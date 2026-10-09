Người trẻ đổi cách chọn nơi an cư: Từ sở hữu tài sản sang giá trị sống

Theo các chuyên gia, với người trẻ hiện nay, một chốn an cư lý tưởng không thể thiếu hệ sinh thái tiện ích tích hợp, gồm: trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm, công viên, tuyến phố thương mại, khu thể thao - giải trí...Tất cả cần được quy hoạch bài bản trong một tổng thể xanh, hiện đại, giúp cư dân tiết kiệm thời gian di chuyển, tối ưu hóa trải nghiệm và nâng tầm phong cách sống mỗi ngày.

Người trẻ dẫn dắt thị trường chuyển dịch

Anh Nguyễn Tuấn Anh (29 tuổi, sống tại Hà Nội) chia sẻ, gia đình nhỏ của anh đã chuyển về sinh sống tại một khu đô thị phía Đông Hà Nội và anh rất hài lòng với quyết định này. Theo anh, việc trường học, siêu thị, công viên, khu vui chơi, nhà hàng, phòng tập hay các dịch vụ thiết yếu đều nằm ngay trong khu đô thị giúp cư dân giảm đáng kể thời gian di chuyển và thuận tiện hơn trong việc tổ chức cuộc sống hàng ngày.

“Với các gia đình trẻ, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ, giá trị của môi trường sống an toàn, nhiều cây xanh và có sẵn các tiện ích càng trở nên rõ rệt. Vì thế, lựa chọn một khu đô thị ngày nay không đơn thuần là tìm một nơi để ở mà còn là lựa chọn cách sống tiện nghi, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng cuộc sống”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Những khu đô thị đầy tiện ích hút giới trẻ.

Đặc biệt, theo anh, nhiều người lo ngại các khu đô thị thường nằm xa trung tâm, đi làm sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng thực tế nhờ sự kết nối hạ tầng tốt, nên dù nơi làm việc cách nhà tới 12km, nhưng thời gian đi làm của anh cũng chỉ 30 phút.

“Cuộc sống chen chúc trong nội đô khiến cuộc sống của vợ chồng tôi thấy khá ngột ngạt. Từ khi chuyển ra khu đô thị ven đô, sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình tốt hơn, con nhỏ được lớn lên trong môi trường xanh, văn minh, hiện đại”, anh Tuấn Anh cho hay.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, người mua nhà trong độ tuổi 28 - 45 hiện ưu tiên các khu đô thị tích hợp, nơi đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, làm việc, kinh doanh và nuôi dạy con cái. Đây là xu hướng thể hiện rõ nét sự thay đổi trong hành vi chọn nhà ở của nhóm người trẻ. Thay vì tiếp tục chấp nhận sống trong không gian chật chội, bó hẹp tại các khu vực nội đô với hạ tầng quá tải và thiếu dư địa phát triển, một bộ phận lớn cư dân thành thị đang dịch chuyển về các đại đô thị vệ tinh có tiện ích toàn diện, đồng bộ và gắn liền với quy hoạch bền vững.

Nhận định về xu hướng này, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Việt Nam nhận định, người mua đang chuyển từ “tư duy sở hữu tài sản sang tư duy sở hữu giá trị sống”. Theo bà, nếu trước đây bất động sản thường được nhìn nhiều ở góc độ một tài sản đầu tư với kỳ vọng gia tăng giá trị, thì hiện nay người mua ngày càng chú trọng hơn tới giá trị sử dụng thực tế. Người mua rời trung tâm không đơn thuần để tìm nhà rẻ hơn mà đang cân nhắc thêm các yếu tố về chất lượng môi trường sống, khả năng kết nối và những tiện ích có thể phục vụ lâu dài cho nhu cầu của gia đình.

Không gian sống xanh giúp người trẻ tận hưởng cuộc sống.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội - cũng nhận định, nhu cầu trước kia chỉ dừng lại ở việc có một căn nhà cơ bản, kiên cố, nhưng bây giờ, người mua nhà, đặc biệt người trẻ, không còn chỉ quan tâm đến quyền sở hữu mà đặc biệt chú trọng đến chất lượng môi trường sống xung quanh. Họ ưu tiên chọn các siêu đô thị bởi muốn ở trong không gian an toàn, nhiều cây xanh, có đầy đủ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, thể thao, dịch vụ chăm sóc cư dân…Và họ muốn tất cả những tiện ích đó nằm trong khoảng cách rất gần.

Ngược lại, khi sống trong các khu ở nhỏ lẻ thiếu tiện ích, người dân buộc phải di chuyển nhiều, mất rất nhiều thời gian, gây áp lực lên giao thông và môi trường.

