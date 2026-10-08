Người tiêu dùng thông thái tạo động lực tăng trưởng mới cho thương mại điện tử Việt Nam

Người mua sắm thông thái chi tiêu nhiều hơn 44%

Lazada Việt Nam và Cube vừa công bố báo cáo “Người tiêu dùng Thông thái trong Thương mại Điện tử Đông Nam Á 2026”, cung cấp những góc nhìn mới về cách người tiêu dùng nghiên cứu, so sánh, xác thực thông tin trước khi quyết định mua hàng trực tuyến.

Ông Simon Torring – Đồng sáng lập Cube nhấn mạnh về các số liệu nổi bật của Người tiêu dùng Thông thái tại Việt Nam.

Báo cáo được thực hiện dựa trên khảo sát 6.000 người mua sắm trực tuyến từ 18-61 tuổi tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Indonesia.

Người tiêu dùng được xếp vào nhóm “thông thái” dựa trên bốn yếu tố gồm xác minh thông tin, tối ưu giá trị, quyền lợi và bảo vệ người mua, cùng năng lực số.

Tại Việt Nam, cứ 4 người mua sắm trực tuyến thì có một người thuộc nhóm tiêu dùng thông thái. Đáng chú ý, nhóm này có mức chi tiêu hằng tháng cao hơn 44% so với người mua sắm phổ thông, cao hơn mức bình quân 31% của Đông Nam Á.

Khoảng cách chi tiêu giữa hai nhóm tại Việt Nam được ước tính lên tới 2,2 tỷ USD mỗi năm. Đây cũng là nhóm đóng góp gần một phần ba tổng chi tiêu thương mại điện tử trong nước.

Báo cáo cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn. Khoảng 22% người mua sắm trực tuyến tại Việt Nam chỉ thiếu một trong bốn yếu tố để được xếp vào nhóm tiêu dùng thông thái.

Trong đó, xác minh sản phẩm là khoảng trống phổ biến nhất, chiếm 36%.

Như vậy, gần một nửa người mua sắm trực tuyến Việt Nam, tương đương 47%, đã là người tiêu dùng thông thái hoặc đang tiến rất gần nhóm này.

Niềm tin trở thành yếu tố quan trọng bên cạnh giá cả

Người tiêu dùng thông thái không chỉ quan tâm đến giá rẻ mà còn chủ động tìm kiếm thông tin, so sánh và kiểm tra độ tin cậy của sản phẩm, người bán trước khi mua.

Ông Đỗ Cao Quốc Huy, Đại diện Lazada Việt Nam, Giám đốc Bán lẻ và ngành hàng.

Có tới 72% nhóm này mua sắm trực tuyến vài lần mỗi tuần. Khoảng 59% dành hơn một nửa ngân sách mua sắm cho các gian hàng chính hãng, trong khi 54% sẵn sàng trả thêm để được bảo vệ tốt hơn.

Thói quen tìm hiểu trước khi mua cũng khá rõ nét. 86% thường khám phá sản phẩm qua các kênh bên ngoài nền tảng, 88% chủ động tìm kiếm thông tin và 91% xác minh sản phẩm hoặc người bán trước khi đưa ra quyết định.

Đáng chú ý, người tiêu dùng Việt Nam đang tìm kiếm giá trị tốt hơn nhưng không muốn đánh đổi sự an tâm. 47% sẵn sàng chờ giao hàng lâu hơn để nhận ưu đãi tốt, 38% chờ các đợt khuyến mãi và 33% dành thêm thời gian để so sánh các chương trình ưu đãi.

Trong khi đó, chỉ 12% chấp nhận giảm mức độ bảo đảm về tính xác thực sản phẩm, bảo hành, đổi trả hoặc hoàn tiền để đổi lấy giá thấp hơn.

Những con số này cho thấy thương mại điện tử đang chuyển từ cuộc đua về giá sang cuộc đua về giá trị, chất lượng và niềm tin.

Theo ông Simon Torring, Đồng sáng lập Cube Asia, mua sắm thông thái đang trở thành một dấu hiệu quan trọng cho thấy thị trường thương mại điện tử ngày càng trưởng thành.

Ông Simon Torring khẳng định thị trường thương mại điện tử ngày càng trưởng thành.

Người tiêu dùng không chỉ nhạy cảm với giá mà còn chủ động hơn trong việc xác minh thông tin, đánh giá giá trị và quản lý rủi ro.

Từ góc độ nền tảng, Lazada cũng ghi nhận xu hướng người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn. Trong mùa “Siêu Sale Thương Hiệu 9.9”, các đơn hàng trên 100 USD chiếm 42% tổng giá trị giao dịch (GMV), trong khi 3/4 đơn hàng đến từ các gian hàng chính hãng LazMall.

Lazada cho biết GMV của LazMall tăng hơn 10 lần so với ngày thường, còn giá trị đơn hàng trung bình toàn sàn tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Điện tử và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là những nhóm ngành dẫn đầu doanh số.

Trước sự thay đổi trong hành vi mua sắm, Lazada xác định ba trọng tâm trong chiến lược phát triển tiếp theo: tiếp tục lấy thương hiệu chính hãng làm động lực tăng trưởng; cải thiện hành trình khám phá và ra quyết định thông qua livestream, affiliate, cộng đồng nhà sáng tạo và AI; đồng thời mở rộng nguồn cung quốc tế và tăng cường ứng dụng công nghệ.

Lazada đặt mục tiêu bổ sung 40 triệu sản phẩm từ 20.000 thương hiệu trên TMALL và Gmarket, đồng thời tích hợp AI sâu hơn vào vận hành, chăm sóc khách hàng, quảng cáo và tiếp thị.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Head of Ecommerce Nestle Vietnam tại hội nghị.

Sự thay đổi này cho thấy thương mại điện tử Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới, khi người tiêu dùng không chỉ mua nhiều hơn mà còn mua có tính toán hơn.

Với doanh nghiệp và nền tảng, xây dựng niềm tin và mang lại giá trị thực sẽ ngày càng quan trọng để duy trì tăng trưởng dài hạn.