Đây cũng là nội dung được nhiều doanh nghiệp chia sẻ tại tọa đàm "Người tiêu dùng chuyển xanh - doanh nghiệp thích ứng", trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Người dân tìm hiểu về các sản phẩm tái chế tại gian hàng của Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026.

Ông Nguyễn Văn Thứ, Tổng Giám đốc KLC Agri, nhận định tiêu dùng xanh là xu hướng khó đảo ngược, xuất phát từ sự thay đổi trong nhận thức và trách nhiệm của người tiêu dùng. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc sản phẩm có gây tổn hại môi trường hay không, đồng thời kỳ vọng sản phẩm mang lại sự an tâm về sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp, nhà sản xuất phải xây dựng mô hình sản xuất và các tiêu chí phù hợp để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Sự thay đổi cũng thể hiện rõ trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Ông Ashish Joshi, CEO kiêm Tổng Giám đốc Suntory PepsiCo Việt Nam, cho biết qua hai mùa tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh, doanh nghiệp nhận thấy người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình và người trẻ, ngày càng đặt ra những câu hỏi cụ thể hơn về sản phẩm như bao bì được làm từ vật liệu gì, có thể tái chế hay không và mỗi gia đình có thể làm gì để giảm tác động đến môi trường.

Đáng chú ý, người tiêu dùng không chỉ muốn nghe thông tin mà còn mong muốn được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm. Những hoạt động thực hành như tìm hiểu vật liệu tái chế, phân loại rác, tiết kiệm nước được các bạn trẻ và phụ huynh đón nhận tích cực. Điều này cho thấy nhận thức về tiêu dùng xanh đang từng bước chuyển thành những quan tâm và hành động cụ thể trong đời sống.

Ở lĩnh vực chiếu sáng, sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng cũng gắn với yêu cầu tiết kiệm năng lượng, độ bền và sức khỏe. Ông Phan Tùng Lâm, Giám đốc Kinh doanh kênh thương mại điện tử Signify Việt Nam, cho biết nhóm khách hàng trẻ ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có tuổi thọ cao, hạn chế sử dụng bao bì nhựa, giảm tiêu thụ điện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Trước sự thay đổi của thị trường, nhiều doanh nghiệp xác định chuyển đổi xanh không thể chỉ dừng ở thông điệp truyền thông hay một vài sản phẩm riêng lẻ mà cần được triển khai thực chất trong toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (AGRIS), định hướng này đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước, gắn với chiến lược phát triển bền vững và hội nhập thị trường quốc tế. Ông Bùi Đăng Khuê, Giám đốc E&S (Môi trường - Xã hội - Quản trị) , Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, cho biết sản phẩm của doanh nghiệp hiện có mặt tại 88 thị trường trên thế giới, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn của những thị trường xuất khẩu khó tính.

AGRIS xác định ESG là nền tảng xuyên suốt, từ quản trị doanh nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ trong sản xuất đến tối ưu chuỗi cung ứng và thương mại. Một trong những hướng triển khai là chuyển chất thải, phụ phẩm thành nguồn tài nguyên và đầu vào cho các hoạt động sản xuất tiếp theo.

Để làm được, trước hết doanh nghiệp phải tối ưu hóa quy trình, tăng năng suất và sản lượng trên cùng diện tích canh tác, đồng thời giảm tiêu hao vật tư đầu vào. Tại các mô hình nông nghiệp trình diễn (demo farm), AGRIS áp dụng những biện pháp canh tác tiên tiến, quản lý đất, giống và dịch hại tổng hợp, từ đó mang lại những hiệu quả thiết thực về năng suất và giảm phát thải ra môi trường.

"Ở khâu chế biến, AGRIS cũng chú trọng tận dụng phụ phẩm. Trong quá trình sản xuất đường, doanh nghiệp thu hồi nước từ quá trình ép mía và ngưng tụ, với lượng khoảng 1 triệu m³ trong năm vừa qua để phục vụ sản xuất; đồng thời tận dụng bã mía để đồng phát nhiệt, tạo hơi phục vụ hoạt động chế biến và sản xuất điện từ sinh khối, góp phần giảm lượng chất thải, tiết kiệm tài nguyên và tạo thêm giá trị từ phụ phẩm nông nghiệp", ông Bùi Đăng Khuê cho biết.

Tại KLC Agri, chuyển đổi xanh cũng được triển khai theo hướng xuyên suốt từ lựa chọn cây giống, tổ chức sản xuất, chế biến đến bán hàng. Ông Nguyễn Văn Thứ, Tổng Giám đốc công ty KLC Agri cho biết doanh nghiệp chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao năng suất trên cùng diện tích và rút ngắn thời gian sản xuất; đồng thời hướng đến sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thân thiện môi trường; tiết giảm năng lượng, tối ưu vận chuyển, giảm nước thải và chất thải trong quá trình sản xuất. Đặc biệt, các phụ phẩm được nghiên cứu để chuyển hóa thành sản phẩm mới có giá trị gia tăng, thay vì trở thành nguồn thải bỏ.

"Chúng tôi mong muốn sử dụng nguyên liệu và các nguồn lực đầu vào ít hơn nhưng vẫn bảo đảm quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và sản lượng đáp ứng yêu cầu kinh doanh. Mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, cải thiện hiệu quả kinh tế và củng cố niềm tin của khách hàng", ông Nguyễn Văn Thứ chia sẻ.

Trong khi đó, với Suntory PepsiCo Việt Nam, sự thích ứng trước xu hướng tiêu dùng xanh được thể hiện qua việc đầu tư vào bao bì có khả năng tái chế, sử dụng vật liệu tái chế và tăng cường cung cấp thông tin để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm. Ông Ashish Joshi cho biết doanh nghiệp đã sử dụng bao bì PET tái chế 100% ở một số thương hiệu được lựa chọn, qua đó hiện thực hóa các cam kết về phát triển bền vững.

Theo ông Ashish Joshi, phản hồi từ người tiêu dùng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh sản phẩm và cách truyền thông. Những nỗ lực về môi trường cần được giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản, trung thực, giúp khách hàng hiểu và thuận tiện hơn khi đưa ra lựa chọn xanh. Doanh nghiệp cũng xem các hoạt động tương tác trực tiếp là cơ hội để lắng nghe nhu cầu, thay vì chỉ giới thiệu những gì mình đang thực hiện.

Từ các chia sẻ tại tọa đàm có thể thấy, sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng đang tạo ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp, đó là sản phẩm xanh cần đi cùng chất lượng, hiệu quả sử dụng và thông tin minh bạch. Khi người tiêu dùng chủ động thay đổi thói quen và doanh nghiệp đầu tư thực chất cho chuyển đổi xanh, các lựa chọn bền vững sẽ ngày càng phổ biến trong đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.