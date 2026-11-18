Nam giới cũng muốn được tặng quà

Với nhiều nam giới trẻ, ngày Quốc tế đàn ông 19/11 không chỉ là dịp nhận những lời chúc mà còn là cơ hội được bạn bè, người yêu thể hiện sự quan tâm thông qua những món quà nhỏ. Dù không đặt nặng giá trị vật chất, nhiều người vẫn mong muốn có một món quà được chuẩn bị riêng, bởi điều họ trân trọng đôi khi không nằm ở món đồ mà ở tình cảm và sự chu đáo của người tặng.

Bạn Nguyễn Minh Hiếu (20 tuổi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho biết anh yêu thích những món quà phù hợp với sở thích cá nhân, đồng thời có tính ứng dụng trong đời sống. Bởi vậy, anh vẫn háo hức chờ đợi ngày 19/11 để được bạn bè hoặc người yêu tặng quà.

"Thời còn học cấp 3, các bạn nữ trong lớp thường tổ chức những buổi chúc mừng bất ngờ với video kỷ niệm và quà tặng cho chúng mình trong dịp này. Lên đại học, sự háo hức ấy vẫn còn nhưng không mạnh mẽ như trước do môi trường học tập có quy mô lớn hơn, các hoạt động tập thể cũng không còn được duy trì thường xuyên", Hiếu chia sẻ.

Nhiều nam giới trẻ không đặt nặng giá trị vật chất của món quà 19/11 mà trân trọng sự quan tâm, tình cảm và sự chu đáo của người tặng.

Dù vậy, nam sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết không quá buồn hay hụt hẫng nếu không nhận được quà trong dịp này. Năm nay, anh đã chủ động lên kế hoạch hẹn hò cùng người yêu trước ngày 19/11. Với Hiếu, điều quan trọng không nằm ở món quà mà là sự quan tâm, chủ động dành thời gian cho nhau và cùng tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa.

Không đặt nặng chuyện quà cáp trong dịp này, song với nhiều nam sinh, những hoạt động tập thể do bạn bè tổ chức cũng mang lại niềm vui riêng. Bạn Nguyễn Mạnh Hùng (22 tuổi, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam) cho biết năm nào lớp anh cũng tổ chức hoạt động và chuẩn bị quà cho các bạn nam. Năm trước, các bạn nữ mua nhiều món đồ rồi tổ chức bốc thăm để trao quà, tạo nên không khí hào hứng, vui vẻ.

Dù không phải ai cũng nhận được món đồ đúng sở thích, Hùng vẫn cảm thấy vui vì sự quan tâm của các bạn. "Năm trước mình nhận được một quyển sổ. Các bạn nữ trong lớp chuẩn bị nhiều món quà rồi tổ chức bốc thăm nhận quà. Không khí những ngày này rất vui. Dù món quà nhận được có thể không đúng sở thích, mình vẫn trân trọng bởi đó là tình cảm và sự quan tâm mà các bạn nữ dành cho chúng mình", Hùng nhớ lại.

﻿

Những món quà nhỏ được cá nhân hóa theo sở thích riêng ngày càng được nam giới yêu thích.

Với nhiều bạn trẻ, quà tặng không đơn thuần mang giá trị vật chất mà còn là cách thể hiện tình cảm và sự quan tâm trong tình yêu. Vì vậy, khi không nhận được món quà từ nửa kia trong dịp đặc biệt, nam giới cũng có thể cảm thấy buồn, hụt hẫng.

Đây cũng là những cảm nhận của bạn Nguyễn Nam (26 tuổi, Hà Nội) khi bạn gái đề nghị đưa tiền để anh tự mua quà dịp 19/11 vì cô không biết chọn quà gì. Với Nam, điều anh mong đợi không phải món quà có giá trị lớn mà là sự chủ động tìm hiểu và lựa chọn của người yêu.

Hai người đã yêu nhau khoảng hơn 1 năm. Nam cho biết trong những dịp lễ, anh thường dành thời gian tìm kiếm, lựa chọn quà phù hợp cho bạn gái. Thậm chí, vào những ngày bình thường, anh cũng bất chợt mua tặng cô món đồ yêu thích. Vì vậy, lời đề nghị của bạn gái khiến anh chạnh lòng.

