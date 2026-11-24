Không chỉ là một cuộc thi sáng tạo, chương trình mở ra cách tiếp cận gần gũi để sinh viên và công chúng tự tìm kiếm, ghi lại và kể câu chuyện văn hóa bằng góc nhìn của mình thông qua những thanh âm gắn với đời sống Việt Nam.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026 chiều 13/11/2026.

Từ nghệ sĩ đến người trẻ, mỗi người một câu chuyện

Sức hút của chương trình được tạo nên ngay từ sau buổi họp báo phát động ngày 12/10/2026, khi nhiều nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, rapper Hà Lê, Double2T, Đức Phúc hay Tuấn Cry cùng tham gia chia sẻ và lan tỏa thông điệp cuộc thi. Thay vì chỉ dừng ở vai trò kêu gọi, các nghệ sĩ mang đến những góc nhìn rất riêng về thanh âm trong đời sống.

Nghệ sĩ Tuấn Cry tham gia lan tỏa chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống”.

Ca sĩ Đức Phúc đồng hành cùng chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống”, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua những thanh âm bình dị.

Đồng hành cùng chương trình, ca sĩ Đức Phúc gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước qua những giai điệu gần gũi. Theo ca sĩ, âm nhạc đôi khi không cần những điều quá lớn lao, chỉ một giai điệu thân quen cũng đủ gợi lên tình cảm với quê hương, đất nước và những điều bình dị mà mỗi người luôn mang theo trong tim.

Từ nguồn cảm hứng ấy, ca sĩ mời gọi mỗi người hãy cất lên thanh âm của riêng mình để kể câu chuyện về nơi mình sinh ra, những điều mình yêu thương và niềm tự hào Việt Nam, bởi mỗi người một giai điệu sẽ cùng tạo nên thanh âm chung của đất nước.

Rapper Hà Lê chia sẻ về thanh âm khiến anh nhớ nhất là tiếng em bé khóc, một âm thanh rất đời thường nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.

Còn với rapper Hà Lê, âm thanh khiến anh nhớ dai dẳng nhất lại là tiếng em bé khóc. Chia sẻ đời thường ấy cho thấy những thanh âm chạm đến cảm xúc sâu nhất đôi khi không nằm trên sân khấu biểu diễn, mà hiện diện ngay trong nhịp sống hằng ngày.

Từ góc nhìn của các nghệ sĩ, cách tiếp cận văn hóa của chương trình trở nên gần gũi hơn với công chúng. Người tham gia không cần là nghệ sĩ hay người am hiểu âm nhạc; một tiếng hát ru, tiếng nhạc cụ dân tộc, âm thanh của một phiên chợ hay lời hát gắn với phong tục quê hương đều có thể trở thành chất liệu cho một câu chuyện riêng.

Tiếp nối sức lan tỏa đó, Lễ phát động toàn quốc tổ chức ngày 30/10/2026 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã mở rộng không gian tiếp cận tới đông đảo sinh viên thông qua điểm cầu trực tiếp và trực tuyến kết nối 27 trường đại học, học viện.

Lễ phát động toàn quốc chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” kết nối trực tiếp và trực tuyến 27 trường đại học, học viện.

Tại các giảng đường, sinh viên được khuyến khích tự tìm hiểu, ghi lại và kể những câu chuyện văn hóa bằng góc nhìn của mình. Một chuyến đi về vùng đất giàu bản sắc, cuộc trò chuyện với nghệ nhân địa phương hay việc tìm lại một làn điệu dân ca quen thuộc đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho một sản phẩm dự thi. Thay vì chỉ tiếp nhận các giá trị văn hóa được giới thiệu sẵn, người trẻ trực tiếp tham gia vào quá trình khám phá và sáng tạo bằng những hình thức quen thuộc như video ngắn, bản phối âm thanh hay câu chuyện lưu giữ những thanh âm đang dần ít xuất hiện trong đời sống hiện đại.

Mỗi người dân có thể trở thành người kể chuyện văn hóa

Sinh viên hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu, tìm hiểu và hưởng ứng chương trình tại giảng đường.

Từ sức hưởng ứng rõ nét trong cộng đồng người trẻ, chương trình còn hướng tới mục tiêu rộng mở hơn: Đưa văn hóa trở thành câu chuyện chung của mọi người dân. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình chiều 13/11/2026, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng đã nhấn mạnh ý nghĩa và kỳ vọng đối với “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống”.

Theo Thứ trưởng, đây không đơn thuần là một sân chơi âm nhạc, mà còn là minh chứng sinh động cho việc đưa chủ trương vào thực tiễn đời sống. Điểm đặc biệt là mỗi người dân đều có thể trở thành tác giả, không phân biệt tuổi tác hay vùng miền, cùng gửi gắm tiếng hát, câu ru và những âm thanh bình dị của quê hương mình.

