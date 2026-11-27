Bốn đội thi thuộc bốn trường đại học khu vực phía Bắc tham gia chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Bước sang mùa thứ tư, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tiếp tục mở rộng cách tiếp cận. Thay vì chỉ trình bày ý tưởng trên sân khấu, các đội thi phải khảo sát địa bàn, tìm hiểu nhu cầu của người dân, thử nghiệm giải pháp và điều chỉnh dự án trên cơ sở phản hồi thực tế. Vòng Thực địa được dành riêng hai tập phát sóng, tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp gặp gỡ những người thụ hưởng và kiểm chứng tính khả thi của ý tưởng.

Đồng hành cùng các đội thi trong mùa giải năm nay có Phạm Hoàng Thu Uyên, Miss Earth Vietnam 2026, trong vai trò Đại sứ đồng hành. Từng có thời gian làm nghiên cứu khoa học khi còn là sinh viên, sau đó trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực như quản lý, kinh doanh, giảng dạy và truyền hình, Thu Uyên cho rằng những năm tháng đại học là giai đoạn quan trọng để người trẻ tích lũy kiến thức, thử sức và tìm ra hướng đi cho mình.

Phạm Hoàng Thu Uyên muốn tiếp sức cho sinh viên khởi nghiệp﻿. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo Thu Uyên, nhiều cơ hội nghề nghiệp và những bước ngoặt trong công việc của cô cũng bắt đầu từ thời sinh viên. Vì vậy, khi tham gia chương trình, cô mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm đã có, đồng thời kết nối thêm nguồn lực để các bạn trẻ có điều kiện phát triển ý tưởng.

Trong số những dự án tiếp cận, Thu Uyên chú ý đến Cảng Xanh bởi dự án gợi cho cô nhiều liên hệ với quê hương Hải Phòng và những vấn đề gắn với hoạt động hàng hải. Cô cũng có dịp gặp gỡ nhóm thực hiện SignSound tại Đà Nẵng. Qua quá trình tìm hiểu, cô nhận thấy những khó khăn trong giao tiếp của người khuyết tật và đánh giá cao cách các thành viên trẻ quan sát vấn đề, tìm hướng ứng dụng công nghệ để hỗ trợ cộng đồng.

“Những ý tưởng khởi nghiệp ý nghĩa đôi khi bắt đầu từ một sự đồng cảm rất giản dị. Điều đáng quý là người trẻ không chỉ biết trăn trở trước những vấn đề của xã hội mà còn có khát vọng và năng lực để từng bước giải quyết chúng”, Thu Uyên chia sẻ.

Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi “Miss Earth 2026” tại Philippines vào đầu tháng 12 này. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Là đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026, Thu Uyên cũng dành sự quan tâm đến các sáng kiến bảo vệ môi trường. Từ góc nhìn của người từng làm việc trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh, cô cho rằng một ý tưởng xanh muốn đi đường dài cần tính đến hiệu quả kinh tế, lợi ích môi trường và tác động xã hội. Những yếu tố này cần được cân nhắc ngay từ đầu để dự án có thể duy trì hoạt động, mở rộng quy mô và tạo ra thay đổi thực chất.

Với Thu Uyên, việc đồng hành cùng sinh viên cũng là cơ hội để cô tiếp tục học hỏi từ thế hệ trẻ. Cô nhận thấy các bạn có khả năng tiếp cận công nghệ nhanh, tư duy sáng tạo và sẵn sàng thử nghiệm những cách làm mới. Sự chủ động ấy đem lại cho cô nhiều cảm hứng, đồng thời cho thấy người trẻ có thể tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng bằng chính kiến thức và năng lực của mình.

Từ mùa đầu tiên năm 2023, “Sinh viên Thế hệ mới” hướng đến việc khuyến khích sinh viên phát triển các ý tưởng có ích cho xã hội. Năm nay, bên cạnh tám đội thi đến từ các trường đại học ở ba miền, chương trình còn triển khai cuộc thi trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, mở thêm cơ hội để sinh viên đề xuất giải pháp cho những vấn đề tại địa phương.

Chương trình gồm 11 tập, phát sóng lúc 21 giờ 30 phút thứ bảy hằng tuần trên VTV3.