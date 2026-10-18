Người trẻ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM đặt hoa, thắp hương nhớ ơn Anh hùng liệt sĩ

Ngày 14/10, TPHCM đã tổ chức truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ﻿ được tìm kiếm và quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), sau khi hoàn thành đợt 1 của công tác quy tập tại đây. Hài cốt những người con ưu tú của đất nước đã an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) trong sự kính trọng và biết ơn của hàng triệu đồng bào. Ảnh: Ngô Tùng

Sau ngày 731 hài cốt liệt sĩ đã an nghỉ, đông đảo bà con nhân dân đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM thể hiện lòng biết ơn trước những cống hiến của các bác, các anh, các chị.

Sáng 18/10, Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (bìa phải, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM) cùng nhóm bạn của mình đã mang hương, hoa đến nghĩa trang để viếng các liệt sĩ. Theo dõi hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nữ sinh bày tỏ niềm khâm phục với sự nỗ lực cao độ của các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua.

"Chúng em trân trọng biết ơn thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh để thế hệ chúng em được sống trong hòa bình, độc lập, tự do. Mong rằng tất cả mọi người trẻ sẽ luôn nhớ đến công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống vì đất nước", cô gái bộc bạch.

Là những người trẻ ở khắp ba miền đất nước, nhóm bạn có dịp kết nối rồi quen thân nhau từ sự kiện concert "Tổ quốc trong tim" mới đây và cùng tiếp nối những mạch nguồn tri ân.

Cũng trong buổi sáng cuối tuần, Nguyễn Thị Uyển Nhi (26 tuổi, ngụ phường Phước Long) cùng em gái đến thắp hương các phần mộ liệt sĩ. Nhi cho biết, trong buổi đưa tiễn các hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng﻿ đến đây, bạn đi làm nên không thể đến viếng. Hôm nay, tranh thủ ngày nghỉ, hai chị em đến viếng với lòng biết ơn dành cho những người anh hùng đã hy sinh để đất nước được phát triển đi lên như ngày nay.

"Hôm ấy khi đi làm về mình lên mạng thấy những điều thật sự xúc động và mong đợi đến hôm nay đến đây thắp hương viếng các anh", Nhi chia sẻ. Cô cũng cho hay lúc còn đi học đại học hay đến Công viên Lê Thị Riêng nhưng không biết rằng bên dưới từng bước chân mình đi có những người đã hy sinh và nằm lại.

Trong ngày đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, anh Nguyễn Đình Quý (36 tuổi, ngụ phường Dĩ An) đã chờ trước cổng để đón và đưa tiễn các Anh hùng liệt sĩ một đoạn cuối.

Ngày cuối tuần được nghỉ việc, anh Quý dẫn theo hai con nhỏ đến nơi này thắp hương cho các bậc tiền nhân và dặn dò các con ghi nhớ, tri ân những Anh hùng liệt sĩ﻿ đã ngã xuống để những gia đình như anh có được cuộc sống hôm nay.

Người trẻ trân trọng những thành quả to lớn mà các thế cha anh đã đánh đổi bằng cả máu xương, tuổi thanh xuân. Ảnh: Ngô Tùng