“Tôi có thể không quá trông quà cáp gì đâu, nhưng khi được bạn gái tặng quà thì vẫn thấy vui vì được quan tâm”, Nam chia sẻ. Nam cũng cho biết thêm, những dịp lễ trước, bạn gái vẫn chủ động tặng quà nên sự thay đổi lần này khiến anh bối rối.

Thị trường quà tặng đa dạng

Cận kề Ngày Quốc tế đàn ông (19/11), nhu cầu tìm kiếm quà tặng dành cho phái mạnh trở nên sôi động. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, các bạn trẻ "truyền tay" cẩm nang chọn quà thiết thực, hợp túi tiền, phù hợp sở thích của nửa kia. Những món quà được đề cập đa dạng từ phụ kiện thời trang, đồ công nghệ đến các món đồ sưu tầm hoặc vật phẩm thuộc những bộ sưu tập giới hạn...

Các món quà được nhắc đến phổ biến gồm ví da, đồng hồ, nước hoa, quần áo, giày dép, bàn phím, chuột máy tính và phụ kiện chơi game. Với những người có sở thích riêng, mô hình xe, Lego hay đồ sưu tầm cũng là lựa chọn được cân nhắc. Đáng chú ý, các sản phẩm cá nhân hóa như ví khắc tên, cốc in thông điệp, gối ôm, gấu bông in ảnh, thiệp NFC tích hợp hình ảnh, âm nhạc và lời nhắn riêng được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Các sản phẩm cá nhân hóa như ví khắc tên, cốc thiết kế riêng, thiệp NFC tích hợp hình ảnh, âm nhạc... được nhiều bạn trẻ chọn lựa.

Các set quà kết hợp mô hình xe, phụ kiện và thiệp chúc mừng, đóng gói theo yêu cầu cũng xuất hiện trên thị trường. Theo một chủ cửa hàng quà tặng lưu niệm tại Hà Nội, nhóm khách hàng chính của mình là những bạn nữ có người yêu đam mê sưu tập mô hình xe. Để tư vấn đúng sở thích và tránh mua trùng, chủ cửa hàng thường đề nghị khách gửi hình ảnh bộ sưu tập của bạn trai trước khi lựa chọn. Các sản phẩm có giá dưới 300.000 đồng, phù hợp với khả năng chi tiêu của học sinh, sinh viên.

Bên cạnh quà vật chất, những buổi hẹn ăn uống, bữa tối hoặc khoảng thời gian dành riêng cho nhau cũng được nhiều người lựa chọn. Một số bạn nữ cho biết đã chuẩn bị quà từ sớm, chú trọng cách gói và trình bày để tạo bất ngờ cho đối phương.

Nhiều người trẻ ưu tiên dành thời gian chất lượng bên nhau thay vì những món quà đắt tiền.

Tuy nhiên, việc chọn quà cho nam giới vẫn khiến không ít người băn khoăn. Các sản phẩm liên quan đến thể thao, công nghệ hoặc trò chơi điện tử có thể có giá thành cao, trong khi việc lựa chọn quần áo, phụ kiện cũng đòi hỏi hiểu rõ sở thích của người nhận. Vì vậy, nhiều người ưu tiên tìm hiểu nhu cầu thực tế hoặc tìm hiểu nhu cầu thực tế của người nhận thay vì chọn quà theo xu hướng.

Sự đa dạng của thị trường quà tặng dịp 19/11 cho thấy xu hướng lựa chọn ngày càng chú trọng tính thiết thực, cá nhân hóa và sự thấu hiểu. Giá trị món quà không chỉ nằm ở chi phí mà còn ở sở thích, thông điệp và tình cảm người tặng gửi gắm.

Ngày Quốc tế Nam giới (hay ngày Quốc tế đàn ông) được tổ chức vào ngày 19/11 hằng năm, lần đầu tiên tại Trinidad và Tobago vào năm 1999. Sự kiện hiện được nhiều quốc gia, tổ chức trên thế giới hưởng ứng, nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe nam giới và trẻ em trai, thúc đẩy bình đẳng giới, lan tỏa những hình mẫu nam giới tích cực và tôn vinh những đóng góp của nam giới đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.