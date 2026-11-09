Người trẻ bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân trên không gian số

Toàn cảnh tọa đàm. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Được tổ chức nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, tọa đàm là hoạt động phối hợp thiết thực và truyền thống giữa hai đơn vị nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật.

Ở lần thứ hai triển khai, tọa đàm còn hướng tới góp phần xây dựng không gian số an toàn, văn minh, nơi quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân luôn được tôn trọng và bảo vệ.

Tọa đàm tập trung vào hai chuyên đề trọng tâm với sự tham gia trao đổi của Tiến sĩ Trương Huỳnh Nga và Thạc sĩ Phạm Văn Chính (Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Các diễn giả trình bày chuyên đề tại tọa đàm. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo đó, các bạn trẻ đã được tiếp cận chuyên đề “Khung pháp lý bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân trên không gian số”, với nội dung tập trung giới thiệu, phân tích những quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân.

Cùng với đó, chuyên đề còn làm rõ các quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân, đồng thời nhận diện những thách thức pháp lý đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

Chuyên đề thứ hai “Vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân trên không gian số”, tập trung làm rõ những nguy cơ, hành vi xâm phạm quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân thường gặp trên môi trường mạng.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ của đoàn viên, thanh niên, sinh viên; nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc sử dụng công nghệ an toàn, tôn trọng quyền riêng tư của người khác, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm và góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, văn minh.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư, cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử lý các tình huống thường gặp trên không gian mạng.

Thông qua phần giải đáp, chia sẻ của các diễn giả, các bạn có thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ xâm phạm dữ liệu cá nhân, từ đó nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, tôn trọng quyền riêng tư của người khác và sử dụng không gian số an toàn, có trách nhiệm.