Người tiêu dùng Hà Nội săn đón giống mận vàng đặc sản Mộc Châu

Bên cạnh những giống quen thuộc như mận hậu hay mận tam hoa, thị trường trái cây vùng cao gần đây ghi nhận sự trở lại của mận vàng. Từng mọc phổ biến ở phường Mộc Châu (Sơn La) nhưng dần bị thay thế, giống mận này nay được một số nhà vườn trồng lại nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm các loại nông sản lạ, đặc sản bản địa của người tiêu dùng.

Tại thời điểm thu hoạch, mận vàng được bán với mức giá khoảng 60.000 đồng/kg tùy chất lượng và thời điểm. Đây là mức giá khá hấp dẫn so với nhiều loại mận phổ biến trên thị trường, nhất là khi cây đạt năng suất cao. Những cây trưởng thành, được chăm sóc tốt có thể cho thu hoạch từ 1-2 tạ quả mỗi vụ, mang lại nguồn thu đáng kể cho các vườn diện tích lớn thông qua kênh bán trực tiếp tại vườn, chợ đầu mối, cửa hàng đặc sản hoặc các sàn bán hàng trực tuyến.

Ảnh minh hoạ.

Đánh giá về sức hút của giống quả này trên thị trường tiêu thụ nội địa, chị Phương Anh - một chủ cửa hàng trái cây tại Hà Nội chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống cho biết: "Đến khoảng cuối tháng 6, khi mận hậu chính vụ đã vãn thì mận vàng Mộc Châu bắt đầu về hàng. Nhờ màu sắc vàng óng bắt mắt và vị ngọt dịu mọng nước khi chín già, khách mua rất thích, mặc dù giá 60.000 đồng/kg nhỉnh hơn so với một số loại trái cây cùng thời điểm".

Người tiêu dùng cũng tỏ ra hào hứng khi tìm mua giống mận đặc sản này, chị Phương Thảo (Hà Nội), một khách mua hàng chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống: "Nhà tôi rất thích ăn mận nhưng đến cuối tháng 6 mận hậu thường bị chát hoặc sâu nhiều, lần đầu thấy mận vàng óng mọng nước, tôi mua ăn thử thì thấy vị ngọt nhẹ, mềm mát chứ không bị chua gắt. Giờ thỉnh thoảng mỗi tuần tôi đặt mua khoảng 2-3 kg vừa để gia đình ăn tươi, vừa ngâm làm nước giải khát".

Thời gian thu hoạch chín muộn vào cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 trở thành lợi thế cạnh tranh lớn, giúp mận vàng ít bị đụng hàng và giữ giá ổn định. Bên cạnh việc bán quả tươi, nhiều nhà vườn còn thu lợi nhuận từ dịch vụ đón khách vào tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm hái quả tại chỗ.

Không chỉ gây chú ý nhờ màu vàng óng bám kín cành như những chùm nho, mận vàng còn thu hút người mua bởi hương vị riêng biệt. Khi chín già, quả mọng nước, phần thịt mềm và có vị ngọt thanh, khác biệt so với vị chua giòn của các giống mận hái xanh. Người tiêu dùng có thể ăn trực tiếp hoặc dùng ngâm nước giải khát, làm mứt.

Trước đây, mận vàng từng được gọi là mận chát và bị người dân chặt bỏ do vị quả chua chát, khó cạnh tranh với mận hậu. Việc bị đẩy lùi vào quá khứ khiến những cây mận vàng lâu năm trở nên khan hiếm. Chính sự khan hiếm này cùng sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng đã tạo nên giá trị mới cho giống quả.

Về mặt canh tác, mận vàng thích hợp với khí hậu mát mẻ tại Mộc Châu, sinh trưởng nhanh và bắt đầu cho quả bói từ năm thứ 3. Để duy trì năng suất và tránh cây bị suy kiệt do mang quá nhiều quả, người trồng cần chú ý tạo tán từ sớm, cung cấp đủ dinh dưỡng và điều chỉnh lượng quả phù hợp qua từng mùa vụ.

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