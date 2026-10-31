Người trẻ đổ đến check-in quả bí ngô nặng 265 kg

Giới trẻ Hà Nội xếp lịch check-in bên quả bí ngô nặng 265 kg. Video: Công Hướng

Những ngày cuối tháng 10, biệt thự cổ tại số 30 Châu Long, phường Trúc Bạch, Hà Nội được trang trí theo chủ đề Halloween với hàng chục quả bí ngô đủ kích thước. Nổi bật giữa không gian là quả bí nặng 265 kg, được vận chuyển từ vùng Măng Lin (Langbiang, Đà Lạt) ra Hà Nội.

Kích thước đồ sộ cùng màu cam đặc trưng khiến quả bí trở thành tâm điểm. Nhiều bạn trẻ, nhóm bạn và gia đình dừng lại chụp ảnh, tạo dáng bên quả bí khổng lồ trong dịp lễ hội cuối tháng 10.

Theo đại diện địa điểm, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. Vào dịp cuối tuần, lượng khách có thể lên tới hàng nghìn lượt, phân bổ ở nhiều khung giờ trong ngày.

Theo đơn vị tổ chức, quả bí nặng 265 kg được trồng tại Măng Lin (Langbiang, Đà Lạt). Đây là một trong những quả bí có trọng lượng lớn nhất từng được canh tác thành công tại Việt Nam trong mùa vụ năm 2026.

Xung quanh quả bí khổng lồ là hàng chục quả bí với hình dáng, màu sắc khác nhau, được sắp đặt cùng các vật dụng trang trí Halloween. Những gam màu cam, vàng, xanh tạo nên không khí lễ hội giữa không gian biệt thự mang kiến trúc cổ.

Bên cạnh các khu vực được thay đổi cách bài trí theo dịp lễ, không gian tại đây còn có hoa tươi được sắp đặt thường xuyên. Các loại hoa được bố trí trong nhiều khu vực của biệt thự, tạo thêm lựa chọn cho khách tham quan, đặc biệt là những người yêu thích chụp ảnh và ngắm hoa.

Sự kết hợp giữa hoa tươi, kiến trúc biệt thự cổ và các chủ đề trang trí theo mùa giúp không gian có diện mạo khác nhau qua từng dịp. Khách đến đây không chỉ chụp ảnh với những chi tiết đặc trưng của Halloween mà còn có thể tham quan, thưởng lãm các góc hoa được bài trí sẵn.

Không chỉ thu hút giới trẻ, địa điểm còn đón nhiều gia đình có trẻ nhỏ vào dịp cuối tuần. Chị Vân Anh (Hưng Yên) cho biết muốn đưa con đến trải nghiệm không gian.

"Tôi ấn tượng nhất với quả bí ngô vì quá to. Bé nhà tôi cũng rất thích những góc trang trí bí ngô ở đây. Bên trong có hoa, có nước và nhiều đồ trang trí, trẻ nhỏ có thể chụp ảnh Halloween, còn bố mẹ cũng có những góc chụp hoa", chị nói.

Từ quả bí ngô nặng hơn hai tạ đến những góc hoa tươi được bài trí thường xuyên, biệt thự cổ trên phố Châu Long trở thành một trong những điểm dừng chân của người dân và du khách muốn lưu lại không khí mùa lễ hội tại Hà Nội.