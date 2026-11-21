Đông đảo người dân và du khách tham dự Ngày hội Văn hóa tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn sáng 21/11. Ảnh: Huyền Trang.

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức ngày hội văn hóa dành cho người dân và du khách. Từ 9h sáng 21/11, khu vực tổ chức đã nhộn nhịp với sự có mặt của nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và học sinh.

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm khơi gợi những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đây cũng là sân chơi ý nghĩa dành cho người dân và du khách yêu mến Thảo Cầm Viên.

Ngày hội mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, góp phần giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống đến người dân và du khách. Trong đó, các trò chơi dân gian như ô ăn quan, bịt mắt đập trống, ném vòng cổ chai và nhảy sạp thu hút đông người tham gia, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Chị Trần Thị Thu Huyền (34 tuổi) đưa các con đến tham quan và trải nghiệm những hoạt động tại ngày hội. "Không khí hôm nay rất náo nhiệt. Tôi thích nhất được trải nghiệm các trò chơi dân gian gợi nhớ tuổi thơ. Tô heo đất cũng rất thú vị, các con tôi rất thích", chị chia sẻ.

Em Phạm Thị Bảo Trinh (10 tuổi) đến ngày hội cùng các bạn trong trường. Sau khi tham quan các khu vực nuôi động vật, nữ sinh theo dõi chương trình biểu diễn nghệ thuật và tham gia trò chơi.

"Em đặc biệt thích trò chơi ô ăn quan vì đây là trò chơi gắn bó với em từ nhỏ", Trinh nói.

Khách tham quan trải nghiệm các trò chơi văn hóa dân gian. Ảnh: Huyền Trang.

Trên sân khấu, chương trình "Sắc màu nghệ thuật Việt Nam" mang đến những tiết mục múa, hát về quê hương, đất nước, góp phần tạo không khí sôi nổi và giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống đến khách tham quan.

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động ra mắt cuốn sách Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Yêu thương đong đầy, do đơn vị phối hợp NXB Trẻ thực hiện. Sách ghi lại lịch sử hình thành, hoạt động chăm sóc và bảo tồn động, thực vật tại đây. Các bài viết được biên soạn từ chính câu chuyện và trải nghiệm của nhân viên Thảo Cầm Viên.

Ông Trịnh Võ Trung Nghĩa, Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM năm 2023-2024, nhận xét cuốn sách ghi lại lịch sử Thảo Cầm Viên cùng tình cảm của những người đã và đang gắn bó với nơi này. Ông cũng là một trong những nhiếp ảnh gia có tác phẩm trong các sản phẩm của sự kiện.

Bên cạnh đó là triển lãm ảnh "Click - Chào Thảo Cầm Viên Sài Gòn", ghi lại cảnh quan, động, thực vật và các khoảnh khắc tại đây qua góc nhìn của sinh viên và người yêu nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh gia Xuân Trường cho rằng Thảo Cầm Viên là không gian đặc biệt, nơi con người, thiên nhiên và động vật tạo nên nhiều câu chuyện giàu cảm xúc. Anh mong muốn lưu giữ vẻ đẹp của nơi này và lan tỏa tình yêu thiên nhiên, động vật đến cộng đồng.

Phan Thị Thu Phước (20 tuổi), khách tham quan, ấn tượng với triển lãm ảnh. Những góc nhìn khác nhau về cảnh quan, cây xanh và động vật giúp cô cảm nhận thêm nhiều điều thú vị về Thảo Cầm Viên.

"Mỗi bức ảnh đều mang theo những câu chuyện riêng rất hay, thể hiện tình cảm người chụp", Phước chia sẻ.

Phan Thị Thu Phước (20 tuổi) ấn tượng với những tấm ảnh được chụp tại khu triển lãm. Ảnh: Huyền Trang.

Ngoài triển lãm và giới thiệu sách, khách tham quan còn có thể tìm hiểu lịch năm 2027 của Thảo Cầm Viên. Bộ lịch gồm lịch để bàn với 52 trang tương ứng 52 tuần và lịch treo tường với 12 phiên bản theo từng tháng. Khu vực "Góc yêu thương" cũng trưng bày các sản phẩm thủ công, tác phẩm nghệ thuật do chính cán bộ, nhân viên, người lao động tại Thảo Cầm Viên thực hiện.

Trong ngày diễn ra sự kiện, khách tham quan còn được nhận kem và trải nghiệm một chuyến xe lửa miễn phí trong khuôn khổ chương trình. Ngày 24/11, vé vào cổng đồng giá 30.000 đồng/người dành cho tất cả khách tham quan trong ngày.