Khi người dân đã trải nghiệm mô hình đại đô thị, họ sẽ khó quay lại các khu ở manh mún. Sự thuận tiện, an toàn và chất lượng sống mà đại đô thị tạo ra đã trở thành tiêu chuẩn mới. Nói cách khác, chính người dân đang dẫn dắt thị trường chuyển dịch theo hướng những siêu đô thị đầy đủ tiện ích, văn minh và được vận hành chuyên nghiệp.

Ngoài ra, việc chọn nơi ở của người trẻ hiện nay cũng có một sự thay đổi đáng kể khi người trẻ làm việc tại nhà thay vì đến văn phòng càng nhiều. Do đó những khu đô thị có không gian sống tốt, xa trung tâm trở thành lựa chọn lý tưởng với những người trẻ này.

Trong chưa đầy một thập kỷ, cách người trẻ làm việc đã thay đổi nhanh hơn nhiều người tưởng. Nếu trước đây công việc gắn với một văn phòng cố định, thì ngày nay, nhờ công nghệ và các nền tảng số, một phần công việc có thể diễn ra ở bất cứ đâu. Khi ranh giới giữa nơi làm việc và nơi sinh sống dần mờ đi, ngôi nhà cũng bắt đầu đảm nhận nhiều vai trò hơn trước.

Với nhiều người trẻ hiện nay, một ngày làm việc không bắt đầu bằng việc rời nhà và kết thúc khi trở về. Làm việc tại nhà, gặp gỡ ngay dưới sảnh, tập luyện hay thư giãn mà chẳng cần đi xa..., nhịp sống linh hoạt ấy đang định hình lại cách thế hệ trẻ chọn nhà.

Sau nhiều giờ trước màn hình, người trẻ cần bước ra khỏi căn hộ để vận động, thư giãn; cần một nơi đủ yên tĩnh cho cuộc họp; cần những không gian mở cho ý tưởng, cộng tác và kết nối cộng đồng.

Chuộng căn hộ có mức giá hợp lý

Không gian sống gắn kết gia đình trẻ.

Giá nhà khu vực trung tâm Hà Nội, TP.HCM ngày càng đắt đỏ khiến người mua chuyển hướng sang tìm những căn hộ ven đô.

Chị Nguyễn Huyền Trang (35 tuổi, nhân viên văn phòng phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, gia đình từng dành nhiều tháng tìm kiếm căn hộ tại khu vực Mỹ Đình và Thanh Xuân nhưng liên tục “choáng” trước mặt bằng giá mới.

“Những căn hộ phù hợp nhu cầu đều có giá từ 7-8 tỷ đồng trở lên. Nếu mua, gia đình tôi sẽ phải vay ngân hàng quá nhiều. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chuyển hướng sang một dự án tại Gia Lâm. Dù xa trung tâm hơn nhưng giá dễ tiếp cận hơn, môi trường sống cũng thoáng và nhiều tiện ích cho con nhỏ”, chị Trang chia sẻ.

Theo anh Trần Văn Nam, môi giới bất động sản chuyên khu vực phía Đông Hà Nội, xu hướng khách hàng dịch chuyển khỏi khu vực nội đô đã diễn ra khá rõ trong khoảng hai năm trở lại đây. Nếu trước đây phần lớn khách hàng tìm kiếm căn hộ tập trung ở các quận như Cầu Giấy, Thanh Xuân hay Nam Từ Liêm thì hiện nay lượng khách quan tâm tới xã Gia Lâm, Đông Anh hoặc các khu vực nằm dọc tuyến vành đai 4 tăng đáng kể.

“Nhiều khách hàng chấp nhận di chuyển thêm 15-20 phút mỗi ngày để đổi lấy mức giá hợp lý hơn. Với cùng số tiền mua một căn hộ diện tích trung bình ở nội đô, họ có thể sở hữu căn hộ rộng hơn hoặc một sản phẩm có chất lượng tốt hơn tại các khu đô thị vùng ven. Đây đang là xu hướng rất rõ trên thị trường”, anh Nam nhận định.

TS. Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế, cho rằng, bài toán lựa chọn mua nhà của người trẻ hiện nay có nhiều thay đổi, nếu trước đây mua nhà theo vị trí, thì nay họ ưu tiên nơi ở được kết nối thuận tiện với giao thông công cộng, chi phí đi lại có thể giảm xuống. Khi trường học, bệnh viện, thương mại và các dịch vụ hằng ngày cùng hình thành trong một khu vực, người dân cũng không phải thực hiện quá nhiều chuyến đi xa để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu.

Bên cạnh đó, theo ông Điền, những căn nhà trong khu đô thị xa trung tâm hơn thường có mức giá dễ tiếp cận và khả năng kết nối thuận tiện bắt đầu trở thành phương án đáng cân nhắc của người trẻ nói riêng và nhiều người dân nói chung.