Người tiếp theo phải ra đi cùng Carrick

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.

Michael Carrick đang đứng trước nguy cơ mất ghế sau chuỗi trận thất vọng. Tuy nhiên, theo Samuel Luckhurst, phóng viên phụ trách Manchester United của The Sun, HLV người Anh không phải người duy nhất cần chịu trách nhiệm. Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox cũng phải ra đi nếu đội chủ sân Old Trafford muốn thay đổi tình hình.

Thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay trên sân nhà càng phơi bày những vấn đề kéo dài tại MU. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ ba trong vòng ba năm đội bóng thua Bournemouth với cùng tỷ số tại Old Trafford, dưới thời ba HLV khác nhau. Với Luckhurst, chi tiết này cho thấy cuộc khủng hoảng không thể chỉ quy về một mình Carrick.

Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox bị chỉ trích dữ dội. Ảnh: Reuters.

Wilcox bị đặt dấu hỏi về năng lực điều hành. Ông từng góp mặt trong quyết định đưa Carrick từ vai trò tạm quyền lên ghế HLV trưởng chính thức. Theo Luckhurst, lựa chọn này gợi lại cách Manchester United bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer, trước khi đội bóng tiếp tục sa sút.

Việc Wilcox cân nhắc Solskjaer làm ứng viên thay Ruben Amorim hồi tháng 1 cũng bị xem là dấu hiệu đáng lo ngại. Bên cạnh đó, cách ông xử lý cuộc họp rút kinh nghiệm với Amorim sau trận gặp Wolves mùa trước được cho là khiến HLV người Bồ Đào Nha quyết tâm thúc đẩy việc rời CLB.

Luckhurst còn cho rằng Wilcox chưa đáp ứng được yêu cầu của vị trí giám đốc bóng đá, dù được bổ nhiệm từ tháng 6/2025. Ông bị chỉ trích vì những quyết định yếu kém và né tránh câu hỏi, dù không trực tiếp kiểm soát ngân sách chuyển nhượng.

Sau trận thua Bournemouth, CĐV MU trút giận lên cả ban lãnh đạo. Những lời công kích nhắm vào đồng sở hữu Jim Ratcliffe và gia đình Glazer vang lên tại Old Trafford. Carrick có thể là người đầu tiên ra đi, nhưng theo quan điểm của Luckhurst, sa thải HLV sẽ không đủ nếu bộ máy điều hành vẫn được giữ nguyên. Wilcox vì thế trở thành cái tên tiếp theo bị đặt dấu hỏi lớn về tương lai.