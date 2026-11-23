Người thợ giới thiệu Nghề dệt choàng Long Khánh là một trong những di sản văn hóa của tỉnh Đồng Tháp - đến các bạn trẻ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Hưởng ứng Ngày Di sản Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, trải nghiệm nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, quảng bá hình ảnh địa phương.

Tham gia các hoạt động, học sinh, sinh viên được trực tiếp chạm vào di sản, khơi dậy niềm tự hào và hiểu hơn về giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Được tổ chức tại Bảo tàng Đồng Tháp (cơ sở 2), với chủ đề: “Chạm vào di sản - Trải nghiệm nghề xưa”, hoạt động trải nghiệm các nghề truyền thống được các bạn trẻ nhiệt tình đón nhận. Tham gia trải nghiệm những nghề được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các bạn trẻ tự tay thực hiện những công đoạn của Nghề dệt chiếu Định Yên, Nghề dệt choàng Long Khánh và Nghề làm Nem Lai Vung.

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề dệt chiếu Định Yên thu hút các bạn trẻ đến tìm hiểu, trải nghiệm. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Sau khi trải nghiệm Nghề dệt choàng Long Khánh, bạn Trần Thị Bảo Nhi, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp, cảm nhận sự tỉ mỉ, khéo léo của những người thợ dệt choàng. Bạn Nhi chia sẻ: “Ngồi trên khung cửi, tự mình kéo từng đường chỉ, tôi cảm thấy để làm ra một chiếc khăn choàng không hề dễ dàng, phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa chân và tay để tạo ra một chiếc khăn đẹp. Tôi mong muốn những giá trị văn hóa của nghề dệt choàng sẽ tiếp tục được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi cũng sẽ kể lại những vẻ đẹp, nét độc đáo của những di sản này đến với bạn bè để phần nào truyền cảm hứng cho người trẻ đối với các giá trị truyền thống, góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa của địa phương”.

Đối với nhiều bạn trẻ tham gia hoạt động, việc tổ chức trải nghiệm cho học sinh, sinh viên là hoạt động ý nghĩa, giúp giới trẻ hiểu rõ hơn về nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống cũng giúp các bạn trẻ thêm tự hào về những giá trị văn hóa độc đáo, đa dạng của đất nước và địa phương.

Người thợ giới thiệu Nghề dệt choàng Long Khánh là một trong những di sản văn hóa của tỉnh Đồng Tháp - đến các bạn trẻ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Là người con của quê hương Sen hồng, bạn Nguyễn Thị Thảo Uyên, phường Cao Lãnh, bày tỏ niềm tự hào vì địa phương có nhiều di sản văn hóa độc đáo. “Trước đây, tôi chỉ thấy những người thợ nghề dệt chiếu trên các chương trình truyền hình về chủ đề văn hóa. Hôm nay, được trực tiếp thực hiện việc dệt chiếu, tôi cảm thấy khâm phục sự khéo léo, bền bỉ của những người thợ dệt Định Yên. Tôi hy vọng nghề làm chiếu cũng như các nghề truyền thống khác tiếp tục được gìn giữ, phát huy và các bạn trẻ sẽ có thêm nhiều cơ hội để trực tiếp trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của quê hương”, bạn Uyên cho biết.

Tham gia hướng dẫn học sinh, sinh viên và các bạn trẻ trải nghiệm những công đoạn dệt chiếu, bà Nguyễn Thị Kim Loan (xã Lai Vung) với hơn 40 năm làm nghề dệt chiếu, cẩn thận hướng dẫn thao tác móc sợi lác, chùi, dệt cho những người đến trải nghiệm.

Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp hào hứng trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của địa phương. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Bà Loan chia sẻ: đến bảo tàng để hướng dẫn các bạn trẻ trải nghiệm về nghề được ông bà truyền lại hơn trăm năm, bà rất vui mừng khi rất động các bạn trẻ quan tâm, hào hứng tham gia hoạt động. Ban đầu, do chưa quen nên các bạn chùi sợi lác không đi hết chiều ngang của chiếu, đường dệt cũng chưa ngay ngắn, nhưng sau khi hướng dẫn thì các bạn đã làm tốt hơn. Bà cũng muốn nhắn gửi đến các bạn về sự kiên trì, bền bỉ, không chỉ riêng nghề dệt chiếu mà trong tất cả những công việc mà các bạn sẽ thực hiện sau này.

Ngoài các hoạt động trải nghiệm, tỉnh còn tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề “Di sản văn hóa Đồng Tháp”, bộ “Sưu tập bình hoa” chất liệu gốm Việt Nam và chất liệu kim loại; trưng bày chuyên đề bộ sách “Đất và Người Gò Công”; trải nghiệm ẩm thực truyền thống Nam Bộ.

Học sinh, sinh viên được trực tiếp chạm vào di sản, khơi dậy niềm tự hào đối với văn hóa dân tộc. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Theo bà Lê Thị Thu Thảo, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích - Bảo tàng - Thư viện (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp), các hoạt động trưng bày, trải nghiệm được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá và phát huy giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh; nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo tồn di sản; giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ, góp phần phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham quan, trải nghiệm và quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đồng Tháp; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại cơ sở.

Đồng thời, các hoạt động còn nhằm tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, từ đó gắn kết hoạt động giáo dục di sản với thực hành trải nghiệm thực tế văn hóa phi vật thể, nghề thủ công truyền thống đặc trưng của địa phương tại không gian bảo tàng.

Các hoạt động trải nghiệm được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh đến thế hệ trẻ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 295 di tích được xếp hạng, gồm 5 di tích quốc gia đặc biệt, 33 di tích quốc gia và 257 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, tạo nền tảng quan trọng cho công tác bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp có 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; Hò Đồng Tháp; Nghề đóng xuồng, ghe xã Long Hậu; Nghề dệt chiếu xã Định An, Định Yên; Nghề dệt choàng xã Long Khánh; Nghề làm Nem Lai Vung; Nghề làm bột gạo Sa Đéc; Lễ hội Trương Định; Lễ giỗ Thiên hộ Dương và Đốc binh Kiều; Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp; Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc.

Các bạn trẻ trải nghiệm Nghề dệt choàng Long Khánh. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Các di tích, di sản được kết nối với các điểm tham quan, trải nghiệm, làng nghề, ẩm thực và không gian văn hóa cộng đồng và từng bước được đưa vào các sản phẩm, chuỗi trải nghiệm du lịch, góp phần lan tỏa rộng hơn giá trị của di sản.