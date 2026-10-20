Người trẻ chọn hiến máu tình nguyện trong ngày 20/10

Hiến máu tình nguyện góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị, đồng thời cần sự tham gia thường xuyên của cộng đồng. Với người trẻ, hoạt động này không chỉ mang đến trải nghiệm thực tế mà còn là cơ hội để đóng góp cho xã hội. Tinh thần sẻ chia ấy được thể hiện qua những người tham gia hiến máu trong dịp 20/10

Nhiều người trẻ tham gia hiến máu ngày 20/10 vì sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Thu Phương

Với bạn Yến Chi (18 tuổi, sinh viên), ngày 20/10 năm nay trở thành một kỉ niệm đáng nhớ khi đây là lần đầu tiên bạn đi hiến máu. Không chỉ để có thêm trải nghiệm, Chi quyết định hiến máu vì “nhận thấy hoạt động rất ý nghĩa”, đồng thời có thêm điểm rèn luyện để phục vụ cho học tập

Trước khi hiến máu, Chi không cảm thấy quá lo lắng vì đã chuẩn bị tinh thần và được các tình nguyện viên hướng dẫn. Tuy có hơi ngại khi nhìn thấy kim tiêm, Chi vẫn cảm thấy vui vì đã hoàn thành lần hiến đầu tiên. Sau khi hiến máu, Chi cũng được nhận các phần quà tặng tri ân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 khiến bạn cảm thấy “thích thú và muốn tiếp tục hiến máu vì cộng đồng”

Bạn Yến Chi, 18 tuổi, lần đầu tiên tham gia hiến máu vì cộng đồng. Ảnh: Thu Phương

Sau lần đầu tham gia, Chi cảm thấy đây là hoạt động có ý nghĩa đóng góp cho xã hội, bạn cho biết sẽ tiếp tục hiến máu. “Em thích những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như thế này, em muốn giúp đỡ mọi người”, Chi chia sẻ

Nếu như với Yến Chi, ngày 20/10 đánh dấu lần đầu hiến máu thì với chị Lương Thị Thủy (25 tuổi, nhân viên văn phòng), chị đã tham gia hiến máu từ khi còn là sinh viên. Lý do chị hiến máu một phần là vì khuyến khích từ nhà trường, phần nhiều là vì chị nhận thấy đây là hành động hữu ích. Sau khi tốt nghiệp, chị vẫn tiếp tục hiến máu để “đóng góp cho sức khỏe cộng đồng”

Theo chị Thủy, hiện nay có rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến máu, cần nhận được sự chung tay giúp đỡ của xã hội. Do đó, chị cố gắng mỗi năm hiến một lần, có khi hai lần nếu sức khỏe cho phép. Sau nhiều lần tham gia, chị đã quen với các bước đăng ký, khám sàng lọc và hiến máu. Chị cũng “chủ động tìm hiểu và đăng ký” nếu có đợt hiến máu phù hợp.

Nhân viên y tế tiến hành lấy máu xét nghiệm cho chị Lương Thị Thủy. Ảnh: Thu Phương

Nhớ lại lần đầu tiên hiến máu, chị Thủy chia sẻ rằng chị cảm thấy e ngại vì mũi kim lấy máu. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của các y bác sĩ và tình nguyện viên, chị đã mạnh dạn hơn để tiếp tục “duy trì hành động ý nghĩa này”

Từ trải nghiệm đầu tiên vào ngày 20/10 đầy ý nghĩa của Yến Chi đến hành trình hiến máu lâu dài của chị Thủy, mỗi trải nghiệm đều góp phần giúp người trẻ hiểu hơn về ý nghĩa của hoạt động hiến máu cứu người. Khi mong muốn trải nghiệm dần gắn với tinh thần sẻ chia, hiến máu tình nguyện có thể trở thành một cách thiết thực để người trẻ chung tay hỗ trợ vì sức khỏe cộng đồng.