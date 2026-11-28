Nhận 850 GBP (khoảng 1.116 USD) cho một ca cắt mí, Luyen Vu thu hút đông đảo khách hàng tại Anh dù không đăng ký hành nghề với cơ quan quản lý bác sĩ.

Đầu năm 2024, Robert Laycock, bác sĩ phẫu thuật tạo hình khuôn mặt tại Aintree University Hospital, bệnh viện đại học ở Liverpool (Anh), tiếp nhận một phụ nữ khoảng 40 tuổi gặp biến chứng sau phẫu thuật mí mắt.

Vết khâu phía trên mắt của bệnh nhân bị bung, để lại vết thương hở. Điều khiến Laycock chú ý là đường rạch nằm ngay dưới lông mày, khác với kỹ thuật cắt mí thường được sử dụng tại Anh.

Một năm sau, ông tình cờ gặp một nhân viên bệnh viện có vết sẹo tương tự. Người này cho biết được Luyen Vu phẫu thuật tại ngôi nhà gần Liverpool (Anh), theo The Guardian.

Cắt mí giá rẻ

Trên Facebook, Vu quảng cáo nhiều dịch vụ như căng da mặt, căng da cổ, độn cằm và cắt mí. Trong đó, cắt mí được khách hàng đặc biệt ưa chuộng nhờ mức giá 850 GBP, trong khi chi phí phổ biến cho một ca cắt mí trên tại Anh là 2.000-8.000 GBP (khoảng 2.600-10.500 USD).

Danh tiếng của Vu nhanh chóng lan rộng qua lời giới thiệu của khách hàng và mạng xã hội. Nhiều phụ nữ đăng tải hình ảnh trước và sau phẫu thuật, gọi cô bằng biệt danh "bleph lady" (người phụ nữ chuyên cắt mí).

Tháng 7/2025, Channel 5 News cử phóng viên đóng giả khách hàng, ghi hình Vu tại một căn hộ phía trên nhà hàng Thái Lan ở Liverpool. Khi được hỏi liệu có phải bác sĩ phẫu thuật hay không, Vu né tránh trả lời.

Sau phóng sự, cô chuyển địa điểm cung cấp dịch vụ, lần lượt xuất hiện tại Manchester, London (Anh), Dublin (Ireland) và Đức.

Một phụ nữ tên Laura chưa đến 30 tuổi, tìm đến Vu vào cuối năm 2025 vì cảm thấy thiếu tự tin với bọng mắt sau khi giảm cân. Cô bị thuyết phục bởi lời giới thiệu của bạn bè và mức giá phải chăng.

Từng được ưa chuộng chủ yếu bởi nhóm khách hàng trên 50 tuổi, thủ thuật này ngày càng thu hút người trẻ. Ảnh minh họa: Mogilat Viktor/Pexels.

Ca phẫu thuật diễn ra tại Fleek Aesthetics, cơ sở làm đẹp ở Greater Manchester. Laura thanh toán bằng tiền mặt, được yêu cầu giao điện thoại trước khi thực hiện thủ thuật.

Khi nhìn vào gương sau phẫu thuật, cô hoảng sợ vì mí dưới bị kéo xuống, để lộ phần niêm mạc màu đỏ. Tuy nhiên, trợ lý của Vu khẳng định tình trạng này sẽ cải thiện trong quá trình hồi phục và phát cho Laura một số loại thuốc.

Cô quay lại làm việc sau 5 ngày, tự tháo chỉ vào ngày thứ 9 và hài lòng với diện mạo mới.

Song, không phải khách hàng nào cũng có trải nghiệm tương tự. Một phụ nữ từng cắt mí tại Fleek Aesthetics lập nhóm trên Reddit dành cho những người gặp biến chứng sau phẫu thuật với Vu. Cô cho biết khuôn mặt bị biến dạng và đang chờ được phẫu thuật chỉnh sửa.

Các chuyên gia nhận định kỹ thuật Vu sử dụng có thể phù hợp hơn với một số cấu trúc mắt của người Đông Á. Việc áp dụng cùng một phương pháp cho nhiều khách hàng có đặc điểm khuôn mặt khác nhau tiềm ẩn nguy cơ biến chứng.

Đến nay, thông tin về bằng cấp và quá trình đào tạo y khoa của Vu vẫn chưa được xác minh.

Cơn sốt phẫu thuật trẻ hóa

Theo British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS), hiệp hội chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ tại Anh, cắt mí là thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt phổ biến nhất tại nước này kể từ năm 2019.

Tại Mỹ, cắt mí vượt nâng mũi về mức độ phổ biến vào năm 2022, với nhóm dưới 35 tuổi ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Colin Vize, bác sĩ phẫu thuật tạo hình vùng mắt tại Hull (Anh), cho rằng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng trẻ tuổi có liên quan đến ảnh hưởng của mạng xã hội.

Sau nhiều năm chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp với đôi môi đầy đặn, gò má cao, người tiêu dùng dần mất hứng thú với filler do lo ngại chất làm đầy dịch chuyển, khiến khuôn mặt sưng phồng.

Áp lực ngoại hình, sức ảnh hưởng của mạng xã hội và chi phí phẫu thuật đắt đỏ thúc đẩy nhiều phụ nữ Anh tìm kiếm các dịch vụ làm đẹp giá rẻ. Ảnh minh họa: Tima Miroshnichenko/Pexels.

Khảo sát năm 2025 của Save Face, tổ chức kiểm định dịch vụ thẩm mỹ tại Anh, ghi nhận lượng khách hỏi về filler axit hyaluronic giảm 70% so với năm trước tại các phòng khám tham gia khảo sát.

Sự quan tâm chuyển sang các phương pháp trẻ hóa, đặc biệt là phẫu thuật. So với những ca căng da mặt chuyên sâu có thể tiêu tốn hơn 30.000 GBP (khoảng 39.400 USD), cắt mí được xem là lựa chọn tiết kiệm hơn, có thời gian hồi phục tương đối ngắn.

Nhu cầu này tạo cơ hội cho các cá nhân cung cấp dịch vụ phẫu thuật giá rẻ.

Theo The Guardian, việc thực hiện phẫu thuật khi không có tư cách bác sĩ không mặc nhiên bị xem là phạm pháp tại Anh. Tuy nhiên, hành vi giả danh bác sĩ đã đăng ký hành nghề là trái luật.

Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh đang đề xuất quy định chỉ cho phép các bác sĩ đăng ký hành nghề và làm việc tại cơ sở được đăng ký với cơ quan quản lý y tế cung cấp dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong khi đó, những video ca ngợi tay nghề của Vu vẫn xuất hiện trên TikTok vào tháng 11. Người có nhu cầu phẫu thuật được khuyến khích liên hệ qua tin nhắn riêng, không công khai thông tin đặt lịch trên mạng xã hội.