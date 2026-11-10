Người trẻ đối mặt nguy cơ mất an toàn dữ liệu cá nhân trên mạng

Ngày 9/11, nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể T.Ư phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQG Hà Nội tổ chức tọa đàm “Bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân trên không gian số: Thách thức pháp lý và trách nhiệm của thế hệ trẻ”.

Tham dự chương trình có chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội; chị Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn MTTQ, các đoàn thể T.Ư cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Ban tổ chức tặng hoa cho diễn giả tham dự chương trình.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về khung pháp lý bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân trên không gian số. Nội dung thảo luận làm rõ các quy định pháp luật hiện hành, quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân.

Các đại biểu cũng phân tích những thách thức pháp lý trong bối cảnh chuyển đổi số và công nghệ phát triển nhanh, khi dữ liệu cá nhân ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động trực tuyến.

Diễn giả chia sẻ tại chương trình.

Ở chuyên đề về vai trò, trách nhiệm của thanh niên, tọa đàm tập trung nhận diện những nguy cơ và hành vi xâm phạm quyền riêng tư thường gặp trên môi trường mạng. Đây cũng là dịp để đoàn viên, sinh viên nâng cao kỹ năng tự bảo vệ, ý thức tuân thủ pháp luật khi sử dụng các nền tảng số.

Theo nội dung thảo luận, trách nhiệm của người trẻ không dừng ở việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình, mà còn thể hiện ở cách ứng xử với dữ liệu của người khác. Việc thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân và tôn trọng quyền riêng tư trên mạng là những yêu cầu cần được chú trọng.

Thông qua hai chuyên đề, chương trình hướng tới trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng cần thiết cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và văn minh.