Người tiểu đường mắc bệnh đục thủy tinh thể điều trị khi nào?

Mối liên hệ mật thiết giữa đái tháo đường và đục thủy tinh thể

Đái tháo đường (tiểu đường) gây ra tình trạng tăng glucose mạn tính trong máu. Nồng độ đường huyết cao không ổn định sẽ tác động trực tiếp đến cấu trúc của thủy tinh thể - thấu kính trong suốt tự nhiên của mắt. Theo các chuyên gia nhãn khoa, lượng đường dư thừa trong cơ thể khi đi vào mắt sẽ chuyển hóa thành sorbitol. Chất này tích tụ lại bên trong thủy tinh thể, gây hút nước, làm phù thủng, biến đổi cấu trúc protein và khiến thủy tinh thể dần mờ đục.

Điều trị bệnh lý đục thủy tinh thể ở người mắc bệnh tiểu đường

Thống kê y tế cho thấy, bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể cao gấp 2 đến 5 lần so với người bình thường và thường xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn. Đáng chú ý, các triệu chứng suy giảm thị lực ở nhóm đối tượng này thường diễn tiến âm thầm nhưng nhanh chóng, gây cản trở nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Điều trị đục thủy tinh thể ở người mắc bệnh đái tháo đường

Đục thủy tinh thể ở bệnh nhân đái tháo đường hoàn toàn có thể khắc phục và phục hồi thị lực nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp tại các cơ sở y tế uy tín. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh tiểu đường nên duy trì thói quen khám mắt định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm/lần, tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị đường huyết của bác sĩ nội tiết. Khi xuất hiện các dấu hiệu như nhìn mờ, lóa mắt, thấy quầng sáng quanh đèn hoặc giảm thị lực về đêm, người bệnh cần đến ngay các trung tâm mắt chuyên sâu để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, phòng tránh nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.