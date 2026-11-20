Một số người trẻ sẵn sàng quảng bá thương hiệu để đổi lấy sản phẩm và dịch vụ cưới miễn phí.

Chỉ chưa đầy 1 tháng để chuẩn bị cho đám cưới hồi tháng 7, Daranzi, một cô dâu tại Trung Quốc, tìm đến các thương hiệu yêu thích với hy vọng nhận được sự hỗ trợ cho ngày trọng đại.

Khi bắt gặp bài đăng tìm kiếm các cặp đôi sắp kết hôn của Mala Prince, thương hiệu đồ ăn vặt nổi tiếng với các sản phẩm cay tại Trung Quốc, cô nhanh chóng liên hệ để đăng ký tham gia chương trình tài trợ.

Không lâu sau, Mala Prince đồng ý hỗ trợ Daranzi tổ chức một số hoạt động trong đám cưới, bao gồm các trò chơi chặn cửa theo phong tục truyền thống, đồng thời cung cấp số lượng lớn đồ ăn vặt để phục vụ khách mời. Theo tạp chí Time Weekly, được South China Morning Post dẫn lại, Mala Prince đã tài trợ cho hơn 3.000 đám cưới thông qua chương trình này.

Daranzi và chồng tiếp tục liên hệ với các thương hiệu khác. Cặp đôi sau đó nhận được tài trợ từ một hãng rượu baijiu và một nhãn hàng mặt nạ chăm sóc da, giúp họ có thêm đồ uống cho tiệc cưới và quà tặng dành cho phù dâu.

“Được những thương hiệu mình yêu thích tài trợ khiến ngày cưới trở nên đáng nhớ hơn”, Daranzi chia sẻ với tạp chí Vista.

Cô dâu, chú rể săn tài trợ

Daranzi không phải trường hợp duy nhất. Một cô dâu khác có biệt danh Paopao cũng nhận được sản phẩm và quà tặng của một chuỗi trà sữa cùng doanh nghiệp sữa để trang trí địa điểm tổ chức. Cô cho biết những món quà mang lại cảm giác mới lạ, khiến khách mời thích thú. Trong khi đó, cô dâu có biệt danh Jojo nhận được giày nữ, quả thanh mai đóng hộp và bàn ủi hơi nước miễn phí để phục vụ đám cưới.

Xu hướng này xuất hiện khi chi phí tổ chức đám cưới tại Trung Quốc vẫn là gánh nặng với nhiều cặp đôi. Ngoài tiền sính lễ và chuẩn bị nhà cửa, họ còn phải chi trả cho tiệc cưới, chụp ảnh, trang phục và các dịch vụ tổ chức.

Arlesia McGowan được tài trợ váy cưới sau khi video thử trang phục của cô lan truyền trên TikTok. Ảnh: Arlesia McGowan.

Hoạt động tìm kiếm tài trợ cưới cũng được ghi nhận tại Mỹ. Theo Wall Street Journal, Arlesia McGowan (29 tuổi), nhân viên marketing sống tại bang New Jersey (Mỹ), nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác sau khi video thử váy cưới của cô trên TikTok thu hút hàng triệu lượt xem.

Trước khi video lan truyền, McGowan chỉ có khoảng 2.000 người theo dõi. Tuy nhiên, cô vẫn nhận được tài trợ từ nhiều doanh nghiệp, trong đó có The Knot, nền tảng cung cấp dịch vụ tổ chức đám cưới tại Mỹ, hỗ trợ thiệp mời miễn phí. Một thương hiệu tại Detroit cũng tài trợ váy cưới.

Những thỏa thuận này giúp cô tiết kiệm hàng nghìn USD cho đám cưới dự kiến tổ chức năm 2027.

Tại Mỹ, các nền tảng trung gian như OnBrand cũng tham gia kết nối thương hiệu với những người tổ chức sự kiện. Các cặp đôi có thể đăng ký thông tin về ngày cưới, địa điểm và số lượng khách mời để tìm kiếm cơ hội nhận sản phẩm tài trợ. Đổi lại, doanh nghiệp có thể yêu cầu hình ảnh hoặc nội dung quảng bá về sản phẩm xuất hiện trong buổi lễ.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, một số doanh nghiệp chủ động triển khai chương trình tài trợ cưới như một phần chiến dịch quảng bá.

