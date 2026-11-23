Thị trường thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (thường gọi là thực phẩm chức năng) thời gian qua mở rộng nhanh chóng, hiện diện từ các quầy thuốc truyền thống đến mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các hội nhóm trực tuyến. Không ít lời quảng cáo được thổi phồng như "hỗ trợ phục hồi sau tai biến", "hoạt huyết thông mạch tức thì" hay "giảm đau nhức xương khớp không cần dùng thuốc" khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật, giả, đặc biệt là người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính.

Từng đặt niềm tin vào các lời quảng cáo trên mạng xã hội với mong muốn vợ nhanh hồi phục sau cơn tai biến nhẹ, ông Trần Hữu Long (phường Hoà Thành) cho biết: “Gia đình khi ấy sốt ruột, chỉ mong tìm thêm sản phẩm bồi bổ bên cạnh phác đồ điều trị của bác sĩ”.

Theo dõi các video, bài viết chia sẻ trải nghiệm "ngăn ngừa tái phát tai biến" kèm hình ảnh người dùng được cho là đã hồi phục, ông Long đặt mua một số sản phẩm qua mạng. Tuy nhiên, thực tế sử dụng lại không như kỳ vọng. "Bao bì sản phẩm đôi khi thiếu thông tin tư vấn chuyên sâu, người bán chủ yếu thúc giục mua theo liệu trình dài ngày chứ không hỏi kỹ tiền sử bệnh lý hay thuốc tây vợ tôi đang dùng kèm", ông Long chia sẻ.

Tương tự, ông Võ Bé Tư (phường Hoà Thành), ngoài 60 tuổi, thường xuyên bị mất ngủ nên từng tìm đến thực phẩm chức năng để cải thiện giấc ngủ và tăng sức đề kháng. Ông cho biết phần lớn sản phẩm sử dụng đều từ lời giới thiệu truyền miệng của người quen và thông tin trên mạng xã hội. "Thấy người khác khen hợp thì mua dùng theo, nhưng có loại dùng xong thấy băn khoăn về nguồn gốc xuất xứ thực sự đằng sau những lời giới thiệu trên mạng", ông Tư nói.

Lực lượng chức năng kiểm tra nhãn mác, thông tin sản phẩm tại cơ sở kinh doanh, nhằm kịp thời phát hiện sai phạm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Qua công tác kiểm soát thị trường tại địa phương, ông Trần Hữu Nghị, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau, cho biết: Hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng hiện nay chủ yếu diễn ra tại các nhà thuốc, quầy thuốc có địa điểm cố định. Đây là kênh phân phối chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, giúp người dân dễ tra cứu thông tin và truy xuất nguồn gốc khi phát sinh vấn đề.

Ngược lại, giao dịch trên không gian mạng tiềm ẩn nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát. Các hoạt động mua bán trực tuyến diễn ra nhanh, thông tin người bán, kho hàng hoặc điểm tập kết có thể thay đổi liên tục, thậm chí sử dụng tài khoản ảo, bán hàng qua livestream rồi xoá dấu vết khi có phản ánh. Điều này gây trở ngại cho việc kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn cũng như nội dung quảng cáo.

Từ góc độ quản lý thị trường, ông Trần Hữu Nghị khuyến cáo người dân nên ưu tiên mua sản phẩm tại các cơ sở, nhà thuốc có địa chỉ rõ ràng, hoá đơn chứng từ đầy đủ; kiểm tra kỹ nhãn mác, thành phần, số công bố, hạn sử dụng, thông tin nhà sản xuất và đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Với các sản phẩm rao bán trên mạng xã hội dưới dạng "xách tay", "gia truyền" không rõ nguồn gốc hoặc lời truyền miệng thiếu cơ sở khoa học, người tiêu dùng cần thận trọng.

Cơ sở kinh doanh cố định - kênh phân phối chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.

Bên cạnh sự vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng, sự tỉnh táo của mỗi người dân vẫn là yếu tố then chốt. Tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng và giữ thói quen kiểm chứng thông tin sẽ giúp người tiêu dùng hạn chế rủi ro trước "ma trận" thực phẩm chức năng hiện nay./.