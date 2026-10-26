Người trẻ chủ động đầu tư cho sức khỏe

Tạo thói quen vận động từ sớm

Một buổi chiều tại phòng tập thể hình ở phường Lào Cai, giữa những người trưởng thành có gia đình anh Hoàng Văn Nam cùng con trai đang học lớp 4. Anh Nam cho biết, gia đình đưa con đến phòng tập chủ yếu để con làm quen với vận động, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thể thao từ nhỏ.

“Khi bố mẹ cùng tập luyện, trẻ sẽ coi vận động là một thói quen trong cuộc sống. Gia đình tôi muốn con được tiếp xúc với thể thao từ sớm và luôn chú ý lựa chọn bài tập phù hợp với lứa tuổi của con” anh Hoàng Văn Nam, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai chia sẻ.

Khoảng 17 giờ, sau giờ tan học, nhiều học sinh THPT đến các phòng gym trên địa bàn phường Lào Cai để rèn luyện sức khỏe.

Không chỉ trẻ nhỏ đi cùng bố mẹ, nhiều học sinh THPT chủ động đến các phòng tập sau giờ học.

Khoảng 6 tháng nay, Bùi Đức Anh, học sinh lớp 11 Trường THPT Lào Cai duy trì tập gym bên cạnh các môn thể thao khác. Ban đầu, Đức Anh đến phòng tập theo lời giới thiệu và khuyến khích của bố, người cũng thường xuyên tập gym. Sau một thời gian tìm hiểu, em nhận thấy đây là môn thể thao phù hợp với mình.

“Sau những giờ học, em muốn vận động để cơ thể khỏe hơn và giải tỏa căng thẳng. Sau 6 tháng, em thấy cơ thể săn chắc, thể lực cũng tốt hơn. Bố mẹ luôn ủng hộ việc tập luyện của em. Em xác định ở độ tuổi của mình phải tập vừa sức, không chạy theo mức tạ quá nặng”, Đức Anh chia sẻ.

Học sinh tập gym tại phòng tập ở phường Lào Cai.

Theo anh Ngô Quang Hoàn, đại diện một cơ sở gym tại phường Lào Cai, nhiều người trẻ đến tập vào các buổi chiều sau giờ học. Không chỉ học sinh THPT, một số trẻ tiểu học cũng theo bố mẹ đến tập luyện. Riêng tại cơ sở này, hiện có khoảng 20 người dưới 18 tuổi duy trì tập luyện hằng ngày.

Sự thay đổi không chỉ thể hiện ở độ tuổi người tập. Nếu trước đây, nhiều người tìm đến phòng gym chủ yếu với mong muốn thay đổi vóc dáng, thì hiện nay, không ít bạn trẻ tập luyện để nâng cao thể lực, giảm căng thẳng và hình thành thói quen vận động lâu dài.

Sẵn sàng dành thời gian, chi phí cho sức khỏe

Không chọn phòng gym, Nguyễn Đức Huy, học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Hồng Phong, đã gắn bó với môn cầu lông hơn 3 năm nay.

Hiện, Huy dành khoảng 5 buổi mỗi tuần để tập cầu lông, chủ yếu là sau giờ học; mỗi buổi kéo dài từ 1 đến 2 giờ. Để duy trì sở thích, mỗi tháng em dành từ 700.000 đồng đến 1 triệu cho tiền sân, cầu và một số dụng cụ cần thiết.

Môn cầu lông được nhiều học sinh lựa chọn để rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng sau giờ học.

Với một học sinh, đây là khoản chi không nhỏ. Tuy nhiên, Huy cho rằng điều em nhận lại không chỉ là niềm vui trên sân. Sau hơn 3 năm chơi cầu lông, em giảm khoảng 10 kg, cơ thể nhẹ nhàng hơn và tinh thần thoải mái sau những giờ học căng thẳng.

“Trước đây, em đến với cầu lông vì mẹ rủ đi tập. Càng chơi, em càng yêu thích. Bộ môn này giúp sức khỏe của em tốt hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều; đặc biệt là em có thể kết nối, giao lưu với nhiều bạn. Chúng em đã thành lập một câu lạc bộ gồm những bạn trẻ học THPT có cùng sở thích”, Huy nói.

Việc dành thời gian, công sức và chi phí cho tập luyện cho thấy nhiều bạn trẻ nhìn nhận sức khỏe như một khoản đầu tư lâu dài. Tuy nhiên, khi người trẻ tập luyện từ sớm, việc tập đúng cách cũng cần được quan tâm, nhất là với trẻ em và thanh thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Chí Linh, Khoa Châm cứu Dưỡng sinh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai, cho rằng việc các bạn trẻ chủ động tập luyện là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, trẻ em và thanh thiếu niên cần lựa chọn môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể trạng và sở thích, thay vì chạy theo cường độ hoặc thành tích.

Học sinh khởi động trước buổi tập cầu lông.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 17 tuổi nên vận động thể chất ở cường độ vừa đến mạnh, bình quân ít nhất 60 phút mỗi ngày.

Với những trẻ mới bắt đầu, bác sĩ Nguyễn Chí Linh lưu ý nên khởi đầu ở mức nhẹ, sau đó tăng dần thời gian và cường độ. Trẻ cần khởi động kỹ, thực hiện đúng kỹ thuật, uống đủ nước, ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi hợp lý. Nếu xuất hiện biểu hiện bất thường như đau ngực, chóng mặt hoặc khó thở, trẻ cần dừng tập và báo ngay cho người lớn để được hỗ trợ.

Chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm là thay đổi tích cực. Giá trị của việc “đầu tư” không nằm ở tập luyện thật nhiều hay lựa chọn môn thể thao tốn kém, mà ở việc tìm được hình thức vận động phù hợp và duy trì đều đặn, khoa học. Thói quen ấy có thể tạo nền tảng cho sức khỏe lâu dài.