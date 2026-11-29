Từ món ăn dân dã gắn với văn hóa ẩm thực xứ Thanh, nem chua Thanh Hóa đang từng bước được nâng tầm thành sản phẩm quà tặng đặc trưng. Góp phần vào hành trình ấy là những người trẻ dám nghĩ, dám làm, trong đó có chị Lê Thị Phương Chi, ở phường Đông Quang. Với tình yêu dành cho nghề truyền thống, chị đã lựa chọn khởi nghiệp bằng nghề làm nem chua, từng bước xây dựng thương hiệu riêng và đưa sản phẩm OCOP 3 sao đến gần hơn với người tiêu dùng.

Không chọn một lĩnh vực kinh doanh mới mẻ, chị Phương Chi lại bén duyên với nghề làm nem chua, món ăn đã trở thành nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Thanh Hóa. Bắt đầu từ tình yêu với hương vị truyền thống, chị dành thời gian tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu để tạo nên sản phẩm vừa giữ được vị nem chua đặc trưng, vừa có dấu ấn riêng.

Chị Lê Thị Phương Chi khởi nghiệp từ tình yêu với nghề làm nem chua truyền thống xứ Thanh. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Từ ý tưởng đó, cơ sở Nem chua Phương Chi Lê được chị đầu tư xây dựng trên diện tích 145m2, với hệ thống máy móc phục vụ sản xuất. Các công đoạn từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến đóng gói đều được kiểm soát chặt chẽ, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm. Với chị Phương Chi, công nghệ giúp nâng cao năng suất, nhưng chất lượng và hương vị truyền thống vẫn là yếu tố quyết định giá trị của mỗi chiếc nem.

Không chỉ chú trọng chất lượng bên trong, chị Phương Chi còn đầu tư xây dựng bộ nhận diện thương hiệu với bao bì, nhãn mác riêng, hướng đến phân khúc quà biếu, quà tặng. Cùng với phương thức kinh doanh truyền thống, chị tận dụng các nền tảng số như Facebook, Zalo, TikTok để quảng bá sản phẩm. Những hình ảnh, video giới thiệu quy trình sản xuất và câu chuyện về sản phẩm được đăng tải thường xuyên, góp phần tạo dựng niềm tin với khách hàng.

Chị Phương Chi tận dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Đặc biệt, không dừng lại ở thị trường trong tỉnh Thanh Hóa, chị Phương Chi còn tích cực đưa sản phẩm tham gia các hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại và du lịch trong, ngoài tỉnh. Chị cũng đã sang Lào, Malaysia để hướng dẫn làm nem chua, qua đó giới thiệu món ăn truyền thống của quê hương đến bạn bè quốc tế.

Không chỉ mang nghề truyền thống đến với thị trường quốc tế, chị Phương Chi còn dành tâm huyết truyền nghề cho những người có nhu cầu học nghề, tìm kiếm sinh kế. Chị đã phối hợp với một số đơn vị quân đội và trại giam tổ chức các lớp dạy làm nem chua miễn phí cho chiến sĩ mới nhập ngũ và nữ phạm nhân. Với chị, mỗi lớp học nghề không đơn thuần là trao truyền kỹ thuật chế biến một món ăn, mà còn mở thêm cơ hội để người học có nghề nghiệp, tạo dựng sinh kế và ổn định cuộc sống sau này.

Những lớp dạy nghề làm nem chua miễn phí của chị góp phần lan tỏa nghề truyền thống và mở thêm hướng mưu sinh cho bộ đội sau khi xuất ngũ

Được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, Nem chua Phương Chi Lê đang từng bước tạo dựng chỗ đứng trên thị trường. Với hướng đi kết hợp giữa gìn giữ hương vị truyền thống, đầu tư công nghệ và phát triển thương hiệu, hành trình khởi nghiệp của chị Phương Chi không chỉ dừng lại ở việc phát triển một cơ sở sản xuất, mà còn góp phần lan tỏa giá trị ẩm thực quê hương và trao cơ hội nghề nghiệp cho cộng đồng.

Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, từ cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng đến hướng tới quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Nhưng với tình yêu dành cho nghề truyền thống và khát vọng đưa nem chua xứ Thanh vươn xa, chị Phương Chi đang từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình, để mỗi chiếc nem không chỉ mang hương vị quê nhà mà còn kể câu chuyện về văn hóa, con người và tấm lòng của người phụ nữ xứ Thanh.