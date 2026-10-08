Người trẻ dẫn nhịp hành trình thanh toán số

Sinh viên ĐH Bách khoa trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là hướng tới cộng đồng người trẻ - nhóm đang nhanh chóng tiếp cận và sử dụng các phương thức thanh toán số trong đời sống hằng ngày.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức cho biết, sau 5 năm tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam bước sang chương mới với tên gọi Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Sự thay đổi này phản ánh sự phát triển của các phương thức thanh toán số, khi người dùng có thêm nhiều lựa chọn trong mỗi giao dịch.

Nếu trước đây chiếc thẻ vật lý là phương thức quen thuộc, nay người dùng có thể thanh toán bằng mã QR, Tap to Pay, ví điện tử, thiết bị di động hoặc sinh trắc học. Với học sinh, sinh viên và người trẻ, những phương thức này ngày càng hiện diện trong các giao dịch quen thuộc, từ mua đồ ăn, thức uống, mua sắm đến di chuyển, giải trí hay du lịch. Một chiếc điện thoại có thể trở thành công cụ thực hiện nhiều giao dịch mà không cần sử dụng tiền mặt.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ tại buổi họp báo.

Theo ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT NAPAS, đồng Trưởng Ban Tổ chức, việc chương trình bước sang giai đoạn mới với tên gọi Ngày Thanh toán số Việt Nam phù hợp với sự thay đổi của phương thức thanh toán trong đời sống.

“Các bạn trẻ hôm nay đã quen thuộc với phương thức quét mã QR hay chạm điện thoại để thanh toán. Thẻ là điểm khởi đầu, còn thanh toán số là hành trình của cả thế hệ trẻ hôm nay”, ông Nguyễn Quang Hưng chia sẻ.

Tại họp báo, Ban Tổ chức ra mắt TVC và Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh. Người tham dự cũng được trải nghiệm thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới khi đi du lịch. Hoạt động này cho thấy thanh toán số đang được mở rộng sang nhiều nhu cầu khác nhau trong đời sống, trong đó có mua sắm, dịch vụ và du lịch.

Cùng với đó, Ban Tổ chức phát động Chiến dịch Mega Sale 2026 - chuỗi ưu đãi dành cho người dùng khi thanh toán không dùng tiền mặt, phối hợp với các đối tác trong lĩnh vực thương mại điện tử, bán lẻ, ẩm thực và giải trí.

Đại diện Ban tổ chức trả lời câu hỏi của các nhà báo.

Theo Ban Tổ chức, các chương trình ưu đãi được triển khai thông qua thẻ nội địa NAPAS và thanh toán bằng VietQRPay hoặc VietQRGlobal. Một số ngân hàng, doanh nghiệp bán lẻ, du lịch tham gia chương trình với các chính sách ưu đãi khác nhau, tùy điều kiện giao dịch.

Từ sự phát triển của thanh toán số, chương trình đặt ra yêu cầu đáng chú ý đối với thế hệ trẻ trong quá trình chuyển sang đời sống số: tiện lợi phải đi cùng an toàn.

Theo ông Nguyễn Quang Hưng, với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, Ban Tổ chức mong muốn các trải nghiệm thanh toán của người trẻ, từ những giao dịch hằng ngày đến khi đi du lịch nước ngoài, có thể được thực hiện thuận tiện trên các ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, kết nối thông minh phải đi cùng an toàn. Thanh toán càng nhanh, người dùng càng cần được bảo vệ. Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa đối với học sinh, sinh viên và người trẻ - nhóm sử dụng thiết bị số thường xuyên.

Khi thanh toán số trở thành một phần của đời sống, kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động phòng tránh rủi ro trong giao dịch cũng cần trở thành một phần của năng lực số.

Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh.

Từ “Ngày Thẻ Việt Nam” đến “Ngày Thanh toán số Việt Nam”, hành trình 6 mùa ghi nhận sự thay đổi của phương thức thanh toán và thói quen sử dụng công nghệ của người trẻ. Thanh toán số mang lại sự thuận tiện, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu về ý thức, kỹ năng và trách nhiệm của người dùng trong môi trường số.