Văn hóa không chỉ hiện diện trong những di sản đã được ghi danh, những tác phẩm nghệ thuật hay các lễ hội lớn, mà còn nằm trong lời ăn tiếng nói, phong tục, sinh hoạt và những âm thanh quen thuộc của mỗi vùng đất

Nhiều du khách "phiêu" theo điệu nhạc khi theo dõi phần biểu diễn của các đoàn nghệ thuật.

Khi người dân được trực tiếp ghi lại và kể câu chuyện ấy, việc gìn giữ văn hóa bắt đầu từ chính những gì mỗi người đang sống, đang nghe và đang trân trọng. Sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ là động lực để Ban tổ chức tiếp tục đưa chương trình đến gần hơn với công chúng, mở rộng cơ hội để mỗi người đều có thể góp một thanh âm của riêng mình vào bức tranh văn hóa chung.

Sức lan tỏa của “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” không chỉ thể hiện qua các hoạt động phát động hay sự đồng hành của nghệ sĩ. Theo thống kê đến ngày 13/11/2026, hệ thống chương trình đã ghi nhận hơn 1,3 triệu lượt trả lời câu hỏi đố vui, gần 4.000 video cảm nhận và gần 3.000 tác phẩm sáng tạo gửi về từ khắp cả nước.

Những tác phẩm dự thi được gửi về từ nhiều địa phương, mang đến những góc nhìn và cách thể hiện đa dạng về thanh âm Việt Nam.

Ba con số phản ánh những cách tham gia khác nhau của công chúng: có người bắt đầu bằng việc tìm hiểu kiến thức văn hóa qua các câu hỏi, có người chia sẻ cảm nhận bằng video và có người dành thời gian sáng tạo một tác phẩm riêng.

Đáng chú ý, gần 3.000 tác phẩm dự thi từ nhiều địa phương cho thấy chủ đề của chương trình có khả năng khơi gợi sự quan tâm rộng rãi. Mỗi tác phẩm mang một cách thể hiện khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ điểm chung là người thực hiện tìm thấy một thanh âm có ý nghĩa với mình và muốn chia sẻ điều đó với cộng đồng.

Công nghệ đưa những thanh âm cũ đến gần công chúng mới

Trong hành trình ấy, công nghệ và các nền tảng số đóng vai trò như một cầu nối quan trọng. Một làn điệu dân ca, tiếng đàn của nghệ nhân hay âm thanh từ một lễ hội truyền thống có thể được ghi lại bằng điện thoại, dựng thành video ngắn và chia sẻ tới đông đảo người xem.

Đây cũng là hướng tiếp cận được Ban tổ chức chú trọng trong quá trình triển khai. Với vai trò của Tổng công ty VTC, công nghệ và truyền thông số được phát huy nhằm đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ

Tại các hoạt động của chương trình, ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC, Phó Trưởng Ban tổ chức, đã chia sẻ về vai trò của công nghệ và truyền thông số trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa.

Ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC, Phó Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ về vai trò của công nghệ và truyền thông số trong lan tỏa các giá trị văn hóa.

Sự tham gia của các nền tảng và nhà sáng tạo nội dung mở thêm cơ hội để những câu chuyện văn hóa tiếp cận người xem một cách tự nhiên hơn. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là phương tiện; điều quyết định giá trị của một sản phẩm vẫn là câu chuyện được kể, là sự hiểu biết và tình cảm của người sáng tạo đối với những giá trị văn hóa mà họ muốn lưu giữ.

Khi một thanh âm truyền thống được người trẻ tìm hiểu, ghi lại và chia sẻ bằng hình thức phù hợp với thói quen tiếp nhận hiện nay, nó có thêm cơ hội bước ra khỏi không gian quen thuộc để đến với những công chúng mới.

Chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” nhận tác phẩm dự thi từ ngày 12/10 đến hết ngày 30/11/2026 tại website thanham.vn. Đây là cơ hội để mỗi người chia sẻ một thanh âm gắn với ký ức, quê hương, con người và những giá trị văn hóa mà mình trân trọng.

Không cần thiết bị quay chuyên nghiệp hay cách thể hiện cầu kỳ, điều đáng quý có thể bắt đầu từ một câu chuyện chân thật như tiếng mẹ gọi về ăn cơm, tiếng khèn nơi bản làng, tiếng hát trong một lễ hội hay âm thanh của một nghề truyền thống đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ

Từ sự đồng hành của nghệ sĩ, sự hưởng ứng của sinh viên, đông đảo công chúng đến kỳ vọng của lãnh đạo ngành văn hóa, “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” đang cho thấy một hướng tiếp cận mới: Để văn hóa được gìn giữ không chỉ bằng sự lưu trữ, mà còn bằng sự tham gia và sáng tạo của cộng đồng. Bởi một nền văn hóa chỉ thực sự sống động khi những giá trị của nó tiếp tục hiện diện trong đời sống, được các thế hệ đón nhận và kể lại theo cách của mình.