin. Mỗi nét vẽ còn chứa đựng câu chuyện về không gian, thời gian, văn hoá và những ký ức gắn với đời sống.

Mỗi bảng hiệu đều được anh Ý Dĩ thực hiện hoàn toàn thủ công. Vì vậy, người xem không chỉ đọc thông tin trên bảng mà còn có thể cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật giữa không gian đường phố, có hồn cốt, có câu chuyện để chuyển tải.

Đối với anh Vũ Phạm Ý Dĩ, mỗi bảng hiệu là một tác phẩm nghệ thuật mang nét riêng biệt.

Nghề vẽ bảng hiệu thủ công không chỉ cần “hoa tay” mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn, cần mẫn và tỉ mỉ.

Anh Vũ Phạm Ý Dĩ ví von, mỗi bảng hiệu giống như “một bức tranh đang được triển lãm nơi đường phố”. Với anh, đây không đơn giản là nghề mưu sinh mà còn là cách để một người trẻ góp phần lưu giữ những giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thống, giữ hồn cho những vẻ đẹp chân phương, mộc mạc./.