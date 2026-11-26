Ảnh: Jing Daily

Một người phụ nữ lớn tuổi đi chợ ở Hồng Kông với chiếc Rolex Datejust cổ điển mặt số màu champagne. Một người đàn ông đứng chờ xe buýt, đeo Rolex Submariner cùng chiếc nhẫn ấn tín bằng ngọc bích. Một cụ ông thong thả dạo bước với chiếc Tudor Black Bay 58 viền bezel màu đỏ rượu vang...

Tất cả đều là những người qua đường có thật, được Rico Gerard, một nhà sáng tạo nội dung tại Hồng Kông tự nhận là “người đam mê đồng hồ chỉ với một chiếc máy quay và một chiếc micro”, ghi lại. Các video của anh cho thấy các loại đồng hồ người dân Hồng Kông đeo trong một ngày bình thường ở thành phố này, và câu trả lời thường là Rolex.

Ở London hay New York, một chiếc Submariner đeo khi chờ xe buýt có thể biến chủ nhân thành mục tiêu của kẻ gian. Nhưng trong đoạn phim của Gerard, nó chỉ là một phần của cuộc sống thường nhật tại Hồng Kông. Với nhiều cư dân lớn tuổi, Rolex vừa là một phần trang phục vừa là một khoản đầu tư.

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Hồng Kông thuộc nhóm thị trường đồng hồ lớn nhất thế giới. Theo Euromonitor, doanh số bán lẻ đồng hồ tại thành phố này đạt 27,7 tỷ HKD (khoảng 3,55 tỷ USD) trong năm 2025, trong đó 92% diễn ra tại các cửa hàng truyền thống. Riêng Rolex nắm 27% thị trường đồng hồ truyền thống và các loại đồng hồ cải tiến của thành phố, nhóm này bao gồm cả đồng hồ thông minh.

TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM TRÊN CỔ TAY

Gerard chia sẻ với Jing Daily rằng anh thấy rõ sự phân hóa giữa các thế hệ trong lý do mua đồng hồ. “Với nhiều người thuộc thế hệ baby boomer, một chiếc đồng hồ đáng giá, đặc biệt là Rolex hay Patek Philippe, đóng vai trò như một kho lưu giữ giá trị có thể đeo trên người. Đó là một loại tài sản thay thế nằm trên cổ tay. Những lúc khó khăn, nó thậm chí còn có thể là phương tiện trao đổi”, anh nói.

Theo anh, Datejust, Submariner và GMT-Master, những mẫu Rolex kinh điển, là các dòng anh thường bắt gặp nhất trên cổ tay người lớn tuổi tại Hồng Kông.

Tìm nơi bán những chiếc đồng hồ này cũng không khó. Hồng Kông có hơn 20 nhà bán lẻ và cửa hàng chính hãng của Rolex, đặt tại Landmark Atrium và IFC Mall ở khu Central, cũng như tại các trung tâm thương mại vùng ngoại ô như Yoho Mall ở Yuen Long, New Town Plaza ở Sha Tin và V City ở Tuen Mun.

Ảnh: Longiness

Các hãng đồng hồ Thụy Sĩ cũng đang xuất khẩu nhiều hơn sang thành phố này. Theo Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ, kim ngạch xuất khẩu sang Hồng Kông trong tháng 10 tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 178,2 triệu franc Thụy Sĩ (211,6 triệu USD), đưa thành phố trở thành thị trường lớn thứ ba của họ trong tháng đó, sau Mỹ và Pháp.

Trên đường phố, theo Gerard, những mẫu đồng hồ chiếm ưu thế đều có chung “di sản sâu dày và bản sắc thị giác mạnh mẽ”. Anh nhắc đến dây đeo President và Jubilee của Rolex, mẫu Royal Oak mặt bát giác của Audemars Piguet và, ít ngờ tới hơn, MoonSwatch, dòng đồng hồ hợp tác giữa Omega và thương hiệu “chị em” Swatch.

Ảnh: MGB Watches

“Mẫu đồng hồ MoonSwatch thực sự vượt qua ranh giới thế hệ. Tôi từng thấy nó trên tay cả thanh thiếu niên lẫn người đã nghỉ hưu”, anh nói. “Đó là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Hồng Kông có một văn hóa đồng hồ thực sự lành mạnh và sống động”.

Sự phổ biến của Rolex cũng kéo theo một hệ quả. Theo Gerard, người mua thuộc Gen Z xem chiếc đồng hồ “nhiều hơn như một phần mở rộng của bản thân, một cách chủ ý thể hiện cá tính, phong cách và nét riêng”.

ĐIỂM HẸN VĂN HÓA ĐỒNG HỒ TOÀN CẦU

Văn hóa đó cũng hỗ trợ và củng cố vai trò của người tiêu dùng Hồng Kông trên thị trường đấu giá cao cấp. Phiên đấu giá đồng hồ “Important Watches” của Sotheby’s tại thành phố này vào ngày 18 - 19/9 thu về 426 triệu HKD (54,6 triệu USD).

Đây là tổng doanh thu cao nhất từ trước đến nay của một phiên đấu giá đồng hồ tại nhà đấu giá này và, theo Sotheby’s, là phiên đấu giá đồng hồ có giá trị lớn nhất từng được tổ chức tại châu Á. Con số này vượt kỷ lục 414,2 triệu HKD (53,1 triệu USD) mà Sotheby’s lập tại Hồng Kông hồi tháng 4. Hơn 2.000 người đặt giá đến từ 50 quốc gia đã tham gia.

Ảnh: Wristcheck

Phillips cũng lập kỷ lục đấu giá tại thành phố này. Phiên đấu giá đồng hồ “Hong Kong Watch Auction: XXII” ngày 30 - 31/5 của nhà đấu giá này thu về 403,8 triệu HKD (51,8 triệu USD). Đây cũng là tổng doanh thu cao nhất của Phillips cho một phiên đấu giá đồng hồ tại châu Á, và thu hút 1.928 người đăng ký đặt giá đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo Phillips.

Các phiên bán kỷ lục của cả hai nhà đấu giá đều thu hút người đặt giá từ ít nhất 50 quốc gia, cho thấy các phòng đấu giá ở Hồng Kông hiện thu hút nhà sưu tập từ những nơi xa hơn nhiều so với phạm vi thành phố.

Ảnh: Phillips

Phillips cho biết trong một tuyên bố gửi Jing Daily rằng một phần sức hút đến từ chính thành phố này. “Vị trí chiến lược của Hồng Kông kết nối các nhà sưu tập khắp châu Á với phần còn lại của thế giới, trong khi hệ thống hậu cần hiệu quả và môi trường thuế tương đối thấp khiến nơi đây trở thành thị trường hấp dẫn với người mua và người bán quốc tế”.

“Ở một thị trường đồng hồ trưởng thành như Hồng Kông, định nghĩa về xa xỉ vẫn luôn linh hoạt”, ông Gerald nhận định. “Có nhà sưu tập theo đuổi sự hiếm có, có người ưu tiên thiết kế, và có người lại chú trọng giá trị. Hòn đảo nhỏ này đủ chỗ cho tất cả các nhu cầu”.