Tháng 5, Anupam Mittal, nhà sáng lập nền tảng mai mối trực tuyến tại Ấn Độ Shaadi.com tuyên bố sẽ tài trợ toàn bộ chi phí đám cưới cho một cặp đôi được lựa chọn, với điều kiện buổi lễ diễn ra trong nước. Sáng kiến hưởng ứng chiến dịch Marry in India (tạm dịch: Kết hôn tại Ấn Độ), nhằm khuyến khích người dân tổ chức hôn lễ tại quê nhà.

Lợi ích đi cùng tranh cãi

Việc các cặp đôi trẻ tìm kiếm tài trợ cho đám cưới cho thấy những thay đổi trong cách tổ chức hôn lễ, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá mới cho doanh nghiệp.

Đối với cô dâu chú rể, sự hỗ trợ của các thương hiệu giúp giảm bớt gánh nặng chi phí. Những sản phẩm và dịch vụ được tài trợ như đồ uống, trang phục, quà tặng hay khâu tổ chức cũng góp phần tạo thêm trải nghiệm thú vị cho khách mời.

Một blogger tại Trung Quốc ước tính rằng nếu tận dụng được toàn bộ chương trình tài trợ cưới trên thị trường, một cặp đôi có thể tiết kiệm gần 18.000 NDT (khoảng 2.700 USD).

Đối với doanh nghiệp, tài trợ đám cưới cũng là cách quảng bá sản phẩm đến khách hàng. Các thương hiệu có thể giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến khách mời, đồng thời tiếp cận nhiều người hơn khi hình ảnh buổi lễ được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo một số người trong ngành, người tiêu dùng ngày càng thận trọng với quảng cáo của người nổi tiếng và các nhà sáng tạo nội dung. Vì vậy, những chia sẻ về trải nghiệm thực tế của các cặp đôi bình thường có thể tạo cảm giác gần gũi và đáng tin cậy hơn.

Việc nhận tài trợ giúp người trẻ tổ chức đám cưới tiết kiệm hơn, nhưng cũng gây tranh cãi về tính thương mại. Ảnh minh họa: Red Note.

Điều này cũng mở ra cơ hội nhận tài trợ cho những người không có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội. Như trường hợp của McGowan tại Mỹ, dù ban đầu chỉ có khoảng 2.000 người theo dõi, cô vẫn thu hút được các thương hiệu sau khi video thử váy cưới lan truyền trên TikTok.

Tuy nhiên, việc nhận tài trợ cũng có thể khiến đám cưới mang nặng tính quảng cáo. Nếu quá nhiều logo, sản phẩm hay bảng hiệu xuất hiện trong buổi lễ, không gian cưới dễ mất đi sự riêng tư. Ngoài ra, cô dâu chú rể có thể phải dành thêm thời gian chụp ảnh, đăng bài quảng bá để đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, việc tìm kiếm tài trợ trên mạng xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Hồi tháng 5, một số đối tượng tại Trung Quốc giả mạo các thương hiệu đồ ăn vặt để thu thập thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền đặt cọc của những người muốn đăng ký chương trình. Các doanh nghiệp sau đó phải lên tiếng khẳng định hoạt động tài trợ chính thức không yêu cầu người tham gia trả phí.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, các cuộc thảo luận liên quan đến chủ đề “tài trợ đám cưới” đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem, với nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người ủng hộ cho rằng đây là cách tổ chức sáng tạo, giúp các cặp đôi giảm chi phí và có thêm những trải nghiệm thú vị. Một tài khoản nhận xét ý tưởng này mới mẻ, đồng thời đánh giá cao cách các thương hiệu triển khai chương trình.

Ngược lại, không ít người lo ngại yếu tố thương mại có thể lấn át ý nghĩa của ngày cưới. “Tôi lo rằng bầu không khí quá thương mại sẽ phá hỏng cảm xúc của buổi lễ”, một người bình luận.

Một tài khoản khác hài hước nhận xét rằng nhiều năm sau, khi cô dâu chú rể mở lại album để nhớ về ngày trọng đại, những gì họ nhìn thấy có thể là hàng loạt bảng quảng cáo.

Như Phương