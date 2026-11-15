Người tiêu dùng Trung Quốc tăng mua trước các gói dịch vụ

Nhân viên phân loại bưu kiện tại một chi nhánh của Bưu điện Trung Quốc ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mùa mua sắm trực tuyến “11/11” năm 2026 tại Trung Quốc ghi nhận nhu cầu tăng mạnh đối với các gói dịch vụ trả trước, từ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh thiết bị gia dụng, khám sức khỏe đến sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Xu hướng mua trước để dùng dần cho thấy dịch vụ đang chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong chi tiêu của người dân Trung Quốc. Lượng đơn hàng tăng nhanh trong các đợt khuyến mại cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cung ứng và bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Theo nền tảng thương mại điện tử JD.com, trong dịp “11/11” năm nay, doanh thu từ các gói vệ sinh nhà cửa nhiều lần tăng hơn 550% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu vệ sinh thiết bị gia dụng cũng tăng mạnh. Dịch vụ vệ sinh máy hút mùi tăng hơn 250%, còn dịch vụ vệ sinh tủ lạnh tăng lên gần gấp 6 lần.

Các nền tảng thương mại điện tử cũng mở rộng danh mục dịch vụ để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm. Bên cạnh bán lẻ tức thời, Meituan phát triển thêm các dịch vụ trải nghiệm trực tiếp, du lịch và đi lại. Trong khi đó, Fliggy ghi nhận người dùng quan tâm đến các gói dịch vụ khách sạn có thể chia nhỏ để sử dụng linh hoạt mà không phát sinh phụ phí trong chuyến đi.

Điểm mới trong mùa mua sắm năm nay là người dùng mua trước token, đơn vị dùng để đo lượng thông tin mà các mô hình AI xử lý. Tối 2/11, chương trình bán hàng trực tuyến của người nổi tiếng Lý Giai Kỳ đã bán 100.000 thẻ thành viên dịch vụ văn phòng Qianwen trong vòng 30 phút, với tổng dung lượng khoảng 2.000 tỷ token. Trong ngày đầu mở bán “11/11” trên Tmall, doanh thu nhóm sản phẩm token tăng 450% so với kỳ trước. JD.com cũng mở các chuyên mục mua token và nạp tiền cho phần mềm AI, trong khi Mạng Internet Siêu máy tính quốc gia triển khai nhiều chương trình ưu đãi.

Theo ông Phó Hâm, Phó nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Thương mại và Hợp tác Kinh tế Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc, dịch vụ số phục vụ sản xuất đang trở thành một lĩnh vực tăng trưởng mới trong các đợt khuyến mại trực tuyến. Năng lực tính toán nay được bán lẻ theo các gói nhỏ cho đông đảo người dùng, tương tự dịch vụ lưu trữ đám mây và phần mềm.

Số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy trong nửa đầu năm 2026, doanh thu bán lẻ dịch vụ tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 4,2% của doanh thu bán lẻ hàng hóa. Theo các chuyên gia, khi các nhu cầu vật chất cơ bản dần được đáp ứng, người dân chú trọng hơn đến việc tiết kiệm thời gian, công sức, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện trải nghiệm cá nhân.

Các nền tảng số cũng giúp mở rộng thị trường bằng cách tập hợp những nhu cầu riêng lẻ của người dùng. Các dịch vụ như chăm sóc thú cưng tại nhà, chơi cùng trong các trò chơi trực tuyến hay hỗ trợ nâng cấp tài khoản trò chơi được niêm yết với thông tin về giá, thời lượng và chất lượng. AI và dữ liệu lớn cũng giúp các nền tảng kết nối khách hàng với nhà cung cấp phù hợp hơn.

Theo các chuyên gia, để xu hướng này phát triển bền vững, Trung Quốc cần nâng cao chất lượng và năng lực cung ứng dịch vụ. Trong ngắn hạn, lượng đơn hàng tăng đột biến trong các đợt khuyến mại có thể khiến nhà cung cấp thiếu nhân lực, dẫn đến khó đặt lịch hoặc chậm thực hiện dịch vụ. Về dài hạn, những vấn đề như quy trình cung cấp dịch vụ thiếu minh bạch, hệ thống đánh giá chưa hoàn thiện và tranh chấp sau bán hàng vẫn cần được giải quyết.

Các chuyên gia đề xuất xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ, làm rõ trách nhiệm thực hiện hợp đồng, hoàn thiện cơ chế đánh giá và giám sát trên nền tảng số, đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực và bảo đảm chất lượng phục vụ. Theo đó, các nền tảng cần chuyển trọng tâm cạnh tranh từ số lượng đơn hàng sang độ tin cậy của dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng.