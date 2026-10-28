Người tiêu dùng Hàn Quốc tìm lại hương vị thực phẩm truyền thống

Tại Hàn Quốc, các sản phẩm đồ ăn vặt mang bao bì xưa cũ đang được đưa trở lại thị trường

Các doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc đang khôi phục những sản phẩm và bao bì có tuổi đời hàng chục năm, trong bối cảnh người tiêu dùng dần mệt mỏi với những trào lưu thay đổi liên tục và quay về với các hương vị quen thuộc từ thập niên 1970 và 1980. Không chỉ tin tưởng vào những hương vị đã được kiểm chứng qua thời gian, nhiều người còn bị thu hút bởi diện mạo gợi nhớ về những thập niên trước. Và đây là một phần nổi bật trong xu hướng hoài cổ đang lan rộng trên thị trường Hàn Quốc,

HƯƠNG VỊ HOÀI CỔ TRỞ LẠI THỊ TRƯỜNG

Công ty sản xuất đồ uống Lotte Chilsung Beverage đã đưa Captain Q trở lại thị trường trong tháng này. Đây là loại rượu rum mà doanh nghiệp từng ngừng kinh doanh vào năm 2015.

Khi ra mắt lần đầu vào năm 1980, một chai Captain Q dung tích 700 ml có giá chỉ 3.000 won (khoảng 2 USD). Mức giá thấp giúp loại đồ uống mang phong cách phương Tây đến với đông đảo người tiêu dùng Hàn Quốc. Nhưng phiên bản khi đó lại bị chỉ trích, vì về cơ bản là rượu mạnh trung tính được tạo hương rum, mang dáng vẻ của một loại rượu phương Tây nhưng thiếu đi đặc trưng thực sự của dòng rượu này. Tuy nhiên, theo Lotte Chilsung Beverage, phiên bản mới được làm từ 99% rượu chưng cất từ rum vùng Caribbean, trước tiên được ủ trong thùng bourbon, sau đó tiếp tục ủ trong thùng sherry Pedro Ximénez.

Sự đón nhận của thị trường khá tích cực. Tính đến ngày 18/10, ba video quảng cáo Captain Q được đăng tải trên YouTube đã thu hút tổng cộng 7 triệu lượt xem. Hộp quà “Hộp kho báu Captain Q”, được phát hành nhân dịp sản phẩm trở lại thị trường, đã bán hết ngay trong đợt đặt hàng trước (pre-order). Bộ quà tặng có giá 19.800 won, bao gồm hai chai Captain Q, một chiếc ly chuyên dụng và một đồng xu bạc nguyên chất. Thậm chí, trên một số nền tảng buôn bán đồ cũ, riêng đồng xu bạc trong bộ quà đã được rao bán với giá 50.000 won.

Video quảng cáo mang đậm phong cách hoài cổ của Captain Q đã thu về 7 triệu lượt xem trên Youtube

Làn sóng hương vị hoài cổ cũng tiếp tục xuất hiện tại các thương hiệu mì ăn liền và cả đồ ăn vặt.

Hãng mì gói Nongshim sẽ đưa sản phẩm Bokkeum Neoguri, phiên bản mì Neoguri hương vị hải sản được chế biến theo kiểu xào, trở lại thị trường kể từ tuần này. Sản phẩm lần đầu ra mắt vào năm 2017 nhưng bị ngừng bán vào năm 2024.

Chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 đã mở rộng danh mục sản phẩm sau khi sáu loại kem hợp tác với tiệm bánh Taegeukdang có lịch sử 80 năm đạt tổng doanh số 2,7 triệu sản phẩm. Các mặt hàng mới gồm bánh mì kem bơ, bánh mì oranda lấy cảm hứng từ món ăn vặt truyền thống và bánh mì mammoth mini, phiên bản nhỏ hơn của loại bánh ngọt cỡ lớn nhân kem nổi tiếng tại tiệm.

Những món ăn vặt ra mắt từ nửa thế kỷ trước cũng đang trở lại với bao bì nguyên bản. Asung Daiso, đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng đồ gia dụng giá rẻ lớn nhất Hàn Quốc Daiso, đã hợp tác với các công ty thực phẩm vào đầu năm nay để tung ra 9 sản phẩm ăn vặt có bao bì tái hiện thiết kế nguyên bản đầu tiên. Danh sách gồm có Choco Pie của Orion, ra mắt năm 1974; Goraebap năm 1984; Jolly Pong ra mắt năm 1972; Caramel Corn & Peanut năm 1989; Crown Sando Strawberry Cream Cheese năm 1956 và Big Pie năm 1983; Original Pepero của Lotte Wellfood, ra mắt năm 1983; cùng Matdongsan năm 1975 và Ace năm 1974 của Haitai Confectionery. Tất cả đều là những sản phẩm của thập niên 70 và 80.

Trên thực tế, những món ăn vặt lâu đời này vẫn luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng doanh số, dù cho thị trường thường xuyên có thêm nhiều sản phẩm mới lên kệ. Theo Hệ thống Thống kê Thông tin Thực phẩm do Tổng công ty Thương mại Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc vận hành, bim bim tôm Saeukkang của Nongshim là món ăn vặt bán chạy nhất trong năm ngoái. Trong khi đó, Pepero của Lotte dẫn đầu nhóm bánh quy, còn Choco Pie của Orion đạt doanh số cao nhất trong phân khúc bánh chocolate bán tươi.

QUY MÔ TỶ ĐÔ CỦA NGÀNH THỰC PHẨM HÀN QUỐC

Cuốn sách Trend Korea 2026 mô tả tâm lý đằng sau làn sóng hoài cổ gần đây bằng khái niệm “geunbon-ism”, có thể hiểu là “trở về với những giá trị nền tảng” và khao khát “bản chất không đổi” giữa thời đại mà trí tuệ nhân tạo và công nghệ số phát triển quá nhanh chóng.

“Khi các xu hướng thay đổi càng nhanh, thì những người tiêu dùng chưa tìm được sự thỏa mãn lại càng có xu hướng tìm đến những sản phẩm mà họ từng yêu thích trong quá khứ”, bà Lee Eun-hee, giáo sư khoa học tiêu dùng tại Đại học Inha, nhận định. Bà cho biết thêm rằng: “Việc tiêu dùng những sản phẩm mới lạ và đa dạng rốt cuộc lại tạo ra cảm giác thiếu thiếu, khiến người ta tự hỏi “Tại sao chúng ta lại không thể tìm thấy những món ăn có hương vị như ngày xưa?” và khơi dậy hoài niệm về những hương vị đó”.

Xu hướng khôi phục lại các dòng sản phẩm lâu đời không chỉ phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng mà còn cho thấy khả năng khai thác giá trị thương hiệu và di sản sản phẩm của ngành thực phẩm đóng gói có quy mô lớn của Hàn Quốc.

Theo số liệu do Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc công bố tháng 5/2026, tổng giá trị sản xuất của ngành thực phẩm nước này đạt khoảng 119.700 tỷ won trong năm 2025, tăng 4,3% so với năm trước.

Xét riêng thị trường thực phẩm tiện lợi, đồ ăn nhẹ và các sản phẩm chế biến sẵn, doanh số bán lẻ tại Hàn Quốc đạt khoảng 30 tỷ USD trong năm 2024. Mì, gạo và các sản phẩm từ ngũ cốc là nhóm hàng lớn nhất, với doanh số 4,8 tỷ USD, tiếp theo là các sản phẩm sữa và bánh nướng.

Trong số các doanh nghiệp dẫn đầu, CJ CheilJedang giữ vị trí nổi bật với danh mục sản phẩm từ thực phẩm chế biến đến nguyên liệu thực phẩm. Năm 2025, doanh thu mảng thực phẩm của doanh nghiệp đạt khoảng 11.520 tỷ won, trong đó doanh thu ở nước ngoài lên tới 5.920 tỷ won, lần đầu vượt doanh thu trong nước. Kết quả này phản ánh sự dịch chuyển quan trọng của các nhà sản xuất Hàn Quốc, khi thị trường quốc tế ngày càng trở thành động lực tăng trưởng thay vì chỉ là kênh tiêu thụ bổ sung.

Mì ăn liền là một trong những động lực xuất khẩu hàng đầu của ngành thực phẩm Hàn Quốc

Trích dẫn báo cáo từ Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, năm 2025, xuất khẩu nông sản và thực phẩm của nước này đạt mức kỷ lục 10,41 tỷ USD, tăng 4,3% so với năm trước.

Mì ăn liền là một trong những mặt hàng nổi bật nhất. Kim ngạch xuất khẩu ramyeon của Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 1,5 tỷ USD trong năm 2025, tăng khoảng 21,9% so với năm trước.

Nước sốt đóng chai cũng đạt khoảng 411,9 triệu USD, trong khi xuất khẩu kem tăng 21,6%, lên 111,3 triệu USD.

Sức hút của ngành còn được củng cố bởi làn sóng văn hóa Hàn Quốc, từ âm nhạc, phim ảnh đến các chương trình truyền hình.

Những hình ảnh nhân vật thưởng thức mì cay, ăn bim bim hay dùng các loại nước sốt đặc trưng góp phần đưa món ăn Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.